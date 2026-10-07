Vitézy szerint hamarosan akár NER-es cégeket zárhatnak ki közbeszerzésekből

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint heteken belül fény derülhet olyan korábbi közbeszerzési szabálytalanságokra, amelyek nyomán a Nemzeti Együttműködés Rendszerének emblematikus szereplői – köztük Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségei – kizárhatóvá válnak a jövőbeli állami tenderekből.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a gyanú kellően megalapozott a jogi lépések megindításához.

Ezzel párhuzamosan átalakul az állami beruházási rendszer is. Megkezdődtek az egyeztetések a Magyar Közút Zrt. építőipari kapacitásainak növeléséről, hogy a kisebb útfelújításokat a jövőben saját hatáskörben végezhesse el a társaság. A közbeszerzéseknél enyhítik a referenciakövetelményeket, ami a nagy külföldi vállalatok mellett a kisebb hazai vállalkozások számára is megkönnyíti a piacra lépést.

A minisztérium mozgástere jövőre több száz milliárd forinttal bővülhet a beérkező uniós forrásoknak köszönhetően.

Ezt a többletet elsősorban a vasúti hálózat fejlesztésére fordítják, míg a közúti beruházások terén három kiemelt projekt határozza meg a 2027-es keretet. Befejezik a mohácsi hidat, folytatják az M49-es autóút építését a határig, valamint tovább zajlik az M1-es autópálya felújítása is.

A makrogazdasági mutatókat tekintve az idei költségvetési hiány várhatóan 7,5 százalék körül alakul, jövőre viszont a kormány már 5 százalékhoz közeli hiánycélt tűzött ki. Vitézy elmondta, hogy a miniszterelnök célja, hogy a büdzsé stabilizálása mellett a Tisza programjának minél több eleme megvalósuljon. A jövő évi költségvetés főbb számait a tervek szerint még október végén megismerheti a nyilvánosság a Költségvetési Tanács eljárása nyomán, a parlament pedig decemberben szavazhat a javaslatról.

Átalakul a fővárosi közösségi közlekedés irányítása is. A kormány és Budapest megállapodása értelmében a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) alapjain egy új, kibővített hatáskörű közlekedésszervező társaság jön létre. Az új igazgatóságba az állam és a főváros fele-fele arányban delegál tagokat, a vezérigazgatót pedig maga a testület választja meg. A tarifák tervezett egységesítése vegyes hatással lesz az utazókra, hiszen egyes díjak emelkedhetnek, mások viszont csökkennek majd. Szintén eldőlt, hogy az önkormányzatok közötti pénzügyi kiegyenlítő mechanizmus, azaz a szolidaritási hozzájárulás rendszere a jövőben is fennmarad.

Célegyenesbe ért a Budapest–Belgrád vasútvonal fejlesztése is. Amennyiben a szükséges hatósági engedélyek időben megérkeznek, a belföldi személyszállítás már heteken belül elindulhat, a nemzetközi járatok pedig a decemberi menetrendváltással vehetik birtokba a felújított pályát.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi