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Több, mint egy éve nem volt ilyen erős a német ipar
Gazdaság

Több, mint egy éve nem volt ilyen erős a német ipar

Portfolio
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A német ipari termelés augusztusban tavaly március óta nem látott ütemben, 2 százalékkal ugrott meg, ami felülmúlta az elemzői várakozásokat, és a közberuházások által hajtott gazdasági fellendülést erősíti meg - írja a Bloomberg.
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A Bloomberg által megkérdezett közgazdászok mindössze 0,5 százalékos növekedésre számítottak, így a tényleges adat mindegyikük várakozását felülmúlta. A kibocsátás bőven ledolgozta a júliusi visszaesést:

a bővülést elsősorban az építőipar húzta, de az építőipart és az energiaszektort nem tartalmazó ipari kategória is érdemi növekedést mutatott.

A beruházási javak termelése különösen erős volt, míg az autógyártás visszaesett – közölte a német statisztikai hivatal.

Az adatok azért is meglepőek, mert augusztusban a nyári leállások miatt jellemzően alacsonyabb a kapacitáskihasználtság – az autógyárak ilyenkor szokásosan visszafogják a termelést –, ráadásul a Rajna alacsony vízállása megnehezítette a szén, az üzemanyagok és az ipari nyersanyagok szállítását ezen a kulcsfontosságú vízi útvonalon.

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A gyári megrendelések ugyanakkor vegyes képet mutatnak, augusztusban ugyanis a rendelésállomány több mint 10 százalékkal zuhant a júniusi és júliusi erős hónapok után. A legnagyobb, mintegy 62 százalékos visszaesést az egyéb szállítóeszközök kategóriája szenvedte el, amelybe a katonai járművek, a repülőgépek, a vonatok és a hajók is beletartoznak.

Ez a megrendelés-ingadozás azonban valószínűleg nem téríti el a német gazdaságot a növekedési pályáról. A feldolgozóipar rekordméretű, kilenc hónapra elegendő megrendelésállománnyal dolgozik. A közgazdászok idén 1, 2028-ra pedig 1,2 százalékos GDP-bővüléssel számolnak, míg a vezető német gazdaságkutató intézetek még optimistábbak, a 2026-ra vonatkozó előrejelzésüket a korábbi duplájára, 1,3 százalékra emelték.

A fellendülés hátterében a kormány infrastruktúrára és védelemre fordított, több milliárd eurós beruházásai állnak. Az év első felében az erős exportkereslet és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások ellensúlyozták a gyenge lakossági fogyasztást és a belső beruházásokat, az azóta publikált konjunktúramutatók pedig a lendület fennmaradását jelzik. A növekedést ugyanakkor az iráni háború és a magas energiaárak továbbra is veszélyeztethetik.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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