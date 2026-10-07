Tisza-kormány: középpontban a költségvetés, megvan a vagyonadó

„A NER lebontása befektetés a jövő növekedésébe” - A Budapest Economic Forum nyitóelőadásán a gazdasági növekedés újraindításáról beszéltem.

Az elmúlt négy évben a magyar gazdaság összesen mindössze 0,7 százalékkal nőtt, miközben Lengyelország 9,5, Horvátország 12,5 százalékos bővülést ért el. A probléma gyökere, hogy a korábbi növekedési modell kifulladt: a foglalkoztatás bővítése és a tőkebeáramlás mellett a termelékenység növekedése elmaradt a régiós versenytársakétól.

A következő időszak gazdaságpolitikájának ezért a termelékenység javítására kell épülnie.

Ennek része a verseny erősítése, az évtizedekre kiosztott koncessziók felülvizsgálata, a közbeszerzési egyeduralmak megszüntetése, valamint az uniós források energetikai, infrastrukturális és KKV-fejlesztési beruházásokra fordítása.

A kiszámíthatóbb gazdaságpolitika hatása már most látszik: április óta 150 bázisponttal csökkentek a hozamok. Az adójóváírás révén pedig az alacsony keresetűek évente 240 ezer forinttal többet vihetnek haza.

Jövőre 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel számolunk.

A cél egy olyan gazdaság, ahol a növekedés nyertesei a tisztességesen működő vállalkozások és a magyar társadalom.