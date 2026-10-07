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Vallomást tett Magyar Péter: kihallgatta a miniszterelnököt a Központi Nyomozó Főügyészség
Gazdaság

Vallomást tett Magyar Péter: kihallgatta a miniszterelnököt a Központi Nyomozó Főügyészség

MTI
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Portfolio
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Szerda este, előre egyeztetett időpontban kihallgatták Magyar Péter miniszterelnököt a Központi Nyomozó Főügyészségen a 2024. június 21-i mobiltelefonos incidens miatt - ezt a Tisza Párt elnöke közölte a Facebookon.

Rövid vallomást tettem, nem ismertem el a terhemre rótt bűncselekményt. Minden további fejleményről tájékoztatást adok

- jelentette be a kormányfő.

A parlament szeptember 28-án, rendkívüli ülés keretében függesztette fel Hankó Balázs (Fidesz) és Seszták Miklós (KDNP) országgyűlési képviselők, továbbá Magyar Péter mentelmi jogát, miután

Lajtár István legfőbbügyész-helyettes lopás gyanúja miatt kezdeményezte Magyar mentelmi jogának felfüggesztését.

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A Legfőbb Ügyészség 2024. szeptemberi közlése szerint Magyar az azelőtti nyáron, június 21-én hajnalban egy budapesti klubban – az Ötkertben – szórakozott, amikor az őt videózó férfitól elvette a telefonját, majd a bulihelyet elhagyva azt "szándékosan a Dunába ejtette". Az ügyészség szerint a politikus magatartása a lopás bűncselekménye törvényi tényállásának megvalósítására alkalmas.

Magyar Péter korábban úgy kommentálta a mentelmi ügyét, hogy az a Polt Péter-féle ügyészség utolsó "szánalmas kísérlete" arra, hogy megpróbálja összemosni az "orbáni maffia" által végrehajtott közpénzlenyúlásokat és az ellene 2024-ben indított, és már "többször befuccsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet".

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