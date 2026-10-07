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Veszélyes csapda fenyegeti Kínát: elárasztották a termékeikkel a világot, de ez nem tartható örökké
Gazdaság

Veszélyes csapda fenyegeti Kínát: elárasztották a termékeikkel a világot, de ez nem tartható örökké

Portfolio
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A Goldman Sachs friss elemzése szerint Kína exportja rövid távon még erőteljesen bővülhet, hosszabb távon azonban a kereskedelmi partnerek szűkülő felvevőképessége gátat szabhat a növekedésnek - tudósított a South China Morning Post.

Az amerikai befektetési bank legfrissebb, Huj San vezető kínai közgazdász által jegyzett jelentése szerint a legóvatosabb forgatókönyv mellett is évi 8 százalékos reálexport-növekedés várható a közeljövőben, annak ellenére, hogy Kína tavaly rekordszintű, 1200 milliárd dolláros külkereskedelmi többletet ért el. A lendületet nagyrészt a kínálati oldal tényezői hajtották, 2021 óta

az exportvolumen folyamatosan emelkedett, miközben az iparágak jövedelmezősége csökkent.

Az autóiparban például az exportérték 2021 és 2025 között közel megduplázódott, a profitráta viszont 6,4 százalékról 4,8 százalékra esett vissza.

Az elemzők azonban arra figyelmeztetnek, hogy a növekedés hosszabb távon a partnerországok teherbíró képességének korlátaiba ütközhet. A Kínával szemben külkereskedelmi hiányt felhalmozó országok száma drasztikusan nőtt, 2025-ben már 82 ország küzdött a GDP-je 3 százalékát meghaladó deficittel, szemben a 2005-ös 24 országgal. Ezek közül 67 alacsony jövedelmű állam, amelyek korlátozott devizatartalékkal rendelkeznek a tartós hiány finanszírozásához. Ez az országcsoport összességében Kína teljes exportjának 44 százalékát adja.

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A Goldman Sachs szerint a partnerországok külkereskedelmi deficitje nem növekedhet a végtelenségig. A hosszabb távú kínai exportbővüléshez

az importáló gazdaságok erőteljesebb növekedésére lenne szükség, ami lehetővé tenné a kínai áruk további piaci felvételét.

Kína exportmodelljét régóta éri bírálat a nyugati kormányok részéről. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nemrég arra figyelmeztetett, hogy egy "második Kína-sokk" éri Európát, és minden rendelkezésre álló eszköz bevetését ígérte a kereskedelem kiegyensúlyozására. Peking sem maradt tétlen, a Hszi Csin-ping elnök vezette Politikai Bizottság júliusban a "kölcsönösen előnyös nemzetközi gazdasági és kereskedelmi együttműködés kiterjesztésére" és a "kiegyensúlyozottabb kereskedelem előmozdítására" szólított fel.

A vámadatok szerint Kína halmozott külkereskedelmi többlete 2026 első nyolc hónapjában 805,51 milliárd dollárra rúgott, ami mintegy 3 százalékos emelkedés az előző év azonos időszakához képest. A legfrissebb külkereskedelmi adatokat jövő héten teszik közzé.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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