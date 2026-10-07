Vérfürdő jöhet az energiapiacon: az utolsó tartalékait éli fel a világ

A kormányok és az energiavállalatok az idei év során jelentősen merítettek a tartalékokból a közel-keleti és az ukrajnai háború okozta, példátlan mértékű kínálati zavarok enyhítése érdekében.
Amin Nasszer, a Saudi Aramco vezérigazgatója szerint
ma már kevesebb mint 6 milliárd hordónyi kereskedelmi készlet áll rendelkezésre világszerte, amelynek túlnyomó többsége gyakorlatilag nem hozzáférhető.
A közel-keleti válság kezdete óta több mint 1 milliárd hordó olajat szabadítottak fel, elsősorban a szárazföldi kereskedelmi készletekből, ami a cégvezető szerint az utolsó érdemi eszköz volt a döntéshozók kezében.
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) 100 millió hordó nyersolaj és gázolaj piacra dobását készíti elő az elszálló árak mérséklésére, bár egyelőre nem tisztázott, hogy ez mennyiben fedi át a márciusban bejelentett, történelmi léptékű, 400 millió hordós készletfelszabadítás még ki nem utalt részét. Nasszer kiemelte, hogy a készletgazdálkodás kritikus szinthez érkezett, hiszen a tárolt kőolajnak mindössze 10 százaléka vagy annál is kevesebb férhető hozzá ténylegesen, emiatt már 100 millió hordó mozgósítása is komoly nehézséget okoz.
A biztonsági tartalékok elvékonyodása Mike Wirth, a Chevron vezérigazgatója szerint is sérülékennyé tette a piacot, és megemelte az olajár padlóját. A konferencia résztvevői arra számítanak, hogy a piaci turbulencia jövőre sem csillapodik, mivel a készletek feltöltése a meglévő globális kereslet kielégítése mellett évekig eltarthat. A tárolt olaj egy része ráadásul technikai okokból – mint a tartályok fenékmaradéka vagy a csővezetékekben rekedt mennyiségek –, valamint a vészhelyzeti minimális készletszintekre vonatkozó kormányzati előírások miatt nem szabadítható fel azonnal.
Az Egyesült Államok stratégiai kőolajtartaléka (SPR) az Energiaügyi Minisztérium adatai szerint 1982 októbere óta nem látott mélypontra süllyedt.
Russell Hardy, a Vitol nyersanyag-kereskedő cég vezérigazgatója kiemelte, hogy a Közel-Keletről érkező tengeri olajexport fenntartása létfontosságú a piaci egyensúly megőrzéséhez a téli hónapokban, mivel a nyugati készletekből már nincs mit lecsapolni.
A földgáztartalékok szintén kimerülőben vannak, ami rendkívül sebezhetővé teszi az árakat a hirtelen kiugrásokkal szemben.
Tengku Muhammad Taufik, a Petronas vezérigazgatója szerint egy kemény tél 2027 első negyedévében valóságos "vérfürdőt" hozhat a gázpiacon, ha a tárolói készletek a minimális szintre csökkennek.
Forrás: Reuters
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