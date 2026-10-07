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Utolsó esély: holnap ilyenkor már dübörög a Portfolio Energy Investment Forum, ne maradjon le!
Gazdaság

Utolsó esély: holnap ilyenkor már dübörög a Portfolio Energy Investment Forum, ne maradjon le!

Portfolio
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Szinte már csak órák vannak hátra a Portfolio csütörtöki energetikai csúcskonferenciájáig, ahol szó lesz kormányzati energiapolitikáról, orosz gázleválásról és energiabeszerzésről, szélenergiáról, kis moduláris reaktorokról, élesedő MARI-PICASSO-ról, valamint a következő beruházási hullám finanszírozásáról. Az izgalmas szakmai program mellett a Portfolio Energy Investment Forum remek networking-lehetőséget is biztosít - ne maradjon ki ebből az egyedülálló napból!

Milyen prioritások mentén alakul a magyar energiapolitika a következő négy évben? Mire készül a szabályozó, és milyen irányokat látnak a meghatározó energiavállalatok vezetői?

A nyitószekcióban a stratégiai döntésekről a legfelsőbb vezetők beszélnek majd.

II. szekció: A magyar (és régiós) energiaszektor előtt álló kihívások

Krízisek után, döntések előtt: mire kell felkészülniük az energiapiac szereplőinek? Két vezetői panelbeszélgetésben járjuk körül az ellátásbiztonság, a beruházások és az energiaátmenet dilemmáit, miközben a szabályozás és a fejlesztések rendszerszintű újragondolása is napirendre kerül.

  • dr. Légrádi Gergely, ügyvéd, partner, Oppenheim Ügyvédi Iroda

  • Veres Zsolt, országigazgató, Schneider Electric Magyarország

  • Jamniczky Zsolt, vezérigazgató-helyettes, E.ON Hungária Csoport

  • Marik Gyula, az igazgatóság elnöke, Shell Hungary Zrt.; kelet-közép-európai régiós beszerzési vezető

  • Ságodi Attila, elnök-vezérigazgató, Paks II.

  • Szekeres Eszter, CEO, MET Hungary Ltd., MET Central Europe

  • Beck Zsófia, ügyvezető igazgató partner, az Energia és Közművek szegmens globális vezetője, Boston Consulting Group

  • dr. Pap Gabriella, ügyvezető igazgató, Audax Renewables Kft.

  • Tokai Magdolna, nemzetközi kapcsolatokért és társasági támogatásokért felelős vezérigazgató-helyettes, ALTEO

  • Péli Balázs, áramhálózati vezérigazgató-helyettes, OPUS TITÁSZ Zrt.

A vezetői beszélgetéseket Novák Csaba, a Magyar Megújuló Energia Szövetség elnöke vezeti.

III/A szekció: Mi jöhet a napenergia után és mit bír el a rendszer?

Szélenergia, energiatárolás, geotermia vagy biogáz: melyik terület hozhatja a következő nagy beruházási hullámot? A lehetőségek mellett a korlátokról is beszélünk, ugyanis az is fonto, mit bír el a villamosenergia-rendszer, és milyen fejlesztések szükségesek az új kapacitások befogadásához?

A panelbeszélgetéseket prof. dr. Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára és dr. Mátés-Lányi Ákos, a Taylor Wessing partnere vezetik.

III/B szekció: A volatilitás kora – új szinergiák az energiabeszerzésben és -felhasználásban

Hogyan válhatunk le az orosz gázról, és milyen beszerzési stratégiák működhetnek a változékony energiapiacon? A földgázellátás és a vállalati kockázatkezelés mellett a kis moduláris reaktorok magyarországi jövője is terítékre kerül a Rolls-Royce SMR előadásában.

A panelbeszélgetéseket Takácsné Tóth Borbála, a REKK vezető kutatója és Hiezl Tamás, a CEZ Magyarország ügyvezetője, a Magyar Energiakereskedők Szövetségének elnöke vezetik.

IV/A szekció: Állami, piaci vagy uniós forrásból: honnan jön majd a pénz?

Milyen feltételek mellett válhat egy energetikai fejlesztés finanszírozható beruházássá? Az állami és uniós források, a befektetői étvágy és az alternatív finanszírozási lehetőségek is előkerülnek a zárószekcióban.

A panelbeszélgetést Kurucz Orsolya, az ATS Advisory tulajdonosa és projektfejlesztési vezetője moderálja.

IV/B Szekció: Fordulóponthoz ért a szabályozási piac

Mit hozhat a MARI–PICASSO-csatlakozás, és hogyan alakítják át az energiatárolók a kiegyenlítő szabályozási piacot? Az európai platformokhoz való kapcsolódásról, a hazai tartalékokról és a rendszer rugalmasságának biztosításáról beszélgetünk.

  • Herczeg Sándor, a Stratégiai Elemzések Főosztályának vezetője, MEKH

  • Kádár Márton, szabályozási szolgáltatások fejlesztési osztályvezető, Üzletfejlesztési Igazgatóság, MAVIR

  • Zhang Heng, Head of Portfolio Management, NEON Energy Trading 

A panelbeszélgetést Hörömpöli-Tóth Levente, a Portfolio Csoport újságírója vezeti.

A szakmai program mellett az esemény remek networking-lehetőséget is biztosít - ne maradjon ki ebből az egyedülálló napból!

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