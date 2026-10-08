A magyar távhőrendszer 80 százaléka működhetne geotermikus energiával, mégsem élünk a lehetőséggel

A geotermikus energia egyik problémája, hogy "nem látszik", pedig "van egy nagyon nagy energia a lábunk alatt" – kezdte az előadását Molnár. Előnyei közül kiemelte, hogy megújuló, időjárásfüggetlen, viszonylag kis helyigényű, és közvetlenül hőenergia formájában áll rendelkezésre. Emellett növelheti az ellátásbiztonságot, csökkenti az ország importfüggőségét, és jelentős mennyiségű földgázt válthatna ki.
A potenciál azért is jelentős, mert a végső energiafelhasználás mintegy 50-60 százaléka fűtéshez és hűtéshez kapcsolódik, és Magyarországon a hőtermelésben ma még közel 70 százalékos a földgáz aránya, a geotermikus energia részesedése mindössze 6 százalék körüli.
A települési hőellátásban 250–500 millió köbméter földgázt, az ipari hőellátásban további 100–300 millió köbmétert lehetne kiváltani évente.
Ez nem csupán a zöld átállás szempontjából lenne nagyon kedvező, hanem az oroszoktól való energiafüggetlenség erősítésének szempontjából is.
A Kárpát-medence adottságai európai összevetésben is kedvezők. Ennek egyik oka, hogy a földkéreg itt vékonyabb az átlagosnál, ezért magasabb a geotermikus gradiens: Magyarországon jellemzően 45-70 Celsius-fokkal nő a hőmérséklet kilométerenként, szemben a 25-30 fokos világátlaggal.
A legnagyobb lehetőség Molnár szerint a távhőben lehet. Mint mondta, hogy a Magyarországon működő távhőrendszerek mintegy 80 százaléka geotermikus energiával is ellátható lenne megfelelő fejlesztések mellett. Sok rendszer eleve olyan térségben működik, ahol a földtani adottságok megfelelőek. A technológia ráadásul nemcsak települési távfűtésre, hanem épületfűtésre és ipari hőellátásra is használható.
Az ipari felhasználás mellett a sekély geotermikus rendszerekben is komoly növekedési lehetőséget lát. Példaként a debreceni Krones gyárat említette, ahol sekély szondás hőkinyerést alkalmaznak. Az ilyen rendszerek előnye, hogy jól skálázhatók, fűtésre és hűtésre egyaránt használhatók, és a mély geotermiához képest kisebb a geológiai kockázatuk.
Ha ilyen nagy a potenciál, akkor miért nincs tele Magyarország geotermikus energiát hasznosító rendszerekkel? – tette fel ezen a ponton a kérdést. Molnár szerint a mélyebb projektek kezdeti tőkeigénye magas, és a várható energiakihozatal a kút megfúrásáig csak becsülhető, így nagy a kockázat a folyamat elején. Emellett a hőenergia nagy távolságra nehezen szállítható, ezért a fogyasztónak jellemzően a feltárás közelében kell lennie. "Mivel fejnehéz a beruházás, ezért ehhez hosszú távú biztonság kell a befektetőnek", ami jelenleg nem mindig adott. A nehézségek leküzdéséhez a szakember a szabályozási akadályok csökkentését, célzott ösztönzőket és hosszú távú gondolkodást nevezte meg legfontosabb feltételekként.
Az áramtermelésben Molnár szerint a geotermikus energia várhatóan nem fogja kiváltani a nagy erőművi kapacitásokat – "Paks II-t valószínűleg nem ezzel fogjuk kiváltani" –, ugyanakkor helyi alapellátásban, az ellátásbiztonság növelésében és moduláris áramtermelésben komoly szerepe lehet. A technológia legnagyobb hazai lehetőségét azonban továbbra is a hőtermelésben látja.
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Címlapkép forrása: Portfolio
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