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Bejelentette Orbán Anita: tárgyalt török partnerével, szorosabbra fűzik a kapcsolatokat több területen is
Gazdaság

Bejelentette Orbán Anita: tárgyalt török partnerével, szorosabbra fűzik a kapcsolatokat több területen is

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Megtartották a kormányalakítás óta az első magyar–török külügyminiszteri találkozót Ankarában, amelynek középpontjában a két ország közötti koordináció szorosabbra fűzése, valamint a védelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztése állt. A megbeszélés részleteiről és a partnerség legfontosabb mérföldköveiről Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter számolt be Facebook-bejegyzésében.

Az ankarai egyeztetések keretében első alkalommal ülésezett a Magyar–Török Közös Tervezőcsoport. Ez a testület hivatott összehangolni a két állam legfontosabb kétoldalú ügyeit, valamint előkészíteni a jövőbeli magas szintű találkozókat. A felek döntöttek a tárcák közötti strukturált szakmai munka újraindításáról, valamint a biztonságpolitikai egyeztetések szorosabbá tételéről.

Magyarország emellett aktív szerepet vállal Törökország uniós kapcsolatainak támogatásában is.

Magyarország az uniós ügyekben is konkrét segítséget nyújt Törökországnak, hiszen a TAIEX-programon keresztül magyar EU-szakértők tudását és tapasztalatát is bevonjuk a török intézményekkel folytatott együttműködésbe

– emelte ki a miniszterelnök-helyettes.

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A poszt szerint a kétoldalú kapcsolatok a gazdaság és az energetika területén is tovább fejlődnek, emellett a védelmiipari együttműködés megerősítése is napirenden szerepel. A fizikai összeköttetések javítása érdekében szintén fontos lépések történtek, a magyar parlament ugyanis már ratifikálta az új kétoldalú légügyi megállapodást, amelytől a légiforgalom élénkülését várják a döntéshozók. Ennek egyik kulcselemeként 2026 áprilisától közvetlen repülőjárat teremt kapcsolatot Budapest és Ankara között.

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Címlapkép forrása: Orbán Anita Facebook-oldala

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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