Tíz éve nem emelkedtek a bérek így Japánban

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A japán reálkeresetek augusztusban 1,5 százalékkal nőttek éves összevetésben – közölte szerdán a munkaügyi minisztérium. A nominális bérek 3,8 százalékkal emelkedtek, és már hetedik hónapja tartják magukat a 3 százalék feletti sávban, amire 1992 óta nem volt példa. Az alapbérek szintén 3,8 százalékos növekedést mutattak.

A bérdinamikát az erős vállalati eredmények támasztják alá.

A júniussal záruló negyedévben minden iparágban rekordot döntött az üzemi eredmény, amihez a mesterséges intelligencia iránti kereslet és a gyenge jen egyaránt hozzájárult. A nagyvállalati hangulat a japán jegybank legutóbbi Tankan-felmérése szerint több mint nyolcéves csúcson áll. Okazaki Kóhei, a Nomura Securities vezető piaci elemzője szerint a TOPIX-indexen alapuló, egy részvényre jutó nyereség mintegy 30 százalékkal haladja meg az előző évi szintet, ami bizakodásra ad okot a téli bónuszok szempontjából is.

A kedvező gazdasági környezet a küszöbön álló tavaszi bértárgyalások, az úgynevezett suntó szempontjából is kulcsfontosságú.

Japán legnagyobb szakszervezeti szövetsége jellemzően már ebben a hónapban közzéteszi a következő pénzügyi évre vonatkozó bérigényét. Az idei tárgyalásokon már egymást követő harmadik évben sikerült 5 százalék feletti béremelést elérni, és a kisebb cégek is követték a nagyvállalatok példáját.

A kormány az élelmiszerek forgalmi adójának mérséklésével kívánja tovább enyhíteni a háztartások terheit. A tervek szerint az adókulcsot két évre, áprilistól 8-ról 1 százalékra csökkentenék. Ez az éppen zajló rendkívüli parlamenti ülésszak egyik kulcskérdése, amely Takaicsi költségvetési mozgásterét és politikai támogatottságát egyaránt befolyásolhatja.

A tartós bérnövekedés a jegybank kamatemelési ciklusának egyik fő alappillére. A japán jegybank (Bank of Japan) legutóbb három hónapon belül másodszor emelte az irányadó kamatot, és jelezte, hogy az inflációs cél túllépésének kockázata miatt további szigorításra lehet szükség. Bár az elemzők többsége az október 30-i kamatdöntő ülésen tartást vár, a piaci árazások szerda reggel már 76 százalékos valószínűséget adtak annak, hogy az év vége előtt újabb kamatemelésre kerül sor.

Ugyanakkor a kedvező béradatok egyelőre nem jelennek meg egyértelműen a fogyasztásban, hiszen a háztartások kiadásai júliusig már nyolc egymást követő hónapban csökkentek. Emellett a munkaerőhiány miatt bekövetkező csődök száma a 2026-os pénzügyi év első felében rekordszintre, 240-re ugrott. Ezen esetek több mint fele a növekvő személyi jellegű ráfordításokra volt visszavezethető, ami elsősorban a kisebb vállalkozásokat sújtja.

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