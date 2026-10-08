A jövő héttől a betegek is elmondhatják a véleményüket a magyar egészségügyről

Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, amelyen minden érintett elmondhatja a véleményét – mondta csütörtökön Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az Egyensúly Intézet Magyarország 2030 – A magyar egészségügy jövője című konferenciáján a Telex tudósítása szerint.

A beszámoló szerint Hegedűs azzal kezdte előadását, hogy hatalmas lehetőség előtt állunk, amit nem szabadna elrontanunk. Szerinte döntéshozói szinten és parlamenti ciklusukon átívelően van szükség a szemléletváltásra. Hozzátette: jó csapattal dolgozik, és meg fogja keresni azokat a szakembereket, akikre még szükség van.

A beszédben az egészségügyi miniszter bejelentette, hogy

a jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, melyen a betegek visszajelzéseket tudnak majd adni.

Hegedűs fontos célnak tartja, hogy a felmérések eredményeit visszajuttassák az orvosoknak, a kórházaknak, mert ez az, ami itthon még nem terjedt el. A miniszter kiemelte, hogy szeretnék csökkenteni a kórházak adósságát, de azt nem ígéri, hogy az jövőre teljesen eltűnik majd.

A kormány régiós kórházakban gondolkodik, ennek a részletes munkája is elindult, a keleti országrészben fogják elkezdeni ezek kialakítását. Partnerséget kell kialakítani a kórházak között – mondta Hegedűs.

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