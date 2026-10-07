Titkos kormányhatározatokat oldott fel a kormány

A kormány feloldotta a meddőségi centrumok államosításával kapcsolatos, 2018 és 2020 között hozott több határozat titkosítását. A nyilvánosságra hozott dokumentumokból kiderül, hogy a magánklinikák állami átvételét már jóval a hivatalos bejelentések és a működésüket ellehetetlenítő jogszabályok benyújtása előtt tárgyalta a kabinet.

A klinikák államosításáról a nyilvánosság először 2019 decemberében értesülhetett, amikor a Magyar Közlönyben megjelent döntés értelmében hat meddőségi centrumot vontak állami irányítás alá. A most hozzáférhetővé vált iratok szerint azonban a tervek egyes részleteiről már 2018-ban egyeztetett a kormány.

Az első államosítási hullám után három magánklinika folytathatta a működését az országban.

A titkosítás alól feloldott iratokból kiderül, hogy a kabinet már 2020-ban tárgyalt ezek megszerzéséről, jóval azelőtt, hogy az Országgyűlés 2021 júniusában elfogadta volna azt a törvényt, amely 2022-től végleg megtiltotta a nem állami intézmények működését. A jogszabály következtében a három megmaradt klinikából egy állami fenntartásba került, kettő pedig kénytelen volt megszüntetni a tevékenységét. Az új rendszer 2022 júliusában lépett életbe, azóta Magyarországon asszisztált reprodukciós kezeléseket kizárólag állami intézményekben végeznek.

Az ügyhöz kapcsolódó dokumentumok eredetileg az úgynevezett 3000-es kormányhatározatok közé tartoztak, amelyeket elsősorban nemzetbiztonsági vagy honvédelmi érdekek védelmében alkalmaznak.

A Miniszterelnökség megkezdte az elmúlt tizenhat év ilyen típusú, minősített döntéseinek felülvizsgálatát. Ennek során megszüntetik a titkosítást azokban az esetekben – különösen a közpénzek felhasználását érintő ügyekben –, ahol az adatok minősítésének törvényi feltételei már nem állnak fenn.

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