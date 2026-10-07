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Új fegyvert vetne be Brüsszel: célkeresztben a kínai autók
Gazdaság

Új fegyvert vetne be Brüsszel: célkeresztben a kínai autók

Portfolio
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Az Európai Unió olyan védintézkedések bevezetésére készül, amelyekkel korlátozná a kínai hibrid járművek behozatalát az egységes belső piacra – értesült a Bloomberg.
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Az Európai Bizottság azután kezdte fontolgatni a lépést, hogy a kínai gyártmányú hibrid autók eladásai meredeken megugrottak Európában, így jelenleg már a teljes hibridértékesítés negyedét adják.

Mindeközben a kínai elektromos autók importjának növekedése lelassult, mivel azokra már magas uniós védővámok vonatkoznak.

A tervezett eszköz egy úgynevezett vámkontingens lenne, amely egy meghatározott mennyiség felett plusz vámot vetne ki a behozatalra, az intézkedést pedig időben korlátoznák.

A Bizottság a hibrid autókat egyfajta tesztnek szánja, így ha a modell beválik, más olyan ágazatokra is kiterjeszthetik, ahol az EU jelentős kereskedelmi egyensúlyhiányt tapasztal. A brüsszeli tervek alakulása részben attól függ, miként zárulnak Maroš Šefčovič uniós kereskedelmi biztos e heti pekingi tárgyalásai Vang Ventao kínai kereskedelmi miniszterrel. Az EU célja az, hogy a kvótát olyan szinten határozza meg, amellyel még elkerülhető Peking megtorlása.

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Az EU Kínával szembeni kereskedelmi hiánya már meghaladja a napi egymilliárd eurót, ezért a Bizottság egyre határozottabban lép fel az európai ipart veszélyeztető kínai importtal szemben. Az uniós vezető politikusok október közepén ülnek össze, hogy megvitassák a helyzetet és a lehetséges új védelmi eszközöket. A Bizottság a tervek szerint az év végéig mutatja be a kereskedelmi egyensúlyhiány kezelését és az ellátási láncok diverzifikálását célzó intézkedéscsomagját.

Az egyeztetések a kereskedelmen és a beruházásokon túl a szellemi tulajdonjogokra, a WTO reformjára, valamint az exportkorlátozásokra is kiterjednek. Az EU egyebek mellett a kritikus fontosságú nyersanyagok gyorsított kínai szállítását, a kínai piacra jutás könnyítését, továbbá a szeszes italokra, a sertéshúsra és a tejtermékekre vonatkozó korlátozások enyhítését szorgalmazza. Peking eddig nyitottnak mutatkozott a beruházások és az EU-ból érkező import növelésének megvitatására, ám saját exportjának visszafogásáról vonakodott egyeztetni.

Kína korábban határozottan ellenezte a hibrid autók önkéntes exportkorlátozására vonatkozó felvetést, arra hivatkozva, hogy az sérti a WTO szabályait és a tisztességes verseny elvét. Eközben a kínai autógyártók – köztük a BYD – augusztusban rekordnagyságú piaci részesedést értek el Európában, ahol az újautó-eladások közel 12 százalékát adták, a hálózatról tölthető (plug-in) hibridek szegmensében pedig minden harmadik értékesített jármű kínai márkájú volt.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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