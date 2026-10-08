Az ország egyik felén nyári, a másik felén téli reggelre ébredhettünk – Már érződik a közelgő hidegfront hatása

Míg a Győri Egyetemnél 18,4 Celsius-fokot, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtasson mindössze 0,8 Celsius fokot mutattak reggel a hőmérők – derül ki a HungaroMet térképéből.

Csütörtökön hidegfront érkezik hazánkba, melynek jelenleg az előoldalán vagyunk.

A Dunántúlon már sok felhő van felettünk, a hidegfront előterében pedig növekszik a levegő nedvességtartalma.

Az előoldalon ráadásul déli szél fúj, ennek köszönhetően pedig az ország nyugati részén éjszaka az előző napokhoz képest már alig hűlt le a levegő: a Győri Egyetemnél lévő mérőállomás 18,4 fokot rögzített.

Ezzel szemben az ország keleti felén továbbra is csípős volt a reggel: a Nyírségben, Nyírtasson mindössze 0,8 Celsius-fokot mértek. Gyenge fagy ugyanakkor most már sehol sem fordult elő az országban.

Csütörtökön az ország nyugati felén már sok lesz felettünk a felhő, keleten viszont még sok napsütés várható.

A délutáni órákban már növekszik a csapadék kialakulási esélye, az eső, zápor mellett akár zivatarok is kialakulhatnak – leginkább egy Kaposvár–Ózd-tengely mentén

– írja előrejelzésében a HungaroMet.

A déli, délnyugati szél többfelé megélénkül, az északnyugati harmadban meg is erősödhet, emellett a zivatarokat akár viharos széllökések is kísérhetik.

A délies széllel enyhébb levegő érkezik, így a csúcsérték 23 és 29 fok között várható.

Ilyen nyárias hőmérsékletnek azonban utoljára örülhetünk belátható időn belül: a hidegfront miatt – nyugatról kelet felé haladva – az egész országban több fokkal visszaesik a hőmérséklet.

A hidegfront miatt felhős, szeles éjszakának nézünk elébe.

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