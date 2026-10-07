Tardos Gergely: "az euróbevezetés lefelezhetné a magyar költségvetés kamatterhét"

Az előadást panelbeszélgetés követte, melynek résztvevői rámutattak, hogy a magyar megtakarítások túlzottan koncentráltak ingatlanban és állampapírban, miközben a részvénykitettség alacsony, a készpénztartás pedig kiugróan magas. A résztvevők szerint a lakossági állampapírok kamatainak intézményi szintre csökkentése új helyzetet teremt, de a diverzifikáció ösztönzéséhez az intézményrendszer versenyképesebbé tétele lenne szükséges. A beszélgetés végén a szakértők egyöntetűen úgy nyilatkoztak, hogy az euróbevezetési tervek megvalósíthatóak, így a magyar államkötvények a következő években is jó befektetésnek bizonyulhatnak.
Az adósságkezelés aktualitásai címmel tartott előadást Tardos Gergely, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vezérigazgatója a Portfolio Budapest Economic Forumon.
Az ÁKK vezetőjének előadását egy panelbeszélgetés követte, amelynek résztvevői
- Erdélyi Zombor CFA, a Gránit Alapkezelő vezérigazgató-helyettese,
- Samu János, a Concorde befektetési igazgató és
- Tardos Gergely, az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója voltak.
A "Mibe fektetnek a magyarok?" kérdésre fókuszáló beszélgetés moderátora Süle-Szigeti Bulcsú, a Portfolio pénzügyi elemzője volt.
Tardos Gergely: Nehéz külső környezet, de a gazdaságpolitikai fordulat miatt Magyarországon kisebb a nyomás
Tardos Gergely előadását azzal kezdte, hogy
a nemzetközi helyzet nem szívderítő, mivel az államadósságok emelkedése miatt magas a kötvénykínálat, ez pedig felfelé hajtja a hozamokat.
A kötvénypiacot ráadásul az AI is elérte, hiszen a fizikai infrastruktúrát (adatközpontokat) építő globális nagyvállalatok már nem állampapírt vesznek, hanem maguk bocsátanak ki kötvényt.
Magyarországon ugyanakkor a kormányváltással kezdődő gazdaságpolitikai fordulat miatt a külső környezet nem vált meghatározó témává.
A vezérigazgató szerint ennek legfontosabb elemei a növekedésbarát költségvetés, az uniós kapcsolatok helyreállítása, valamint az euróbevezetés ígérete.
A választások óta a hazai hozamfelárak mintegy 200 bázisponttal estek, így a magyar hozamok már a lengyelek alatt vannak - emelte ki Tardos Gergely a piaci bizalom egyik legszembetűnőbb hatását. Ez azért is figyelemre méltó, mert Lengyelországban kisebb az adósság, jobb a gazdasági dinamika és a hitelminősítés is. Tardos Gergely elmondása szerint a lengyelnél alacsonyabb hazai hozamokat egyedül az euró ígérete indokolja.
Az ÁKK vezetője elmondta, hogy a külföldi piaci szereplők forintalapú állampapír-állománya a 2025 végi 6000 milliárd forintról mostanra 11 000 milliárd forintra nőtt, ami jól mutatja a Tisza-kormány euróbevezetési terveit övező befektetői érdeklődést. A bővülést a hosszú távú befektetők (jegybankok, költségvetési tartalékalapok kezelői) hajtották, miközben a rövid távú hedge fundok szerepe visszaszorult.
A lakossági állampapírokkal kapcsolatban Tardos Gergely szintén elégedetten nyilatkozhatott,
hiszen bár az ÁKK az intézményi papírok szintjére mérsékelte a kamatokat, a lakosság mégis visszaforgatja a lejáró papírokat és a kamatokat.
A nyári kibocsátások eredménye egy komoly likviditási puffer képződése volt
- mondta el Tardos Gergely, aki hozzátette, hogyha decemberben megérkeznek az RRF-források is, akkor az ÁKK "minden téren jól áll majd".
A vezérigazgató előadása végén ugyanakkor figyelmeztetett: a magyar adósság uniós összevetésben a legdrágább, azaz a finanszírozás kamatterhei csökkentik a költségvetés mozgásterét. Az implicit kamatteher a hasonló adottságú eurózónás országokénak a kétszerese, vagyis az euróval gyakorlatilag lefelezhető lenne a jelenlegi magas kamatteher. Ehhez Tardos Gergely szerint gyors hozamkonvergencia kell,
amelyet a prudens, euróbevezetést támogató gazdaságpolitika tud leginkább segíteni.
Nagyon koncentráltak a magyar megtakarítások
Erdélyi Zombor a panelbeszélgetés elején elmondta, hogy egy 2025-ös reprezentatív kutatásuk szerint a magyar lakosság 35 százaléka hónapról hónapra él, és legfeljebb 20 százalékának van hat havi jövedelmének megfelelő tartaléka. A megtakarítási vagyon nagy része ingatlanban van, a szerkezeti kép tehát akkor változhat, ha ebben fordulat jön. Konkrét példaként itt egy megfizethető bérlakásprogramot említett a szakértő.
Samu János az öngondoskodó programokban és a jómódú középosztály kialakulásában bízik, de szerinte ez hosszú távú folyamat.
Tardos Gergely a megtakarítói szélességet a fejlettségtől, a társadalompolitikától és a pénzügyi edukációtól tette függővé, amelyekben szerinte Magyarország jó irányba halad.
A készpénztartás és a diverzifikáció hiánya a fő probléma
Samu János szerint a magyar lakosság alacsony részvénykitettsége nem optimális, a magánnyugdíjpénztárak megszűnésével pedig alig maradt intézményi szereplő, amely a lakosság helyett diverzifikálna.
A jelenségre Erdélyi Zombor egy lehetséges magyarázatot is adott, ugyanis a lakások és az állampapírok alacsony kockázat mellett is jó hozamot adtak,
azaz a magyar részvények erős versennyel szembesültek az utóbbi években.
Tardos Gergely szerint a kontinentális megtakarítói modellben természetes a kisebb részvénytartás, a szakértő szerint az igazi gond az óriási, hozam nélküli készpénzállomány, amely a skandináv országokénak a sokszorosa.
Hogy lehetne egészségesebb a magyar lakossági megtakarítások szerkezete?
A lakossági állampapír-állomány kérdéseire rátérve Tardos Gergely üdvözölte a korábbi évek erőfeszítéseit, amely arányait tekintve a világ legmagasabb lakossági állampapír-állomány kialakulását tette lehetővé Magyarországon. Ez a szerkezet az intézményi nyomás idején előnynek bizonyult, magas költségét viszont az új gazdasági környezet miatt már csökkenteni akarja az ÁKK.
Samu János úgy fogalmazott, hogy a lakossági állampapírok elmúlt évekbeli erőltetése a részvényekből a kötvényekbe terelte a pénzt, a kamatok intézményi szintre csökkentése miatt viszont a kötvények relatív értéke már jóval gyengébb a kockázatosabb eszközökkel szemben, mint volt az elmúlt években. A szakértő szerint az államnak az intézményrendszerre kellene bíznia a megtakarítások kezelését, egy skandináv modellen alapuló, diverzifikációt végző intézmény ugyanis hosszú távon a gazdasági növekedést is segítené. A skandináv példa szerint a kockázati tőke erősödésén és a magasabb fokú diverzifikáció keresztül ugyanis egy sokkal vállalkozóbarátabb, támogatóbb gazdasági környezet tud kialakulni.
Erdélyi Zombor ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az intézményrendszer túl drága a külföldi ETF-ekhez képest, mert nincs valódi verseny az alapkezelők között: az ügyfelek bankot választanak, nem befektetési jegyet. A szakértő szerint a tartós változások elengedhetetlen feltétele a verseny ösztönzése és egy rugalmasabb keretrendszer kialakítása lenne.
A beszélgetés végén a szakértők egyöntetűen úgy fogalmaztak, hogy a kormány euróbevezetési tervei megvalósíthatóak, ezt kihasználva pedig
a magyar államkötvények a következő években is jó befektetésnek bizonyulhatnak.
Címlapkép forrása: Portfolio
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