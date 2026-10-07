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Tisza-kormány: zajlik a tervezés, éjszakába nyúló kormányülés várható
Gazdaság

Tisza-kormány: zajlik a tervezés, éjszakába nyúló kormányülés várható

Portfolio
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Számos gazdasági és politikai bejelentés érkezett egy nap leforgása alatt. A kormány szigorítaná az MNB ellenőrzését és felezné a tiszteletdíjakat, miközben a NAV öt évre visszamenőleg is átvilágíthatja a politikusokat. Visszatér a KATA kedvezőbb feltételekkel, a vállalkozók akár dupla akkora hitelt is felvehetnek. Magyar Péter módosítaná a vagyonadó-terveket, Vitézy Dávid pedig a Rákosrendező fejlesztésének részleteit ismertette, az NKA-pénzek elosztásában pedig jelentősen csökken a miniszteri hatáskör.
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Költségvetés, e-rollerek, országfásítás: több fontos ügy is a kormány előtt van

Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzése szerint zajlik a szokás szerint estébe nyúló kormányülés.

A kabinet többek között: • megkezdi a 2027-es költségvetés előkészítését, • tárgyal az országfásítási programról, • szigorítaná az e-rollerek közlekedési szabályait, • valamint kiemelt beruházásokról és uniós ügyekről is egyeztet.

A mostani döntések a következő évek gazdasági és fejlesztési irányaira, valamint a mindennapi közlekedés szabályaira is hatással lehetnek.

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Tarr Zoltán: A mesterséges intelligencia fejlődése óriási lehetőség, de komoly felelősséget is jelent

A Magyar Tudományos Akadémia „Mesterséges intelligencia filozófiája felé” című nemzetközi konferenciáján arról is szó esett, hogyan alakítja át az AI az emberi gondolkodást, az orvoslást, a kreativitást és az ember-gép kapcsolatot.

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter szerint a politika feladata világos: olyan szabályozási környezetet kell teremteni, amely támogatja az innovációt, de közben megőrzi az emberi döntés, a biztonság és a felelősség központi szerepét. A technológiai fejlődést nem megállítani kell, hanem úgy irányítani, hogy valóban az embereket szolgálja.

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Az augusztus 20-ai tüzijáték közbeszerzései miatt nyomoz a rendőrség

Versenykorlátozó megállapodás gyanújával indított büntetőeljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság az idei augusztus 20-i állami ünnepség közbeszerzése kapcsán -írja a 24.hu. A gyanú szerint a nyertes vállalkozás már hetekkel a hivatalos tenderkiírás előtt egyeztetett a korábbi szervezővel a költségekről és a lebonyolítás részleteiről.

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Az augusztus 20-ai tüzijáték közbeszerzései miatt nyomoz a rendőrség
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Tardos Gergely: "az euróbevezetés lefelezhetné a magyar költségvetés kamatterhét"

Az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója, Tardos Gergely a Portfolio Budapest Economic Forumon arról beszélt, hogy a gazdaságpolitikai fordulat és az euróbevezetés ígérete nyomán a magyar hozamfelárak mintegy 200 bázisponttal csökkentek, a külföldi befektetők forintalapú állampapír-állománya pedig 6000 milliárdról 11 000 milliárd forintra nőtt. Az előadást panelbeszélgetés követte, melynek résztvevői rámutattak, hogy a magyar megtakarítások túlzottan koncentráltak ingatlanban és állampapírban, miközben a részvénykitettség alacsony, a készpénztartás pedig kiugróan magas. A résztvevők szerint a lakossági állampapírok kamatainak intézményi szintre csökkentése új helyzetet teremt, de a diverzifikáció ösztönzéséhez az intézményrendszer versenyképesebbé tétele lenne szükséges. A beszélgetés végén a szakértők egyöntetűen úgy nyilatkoztak, hogy az euróbevezetési tervek megvalósíthatóak, így a magyar államkötvények a következő években is jó befektetésnek bizonyulhatnak.

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Tardos Gergely:
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Vitézy szerint hamarosan akár NER-es cégeket zárhatnak ki közbeszerzésekből

A következő hetekben súlyos jogi következményekkel járó bejelentések várhatók a korábbi kormányzathoz kötődő nagyvállalkozók közbeszerzési visszaéléseiről - mondta Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter a 24.hu Della című podcastjében. Eközben az állam megkezdi saját építőipari kapacitásainak bővítését, a 2027-es költségvetés tervezetében pedig százmilliárdos nagyságrendű uniós források beérkezésével és jelentős közlekedésfejlesztési beruházásokkal számol a szaktárca.

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Vitézy szerint hamarosan akár NER-es cégeket zárhatnak ki közbeszerzésekből
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Titkos kormányhatározatokat oldott fel a kormány

A kormány feloldotta a meddőségi centrumok államosításával kapcsolatos, 2018 és 2020 között hozott több határozat titkosítását. A nyilvánosságra hozott dokumentumokból kiderül, hogy a magánklinikák állami átvételét már jóval a hivatalos bejelentések és a működésüket ellehetetlenítő jogszabályok benyújtása előtt tárgyalta a kabinet.

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Titkos kormányhatározatokat oldott fel a kormány
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Brutálisan körbebástyázta a vagyonadót a Tisza-kormány

Körültekintő volt a Pénzügyminisztérium a vagyonadó bevezetésével, igyekezett ugyanis mindenre felkészülni: az új adó lehetséges következményeire, az adóalanyok magatartására, és az érintettek rövid és hosszú távú reakciójára. Egyszerre döntött arról, hogy megédesíti az új adóterveket azáltal, hogy olyan szabályokat teremt, amivel az érintettek felemelhetik az egy milliárd forintos adómentes küszöböt, másrészt viszont a kiemelten vagyonos réteget még nagyobb teherrel sújtja. Nem véletlen a körültekintő megközelítés, hiszen a tét óriási, több százmilliárd forint költségvetési bevétel. A kedden társadalmi egyeztetésre bocsátott 32 oldalas törvénytervezet első ránézésre erősen bebetonozza az adófizetési kötelezettséget és megnehezíti az "okos megoldásokban" gondolkodó adóalanyokat. Adószakértők segítségével mutatjuk be, mi várható a 2027. január elsejétől élesben működő új adónemtől.

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Brutálisan körbebástyázta a vagyonadót a Tisza-kormány
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Veres Tibor elmondta, mi kell egy sikeres vállalkozáshoz Magyarországon

A nemzetközi terjeszkedés lehetőségeiről, a magyar és a regionális beruházási környezet különbségeiről, valamint a hazai vállalatok versenyképességéről beszélt Veres Tibor, a Wallis Csoport alapító-tulajdonosa a Budapest Economic Forumon.

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Veres Tibor elmondta, mi kell egy sikeres vállalkozáshoz Magyarországon
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Hernádi Zsolt figyelmeztet: ha nem készülünk fel, kíméletlenül benyújtja a számlát a piac

A felkészülés elhalasztásának és a beruházások helyett fogyasztásra költött forrásoknak súlyos ára van a globális energiapiacon, amely strukturális ellátásbiztonsági válsággal néz szembe – hívta fel a figyelmet Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója a Budapest Economic Forumon tartott előadásában.

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Hernádi Zsolt figyelmeztet: ha nem készülünk fel, kíméletlenül benyújtja a számlát a piac
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Csányi Péter: nagy gazdaságpolitikai döntés előtt áll a kormány, ki kell vezetni a különadókat

A bankszektort terhelő különadók csökkentését és fokozatos kivezetését szorgalmazta Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója a Portfolio szerdai Budapest Economic Forum 2026 konferenciáján megtartott előadásában. Az euró bevezetése a bevételi marzsok szűkülésén, a jutalékbevételek egy részének kiesésén és a verseny élénkülésén keresztül rövid távon is érzékenyen érinti majd a bankokat, ezzel szemben a kedvező üzleti hatások inkább hosszú távon jelentkeznek. Az adóterhek csökkentése mellett ezért a költséghatékonyság javítása is fontos a bankok számára, hogy támogatni tudják a gazdasági felzárkózást - teljesítményben egyébként az OTP nagyon jól áll.

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Csányi Péter: nagy gazdaságpolitikai döntés előtt áll a kormány, ki kell vezetni a különadókat
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Kármán András a Budapesti Economic Forumról posztolt

„A NER lebontása befektetés a jövő növekedésébe” - A Budapest Economic Forum nyitóelőadásán a gazdasági növekedés újraindításáról beszéltem.

Az elmúlt négy évben a magyar gazdaság összesen mindössze 0,7 százalékkal nőtt, miközben Lengyelország 9,5, Horvátország 12,5 százalékos bővülést ért el. A probléma gyökere, hogy a korábbi növekedési modell kifulladt: a foglalkoztatás bővítése és a tőkebeáramlás mellett a termelékenység növekedése elmaradt a régiós versenytársakétól.

A következő időszak gazdaságpolitikájának ezért a termelékenység javítására kell épülnie.

Ennek része a verseny erősítése, az évtizedekre kiosztott koncessziók felülvizsgálata, a közbeszerzési egyeduralmak megszüntetése, valamint az uniós források energetikai, infrastrukturális és KKV-fejlesztési beruházásokra fordítása.

A kiszámíthatóbb gazdaságpolitika hatása már most látszik: április óta 150 bázisponttal csökkentek a hozamok. Az adójóváírás révén pedig az alacsony keresetűek évente 240 ezer forinttal többet vihetnek haza.

Jövőre 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel számolunk.

A cél egy olyan gazdaság, ahol a növekedés nyertesei a tisztességesen működő vállalkozások és a magyar társadalom.

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IMF a Magyarországon szükséges reformokról: nem szabad a kevésbé termelékeny vállalatokat védeni a versenytől

Közép- és Kelet-Európa elmúlt két évtizede "valódi sikertörténet" volt, a korábbi növekedési modell lendülete azonban kifulladóban van. A következő felzárkózási szakaszhoz már nem lesz elég az olcsó munkaerőre, a külföldi tőkére és az exportvezérelt iparosításra támaszkodni: makrogazdasági stabilitásra, jóval gyorsabb termelékenységnövekedésre és mélyebb európai integrációra van szükség – mondta Kristina Kostial, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) Európai Főosztályának igazgatóhelyettese a Budapest Economic Forumon. Magyarország esetében mindehhez kiszámíthatóbb üzleti környezetet és az állam gazdasági szerepének csökkentését is szükségesnek nevezte.

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IMF a Magyarországon szükséges reformokról: nem szabad a kevésbé termelékeny vállalatokat védeni a versenytől
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Győzött a kormány: felbontják a 23 ezer milliárd forintos autópálya-szerződést

A Mészáros Lőrinc és Szíj László nevével fémjelzett konzorcium elfogadja a kormány döntését, és kész megszüntetni a 23 ezer milliárd forint értékű autópálya-koncessziós szerződést – számolt be a fejleményekről Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-bejegyzésében.

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Győzött a kormány: felbontják a 23 ezer milliárd forintos autópálya-szerződést
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Kármán András: a NER lebontása az alapja a növekedés újraindításának

A magyar gazdaság növekedési modellje kifulladt, a régiós felzárkózás újraindításához pedig a termelékenység javítására, több beruházásra és erősebb versenyre van szükség – mondta el Kármán András pénzügyminiszter a Portfolio Budapest Economic Forum 2026 konferenciáján tartott nyitóbeszédében. A tárcavezető szerint Magyarország az elmúlt években jelentősen lemaradt a régiós országoktól, amit nem a külső környezet, hanem elsősorban a gazdaság alacsony hatékonysága magyaráz. Kármán hangsúlyozta: a tartós jólétnövekedés és a bérfelzárkózás kulcsa az, hogy a magyar gazdaság ne több munkával és tőkével, hanem okosabban és hatékonyabban növekedjen. Úgy látja, hogy az előző kormány piaci versennyel szembemenő berendezkedésének a lebontása az alapja annak, hogy tartós növekedési pályára állhasson Magyarország.

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Kármán András: a NER lebontása az alapja a növekedés újraindításának
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Tisza-kormány: középpontban a költségvetés, meg van a vagyonadó

A tegnap nap folyamán számos fontos bejelentés érkezett a költségvetésről, az elszámoltatásról és a Budapest-Kormány együttműködésről.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

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Megjelent a vagyonadó-csomag - Ezzel indokolja a kormány az új adó bevezetését

Magyar Péter kedd délután jelentette be a vagyonadó részletszabályait, amelyek szerint az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyont évi 1 százalékos, 100 milliárd forint felett pedig 1,5 százalékos adó terhelné. Az adó alanyai belföldi és külföldi magánszemélyek, valamint bizalmi vagyonkezelési konstrukciók és magánalapítványok is lehetnek. A házastársak vagyonát elkülönítetten kell figyelembe venni, mindkettőjüket önállóan megilleti az egymilliárd forintos értékhatár. A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezethez október 14-ig lehet észrevételeket tenni.

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