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Új korszak jön a Porschénál
Gazdaság

Új korszak jön a Porschénál

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A Porsche arra készül, hogy tartósan alacsonyabb eladási darabszámokkal kell együtt élnie, ezért a stuttgarti sportautógyártó a szerdai befektetői napján egy csúcskategóriás modellekre építő fordulattervet mutatott be a nyereségesség helyreállítása érdekében.

A Volkswagen-csoport tagjaként szintén szerkezetátalakításon áteső Porsche bejelentette, hogy

a jövőben 200 ezer darab alá szorítja le a fedezeti pontját, miközben tavaly összesen közel 280 ezer autót szállított ki.

Az értékesítési volumen a 2022-es, rekordot döntő tőzsdei kibocsátás óta világszinten mintegy 10 százalékkal esett vissza, amit elsősorban a kínai kereslet zuhanása és az amerikai vámhelyzet okozott.

A cég üzemi eredményhányada tavaly 1,1 százalékra zuhant, ami

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töredéke annak a kétszámjegyű, Ferrari-szintű árrésnek, amelyet még Oliver Blume, a korábbi vezérigazgató célzott meg a tőzsdei bevezetéskor.

Blume jelenleg a Volkswagen-csoport élén küzd az átfogó átalakításért, amely világszerte mintegy 100 ezer munkahely megszüntetését és akár négy németországi gyár bezárását is magában foglalja.

Michael Leiters vezérigazgató az "érték a mennyiség helyett" stratégiát hirdette meg. Ennek részeként a Porsche visszatér a belső égésű motorok felé, miután az elektromos autókra tett korábbi erőltetett átállás költséges zsákutcának bizonyult. A weissachi fejlesztési központban tartott befektetői napon Leiters amellett érvelt, hogy a 911-es sportautókra és a luxus-SUV-kra való összpontosítás visszaterelheti a márkát a helyes útra.

A költségcsökkentés jegyében a Porsche 2035-ig 9000 munkahelyet szüntet meg, ami a teljes létszám ötödét jelenti.

Emellett a fejlesztési kiadásokat a Volkswagen-csoporton belüli Audival közös platformhasználat révén kívánják mérsékelni.

A Porsche hosszú távon 15 százalékos üzemi eredményhányadot tűzött ki célul, középtávon pedig 10–15 százalék közötti működési eredményhányadot vár.

A fő hangsúly jelenleg a költségcsökkentésen és a vállalat pénzügyi ellenálló képességének növelésén van"

– fogalmazott Leiters.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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