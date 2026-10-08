Buszbaleset történt az M5-ös autópályán, 3 kilométeres a torlódás

Átszakította a szalagkorlátot egy busz az M5-ös autópályán Röszke közelében csütörtök reggel, torlódásra kell készülni – közölte az Útinform a honlapján.

Azt írták, hogy a 170-es kilométernél a busz a Budapest felé tartó belső sávban állt meg, mindkét irányban 1-1 sáv járható.

A műszaki mentés sokáig elhúzódhat, így torlódásra, lassulásra kell készülni az érintett szakaszon – tették hozzá.

A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a buszon tizenhárman utaztak.

Elek Gábor, a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-nek elmondta, hogy egy belépő autóbusz, amely utánfutót is vontatott, a határátkelőtől két kilométerre letért az útról, átszakította a szalagkorlátot, és a szemközti oldal belső sávjában állt meg. Utánfutója leakadt, de személyi sérülés nem történt.

A baleset helyszíne előtt jelentős a torlódás, az országhatár felé tartó oldalon 7 óra után már három kilométeres sor alakult ki

– közölte a sajtóreferens.

Az Útinform szerint az M1-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a Bicske és a Biatorbágy közötti szakaszon az erős forgalom miatt a terelésben, a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az erős forgalom miatt Mogyoród térségétől lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni.