A lassú szabályozás versenyképességi hátrányt okozhaz az energiapiacon

A megfelelő szabályozási környezet kiszámíthatóságot, stabilitást és tiszta árazási feltételeket biztosít, míg a rosszul működő jogi keretek bizonytalanságot, tervezhetetlenséget és árazási prémiumot kényszerítenek a piacra. Dr. Légrádi Gergely, az Oppenheim Ügyvédi Iroda partnere előadása elején ismertette, hogy a jog természetéből adódóan lassan követi le a külvilág változásait, erre egy példa a magánjog területéről a vis maior klauzulák átalakulása, míg 2020 előtt ezek sablonosak voltak, ma már a Covid-19 és az ellátási láncok sérülékenységét is részletesen kezelik, ám a jognak évekre volt szüksége ennek lekövetésére.
A jog természetszerűen lassan reagál a külvilág változásaira, ám a zöldátállás és a technológiai robbanás korában ez a késlekedés már nemcsak szabályozási űrt, hanem közvetlen piaci és versenyképességi hátrányt okoz.
Ez a lassúság a hazai energiastratégiában is megmutatkozik. Bár a szakpolitikai célok szintjén elhangzanak a tiszta energiára, az energiahatékonyságra és az önellátásra vonatkozó irányok, a konkrét, részletes jogszabályi keretek még hiányoznak. Így például a hálózati integráció és az energiatárolás szabályozási háttere is bizonytalan, a célszámok terén is eltérések mutatkoznak a döntéshozói kommunikációban, és nem látni még a meglévő vagy épülő uniós szabályozással való megfelelési pontokat sem.
Komoly strukturális kihívást jelent a hazai energetikai adatcsere-rendszer fejlesztése
A Villamos Energiáról szóló Törvény (VET) alapján 2023-ban kormányrendelet jelölte ki az Energetikai Adatcsere Platform (EAP) működtetőjét a valós idejű adatok biztosítására. Két kiemelt program indult el összesen 8 és 10 milliárd forintos forrásból: a Közintézményi Energiamenedzsment Platform (KEP) és az Energetikai Adatszolgáltató Platform (ENAP). Mindkét fejlesztésnek 2026. március 31-ig kellett volna teljes körűen megvalósulnia, a nyilvános információk szerint azonban a KEP működése rendkívül korlátozott, az ENAP pedig el sem indult.
A valós idejű adatok hiánya és a merev hatósági árszabályozás nemcsak a rendszerszintű tervezést lehetetleníti el, hanem megfojtja az innovációt és a megtakarítási motivációt is, amelynek az árát végül a gazdaság egésze fizeti meg.
Ez a valós idejű adathiány közvetlenül kihat a rezsicsökkentés rendszerére is. A lakossági szektorban a hatósági árak miatt mintegy 2,5–3,4 terawattóra közötti fogyasztási volumen marad rejtve a valós piaci folyamatok elől. Az ebből adódó egyensúlytalansági költségek 60-70 százalékát végül az ipari fogyasztók fizetik meg, míg a rendszer másik részét a Paks I. és az MVM közötti transzferárak egyensúlyozzák ki. A rugalmatlan hatósági árazás miatt így hiányzik az érdemi motiváció a megtakarításra és a hatékonyságnövelő beruházásokra.
A jogi és hatósági szabályozás előtt álló egyik legbonyolultabb feladat a Paks I. (beleértve a tervezett további üzemidő-hosszabbítást) és a Paks II. projekt párhuzamos üzemelésének összehangolása. Jelenleg nem állnak rendelkezésre nyilvános, részletes hatástanulmányok a két erőmű együttes működésének hatásairól. Emellett a környezetvédelmi és vízügyi hatóságok korábbi engedélyeiben szereplő paraméterek és hipotézisek az éghajlatváltozás miatt megdőltek, így azokat újra kell számolni.
Az energiatárolók piacán is óvatosságra intett az előadó, bemutatva a bolgár piac példáját.
Magyarországnak is figyelnie kell arra, hogy milyen szabályozási eszközökkel és milyen ütemezéssel engedi piacra a tárolókapacitásokat a beruházások finanszírozhatóságának megőrzése érdekében.
Légrádi pozitív szabályozási példaként említette a hálózati colocation (közös csatlakozási pontok) és az aggregáció területét, ahol az uniós irányelvek átültetése és a piaci igények találkoztak. A Magyar Megújuló Energia Szövetség segítségével létrejött egy működő colocation mintaszerződés, amelyre már reagálni tudtak a piaci szereplők.
Ugyanakkor ezen a területen is maradtak tisztázatlan jogi kérdések:
- nehézséget okoz, ha az aggregátor és a kereskedő személye eltér;
- bizonytalan a másodlagos csatlakozásra jogosultak helyzete, ha az elsődleges jogtulajdonos elveszíti pozícióját;
- a GridCo-k (hálózati társaságok) működése körül sok a nyitott kérdés;
- az elosztói engedélyesek gyakorlata és hozzáállása rendkívül eltérő és töredezett az országban.
A szakember szerint a továbblépéshez az energetikai kockázatok és sérülékenységek pontos felmérésére, egy világos, az uniós szabályozással harmonizáló energiastratégiára, valamint alapos hatásvizsgálatokra van szükség. A jognak tisztában kell lennie a saját korlátaival is, de a jól meghatározott keretrendszerek – mint például a szélerőmű-tendereknél az energiaközösségek számára kötelezően felajánlandó 25 százalékos vételi jog szabályozása – képesek mederben tartani a piaci folyamatokat.
Címlapkép forrása: Portfolio
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