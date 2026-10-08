21°C fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
A jövő héttől a betegek is elmondhatják a véleményüket a magyar egészségügyről
Gazdaság

A jövő héttől a betegek is elmondhatják a véleményüket a magyar egészségügyről

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, amelyen minden érintett elmondhatja a véleményét – mondta csütörtökön Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az Egyensúly Intézet Magyarország 2030 – A magyar egészségügy jövője című konferenciáján a Telex tudósítása szerint.

A beszámoló szerint Hegedűs azzal kezdte előadását, hogy hatalmas lehetőség előtt állunk, amit nem szabadna elrontanunk. Szerinte döntéshozói szinten és parlamenti ciklusukon átívelően van szükség a szemléletváltásra. Hozzátette: jó csapattal dolgozik, és meg fogja keresni azokat a szakembereket, akikre még szükség van.

A beszédben az egészségügyi miniszter bejelentette, hogy

a jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, melyen a betegek visszajelzéseket tudnak majd adni.

Hegedűs fontos célnak tartja, hogy a felmérések eredményeit visszajuttassák az orvosoknak, a kórházaknak, mert ez az, ami itthon még nem terjedt el. A miniszter kiemelte, hogy szeretnék csökkenteni a kórházak adósságát, de azt nem ígéri, hogy az jövőre teljesen eltűnik majd.

Még több Gazdaság

Hatalmas áttörés: Roska Botond különleges kezelésével újra észlelni kezdtek a vak betegek

Veszélyben az 1800 milliárd dolláros piac: elindult a folyamat, amitől rettegtek a befektetők

Tisza-kormány: Ismét maratoni ülést tartottak a miniszterek, terítéken a 2027-es költségvetés is

A kormány régiós kórházakban gondolkodik, ennek a részletes munkája is elindult, a keleti országrészben fogják elkezdeni ezek kialakítását. Partnerséget kell kialakítani a kórházak között – mondta Hegedűs.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Energy Investment Forum 2026

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Kongatják a vészharangot Európában, Trump is megszólalt az orosz pestishelyzetről - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön
Tisza-kormány: zajlik a tervezés, éjszakába nyúló kormányülés várható
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility