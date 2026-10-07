Több ezer európai erőműnél találtak biztonsági rést, egy részüknél az irányítást is átvehették volna

A kutatók 35 európai országban 8547 olyan internetre csatlakozó rendszert azonosítottak, amelyek konkrét naperőművekhez (7942) és szélparkokhoz (605) tartoztak, és amelyeknek nem lett volna szabad kívülről elérhetőnek lenniük.

Bár ezek többsége adminisztratív felület volt, nagyjából 181 helyszínen a támadók akár teljes irányítást is szerezhettek volna az erőművek felett

- figyelmeztetett Soufian El Yadmani, a Modat internetes keresőcég kutatója.

Az egyik szélturbina weboldalán például élő adatok, a „Start, Stop és Reset” gombok, sőt az erőmű pontos helye is látszott. Ráadásul nem önálló egységekről van szó, egyes rendszerek több turbinát vagy egy egész szélparkot vezéreltek.

Amit mi órák alatt fel tudunk térképezni, azt egy támadó is órák alatt feltérképezheti

– emelik ki a jelentésben.

A legtöbb védtelen naperőművi rendszert Spanyolországban (2766) és Görögországban (1860) találták. Németországban, ahol Európa legnagyobb naperőművi kapacitása működik, 672 ilyen rendszer volt, a szélerőművek között viszont a németek vezetnek 212-vel, Olaszország 192-vel a második.

El Yadmani szerint a nyilvános infrastruktúrához – egy városhoz vagy egy repülőtérhez – szorosan kapcsolódó erőművek jelentik a legnagyobb kockázatot.

Ha le tudod kapcsolni az áramot egy városban vagy egy repülőtéren, képzeld el ezt nagyobb léptékben

– tette hozzá.

A figyelmeztetés nem légből kapott. A jelentés forrásai között szerepel a lengyel CERT Polska elemzése a 2025. decemberi támadásról, amelyet a lengyel hatóságok az orosz kormányhoz köthető Sandworm hackercsoportnak tulajdonítanak. Az európai energetikai infrastruktúrát 2022 óta rendszeresen érik szabotázsakciók és kibertámadások, Németországban szeptemberben koordinált támadás érte az áramhálózatot, és az ukrán katonai hírszerzés a múlt héten azt közölte, hogy Moszkva fokozza hibrid hadviselését Európában. Oroszország tagadja, hogy köze lenne a támadásokhoz.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio