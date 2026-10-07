Soha nem látott mélységbe süllyedt Magyarország legnagyobb folyója: egymás után dőlnek meg a negatív rekordok

A rendkívül aszályos időjárás következtében ősszel újabb negatív rekordokat lehet elkönyvelni a Duna vízállásban Magyarországon. A rendkívüli helyzetet az okozta, hogy rendkívül ritkán esik az eső, és a vízgyűjtő területekre sem érkezett érdemi utánpótlás. Október 7-én a délutáni órákra lényegében a hazai szakasz minden mércéje a korábbi negatív rekord alatti vízállást mutatott, Nagybajcsnál 21 centivel maradt el az eddigi valaha volt legalacsonyabb szinttől. Itt

szeptember elején -64 centiméteren állt a mutató, jelenleg -85 centiméteren. Budapesten újra -1 centiméteres a vízszint, Bajánál -45 centiméteres.

Az aggasztóan aszályos helyzet számos területen negatív hatást gyakorol, nehezíti a közlekedést a folyón, az ökoszisztémában is súlyos károkat okoz. A közlemény szerint a MAHART hajójárati módosultak, vagy október 18-ig egyáltalán nem közlekednek. Utóbbiak közé tartozik a Szentendre, Visegrád, Esztergom járat, valamint a Budapest Nappali Hop-On járat nem köt ki a Margitszigeten.

A következő napok csapadékosabb időjárása következtében a helyzet valamelyest javulhat, több deciméterrel emelkedhet a Duna vízszintje.

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