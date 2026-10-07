Sorsdöntő agrártalálkozó kezdődik Magyarországon: Ide látogat az európai gazdák legfőbb szószólója

Agrárszektor Konferencia 2026 Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport Agrárszektor Konferenciája december 1-2-3-án Siófokon. Jelentkezzen Ön is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!

A Portfolio Csoport által szervezett háromnapos rendezvénynek a siófoki Hotel Azúr ad otthont. A program december 1-jén egy szakmai pódiumesttel indul, amelyet két teljes szakmai nap követ. A konferencia egyik legfontosabb kérdése, hogy a szélsőséges időjárási körülmények, valamint a bonyolult piaci és támogatási környezet ellenére miként alakul az európai mezőgazdaság sorsa.

Erre a sorskérdésre keresi a választ előadásában Elli Tsiforou is.

Az általa vezetett, ernyőszervezetként működő Copa-Cogeca az uniós gazdák egyéni képviseletét és a szövetkezetek érdekeit fogja össze, mintegy 22 millió európai gazdálkodót és 22 ezer agrár-élelmiszeripari, erdészeti, valamint halászati szövetkezetet képviselve.

Legfőbb feladatuk a termelői érdekek érvényesítése az uniós döntéshozatalban.

A főtitkár részletesen beszél majd az agrárgazdaság jelenlegi helyzetéről, a Copa-Cogeca érdekérvényesítő szerepéről, továbbá a termelői összefogásokban rejlő uniós lehetőségekről. Az eseményen az államigazgatás, a pénzügyi szektor, a vállalati szféra és az érdekképviseletek csúcsvezetői nyújtanak naprakész tájékoztatást a piac aktuális folyamatairól. A konferencia kiváló üzleti és kapcsolatépítési alkalmat kínál az agrárium minden szereplőjének, a termelőktől és élelmiszeripari cégektől kezdve a kereskedőkön és inputgyártókon át egészen a finanszírozó szervezetekig. A szervezők különféle kedvezményeket is biztosítanak a résztvevőknek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjai és szaktanácsadói 35 százalékos engedménnyel válthatnak jegyet, míg a kistermelők, az ökogazdálkodók és a fiatal gazdák 69 900 forintos, kedvezményes fix áron vehetnek részt a szakmai eseményen.

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