Utolsó esély: holnap ilyenkor már dübörög a Portfolio Energy Investment Forum, ne maradjon le!

Milyen prioritások mentén alakul a magyar energiapolitika a következő négy évben? Mire készül a szabályozó, és milyen irányokat látnak a meghatározó energiavállalatok vezetői?
A nyitószekcióban a stratégiai döntésekről a legfelsőbb vezetők beszélnek majd.
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Tótth András, energetikai államtitkár, Magyarország Kormánya
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dr. Juhász Edit, elnök, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
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Huibert Vigeveno, vezérigazgató, MET Csoport
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dr. Guntram Würzberg, elnök-vezérigazgató, E.ON Hungária Csoport
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dr. Bacsa György, csoportszintű stratégiai operáció és üzletfejlesztés ügyvezető igazgató, MOL-csoport; ügyvezető igazgató, MOL Magyarország
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ifj. Chikán Attila, vezérigazgató, ALTEO; elnök, BCSDH
II. szekció: A magyar (és régiós) energiaszektor előtt álló kihívások
Krízisek után, döntések előtt: mire kell felkészülniük az energiapiac szereplőinek? Két vezetői panelbeszélgetésben járjuk körül az ellátásbiztonság, a beruházások és az energiaátmenet dilemmáit, miközben a szabályozás és a fejlesztések rendszerszintű újragondolása is napirendre kerül.
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dr. Légrádi Gergely, ügyvéd, partner, Oppenheim Ügyvédi Iroda
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Veres Zsolt, országigazgató, Schneider Electric Magyarország
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Jamniczky Zsolt, vezérigazgató-helyettes, E.ON Hungária Csoport
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Marik Gyula, az igazgatóság elnöke, Shell Hungary Zrt.; kelet-közép-európai régiós beszerzési vezető
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Ságodi Attila, elnök-vezérigazgató, Paks II.
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Szekeres Eszter, CEO, MET Hungary Ltd., MET Central Europe
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Beck Zsófia, ügyvezető igazgató partner, az Energia és Közművek szegmens globális vezetője, Boston Consulting Group
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dr. Pap Gabriella, ügyvezető igazgató, Audax Renewables Kft.
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Tokai Magdolna, nemzetközi kapcsolatokért és társasági támogatásokért felelős vezérigazgató-helyettes, ALTEO
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Péli Balázs, áramhálózati vezérigazgató-helyettes, OPUS TITÁSZ Zrt.
A vezetői beszélgetéseket Novák Csaba, a Magyar Megújuló Energia Szövetség elnöke vezeti.
III/A szekció: Mi jöhet a napenergia után és mit bír el a rendszer?
Szélenergia, energiatárolás, geotermia vagy biogáz: melyik terület hozhatja a következő nagy beruházási hullámot? A lehetőségek mellett a korlátokról is beszélünk, ugyanis az is fonto, mit bír el a villamosenergia-rendszer, és milyen fejlesztések szükségesek az új kapacitások befogadásához?
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Batta Gergő, operatív vezérigazgató-helyettes, MAVIR
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Králik Gábor, energetikáért felelős elnökhelyettes, MEKH
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Racsek Dániel, alapító-ügyvezető, GNX Engineering Kft.
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Molnár Gábor, ügyvezető igazgató, Arctic Green Terv
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Balástyai Márk, vezérigazgató, Futureal Energy Partners
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Bárdi Barnabás CFA, a Villamosenergia-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály vezetője, MEKH
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Fehér Róbert, vezérigazgató, 8G Energy; alelnök, Magyar Megújuló Energia Szövetség
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Molnár Gábor, technológiai és tervezési terület igazgató, MET Asset Management
A panelbeszélgetéseket prof. dr. Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára és dr. Mátés-Lányi Ákos, a Taylor Wessing partnere vezetik.
III/B szekció: A volatilitás kora – új szinergiák az energiabeszerzésben és -felhasználásban
Hogyan válhatunk le az orosz gázról, és milyen beszerzési stratégiák működhetnek a változékony energiapiacon? A földgázellátás és a vállalati kockázatkezelés mellett a kis moduláris reaktorok magyarországi jövője is terítékre kerül a Rolls-Royce SMR előadásában.
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Alexis Honner, új piacokért felelős üzletfejlesztési vezető, Rolls-Royce SMR
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Ferencz I. Szabolcs, elnök-vezérigazgató, FGSZ Földgázszállító Zrt.
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Fritsch László, kereskedelmi vezérigazgató-helyettes, MVM ONEnergy
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Mariana Liakopoulou, földgáz- és biometán-szabályozási tanácsadó, Equinor Energy Belgium
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dr. Katja Yafimava, vezető kutató, Oxford Institute for Energy Studies
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Kellényi István, managing partner, Bitmist
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Maár Péter, projektmenedzser, E.ON
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Bali Gábor, ügyvezető, Energiq
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Fejes Tibor, kereskedelmi igazgató, Electron Holding Zrt.
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Fekete Mariann, Supply Chain Manager, SAVENCIA
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Nagy Zsuzsa, ügyvezető igazgató, E.ON Energiamegoldások Kft.
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Szépfy Márton, vezérigazgató, E2 Hungary Zrt.
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Vedres Péter István, a Fenntartható Fejlődés Főosztály vezetője, MEKH
A panelbeszélgetéseket Takácsné Tóth Borbála, a REKK vezető kutatója és Hiezl Tamás, a CEZ Magyarország ügyvezetője, a Magyar Energiakereskedők Szövetségének elnöke vezetik.
IV/A szekció: Állami, piaci vagy uniós forrásból: honnan jön majd a pénz?
Milyen feltételek mellett válhat egy energetikai fejlesztés finanszírozható beruházássá? Az állami és uniós források, a befektetői étvágy és az alternatív finanszírozási lehetőségek is előkerülnek a zárószekcióban.
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Kis Ferenc, energetikai mérnök, Európai Beruházási Bank
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Kulcsárné dr. Takács Krisztina, pénzügyi igazgató, SolServices Kft.
- Üveges Szabolcs, főosztályvezető, Projekt- és Strukturált Finanszírozás, UniCredit Bank Hungary
A panelbeszélgetést Kurucz Orsolya, az ATS Advisory tulajdonosa és projektfejlesztési vezetője moderálja.
IV/B Szekció: Fordulóponthoz ért a szabályozási piac
Mit hozhat a MARI–PICASSO-csatlakozás, és hogyan alakítják át az energiatárolók a kiegyenlítő szabályozási piacot? Az európai platformokhoz való kapcsolódásról, a hazai tartalékokról és a rendszer rugalmasságának biztosításáról beszélgetünk.
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Herczeg Sándor, a Stratégiai Elemzések Főosztályának vezetője, MEKH
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Kádár Márton, szabályozási szolgáltatások fejlesztési osztályvezető, Üzletfejlesztési Igazgatóság, MAVIR
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Zhang Heng, Head of Portfolio Management, NEON Energy Trading
A panelbeszélgetést Hörömpöli-Tóth Levente, a Portfolio Csoport újságírója vezeti.
A szakmai program mellett az esemény remek networking-lehetőséget is biztosít - ne maradjon ki ebből az egyedülálló napból!
Címlapkép forrása: Portfolio
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