Államtitkár a Budapest-Belgrádról: vállalható lett végül ez a vonal, de lehet tanulni belőle

Hegyi Zsolt szerint a forgalom megindításának utolsó fontos műszaki feltétele a vonatbefolyásoló rendszer elkészülte volt. Mint fogalmazott, ez "lényegében egy informatikai fejlesztés", amelynek működését az elmúlt időszakban intenzíven tesztelték.
"Most úgy tűnik a tesztelések alapján, hogy jól működik ez a rendszer". Hozzátette: ha a hátralévő ellenőrzési és engedélyezési folyamatok is lezárulnak, lényegében már csak a szükséges dokumentáció elkészítése marad hátra.
Ha így van, akkor október végén meg tudjuk kezdeni az utasok tényleges szállítását
– jelentette ki. A MÁV vezetői hétfőn személyesen is bejárták a vonalat, hogy ellenőrizzék, készen áll-e a személyforgalom fogadására. Hegyi szerint hét-nyolc állomást is részletesen megvizsgáltak, és azt találták, hogy "jelenleg igen", a pálya és a létesítmények alkalmasak a személyszállítás megindítására.
Kormányos László, a MÁV Személyszállítási Zrt. vezérigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a vonal megnyitása 'hatalmas nagy változás" és teljesen új szolgáltatási szint lesz. A pályán 160 kilométer/órás sebességre alkalmas és ETCS-sel felszerelt járművekre van szükség, ezekből azonban csak korlátozott mennyiség áll rendelkezésre.
"Ez egy kincs tulajdonképpen a MÁV Személyszállításnál" – mondta a megfelelő kocsikról. A mostani járműállományból szerinte még sikerült kigazdálkodni a szükséges kapacitást: "A lepedőből ahogyan ki szoktuk csavarni a vizet, most még az utolsó cseppek kijönnek."
Újabb nagysebességű szolgáltatások elindításához ugyanakkor már mindenképpen további járművekre lesz szükség.
Kormányos jelentős utasforgalomra számít, és úgy látja, hogy a nemzetközi közlekedés megindulásával a teljes Belgrád–Budapest–Bécs tengelyen versenyképes vasúti szolgáltatás jöhet létre.
Hegyi Zsolt ugyanakkor kritikát is megfogalmazott a beruházással kapcsolatban. Szerinte "úgy átadni 2026-ban egy vasútvonalat, hogy az tele van szintbeli átjárókkal, az nem a legkorszerűbb dolog". Reményei szerint ezen további fejlesztésekkel lehet majd változtatni: egy következő, hamarosan induló beruházásban öt ilyen kereszteződést alakíthatnak át.
Tóth-Maros Dániel helyettes államtitkár szintén részt vett a hétfői bejáráson. Szerinte a szolgálati helyiségek és a munkavállalók számára kialakított feltételek alapján "nem végeztünk rossz munkát", és ha decemberben már a végleges menetrend szerint indul meg a forgalom, megfelelő színvonalú szolgáltatást lehet nyújtani.
A beruházásból ugyanakkor szerinte fontos tanulságokat is le kell vonni, különösen a magyar vasút álló nagy beruházási hullám előtt.
Vállalható lett végül ez a vonal, de lehet tanulni belőle és lehet ezt ügyesebben, jobban csinálni, egészen a tervezéstől a szalagátvágásig.
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