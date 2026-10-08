A hivatali visszaélés gyanújával indult eljárás alapját a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkárának korábbi nyilatkozata adta. Velkey György László egy belső vizsgálatra hivatkozva arról beszélt, hogy míg a korábbi ciklusokban jellemzően mindössze 100-200 diplomataútlevelet adtak ki, addig Szijjártó Péter döntése alapján, érdemi indoklás nélkül
közel 1500 ilyen okmányt állítottak ki egyedi kérelemre.
Az utólagos ellenőrzés szerint az iratokból sportklubokhoz köthető személyek, politikusok, családtagok, valamint a kormányhoz üzleti szálakon kapcsolódó külföldiek is kaptak, sok esetben megkérdőjelezhető módon.
A rendőrség bekérte és áttekintette a minisztériumi vizsgálat dokumentációját, majd arra a megállapításra jutott, hogy a külföldre utazásról szóló törvény rendkívül széles mérlegelési jogkört biztosított a miniszternek a nem alanyi jogon járó útlevelek esetében. Mivel a jogszabály alapján az okmányok diplomáciai feladat, külpolitikai érdek vagy más, különösen indokolt eset alapján is kiadhatók, nem létezett olyan kötelező szempontrendszer, amely érdemben korlátozta volna a tárcavezető döntési szabadságát.
A hatóság határozata hangsúlyozza, hogy
a szokatlan vagy nehezen magyarázható esetek önmagukban nem bizonyítják a jogellenességet.
A hivatali visszaélés megállapításához bizonyítani kellene a jogtalan előnyszerzés vagy a hátrányokozás szándékát, azonban a nyomozás során erre utaló adat nem merült fel. Bár a dokumentumok kiadása a rendőrség szerint a jogszabályi keretek között zajlott, az érintett útleveleket időközben bevonták, így azokkal már nem lehet külföldre utazni.
Címlapkép forrása: EU
Döntött a rendőrség a Szijjártó Péter idején kiadott gyanús diplomataútlevelek ügyében
A tárcavezető a széles mérlegelési jogkörén belül járt el szerintük.
Kifakadt a belvárosi polgármester, összefogásra szólítja fel a kerületeket
Túlmutat az ügy a parkoláson.
Minden tizedik cigaretta hamis, Romániából és Koszovóból kerül a legtöbb Magyarországra
Tovább nőtt a nem eredeti cigaretták aránya hazánkban.
Van élet az AI-részvényeken túl is: ezekben az eszközökben látnak lehetőséget a befektetési szakértők
Kötvények, forint, részvények: merre lépjen most a magyar befektető?
Parlamenti bizottság tárgyalt a Baka András által visszaküldött törvénymódosításról
Rák Richárd, a bizottság tiszás elnöke szólalt fel.
Kiderült: fontosabb az amerikaiaknak a munkahelyek védelme, mint az AI-verseny
A megkérdezettek 56 százaléka még az adatközpontok építését is korlátozná.
Bejelentette Orbán Anita: tárgyalt török partnerével, szorosabbra fűzik a kapcsolatokat több területen is
Köztük a védelmi ipari együttműködés is szerepelt.
Elözönlötték a magyarok Horvátországot, megdöntötték az eddigi rekordot is
834 ezer magyar turista válaszotta idén dél-nyugati szomszédunkat.
Így érinti a pénzügyeidet az új 2,5 százalékos inflációs cél
Húsz év után először nyúlt az inflációs célhoz a Magyar Nemzeti Bank, így 2028-tól a korábbi 3 százalék helyett 2,5 százalékos áremelkedést tekint ideálisnak. A pénztárcánk szempontj
FDI és beruházási tanácsadási üzletágat indít az RSM Hungary
FDI és beruházási tanácsadási üzletággal bővíti szolgáltatásait az RSM Hungary. Az RSM új FDI szakértői csapata a Magyarországon beruházást tervező külföldi vállalatokat, valamint a fe
A Ratkó-korszak ma is alakítja Magyarország demográfiai helyét
Harminc éve még több mint öt munkaképes korú jutott egy időskorúra a BB tengely országaiban, ma már alig három. A régió minden országa idősödik, de... The post A Ratkó-korszak ma is alakí
Meglepően erős ipar, lassuló kiskereskedelem augusztusban
A vártnál jóval erősebben teljesített augusztusban a magyar ipar: a termelés éves alapon 8,7, júliushoz képest 1,0 százalékkal nőtt. A kiskereskedelem ezzel szemben veszített lendületéből.
Magyarországon sokan házasodnak - de a válási rangsorban is elöl vagyunk
Több válás, mint esküvő? Észtországban 1995-ben száz új házasságra 106 válás jutott - de nem azért, mert hirtelen összeomlottak volna a párkapcsolatok. Egy törvénymódosítás szabadítot
Generációk a munkahelyen- Különbségekből versenyelőny?
A munkahelyen fiatalabb és idősebb kollégák: nap mint nap több generáció között keressük a közös hangot. Sokan jól ismerhetitek azt a helyzetet, amikor ugyanarról beszéltek, mégis egészen
Főállás mellett a maratoni élvonalban
A munkahelyi feladatok mellett egy maratonra felkészülni is komoly vállalás - Szabó Nóra mindezt Európa-bajnoki 4. helyezettként, nemzetközi célokkal teszi. Hogyan fér meg egymás mellett a fő
Magyarországnak nagyon fájhat az új energiaválság, a rezsicsökkentés extra terhet jelent
Európa nem fog kifogyni a gázból és a dízelből, de az új energiaválság már most komoly árat követel. Magyarország a nagy energiaimportőrök között különösen kitett... The post Magyarorsz
Véget ért a moratórium, újra vághatóak a védett erdők: mi volt a terv?
Kinek kell ennyi fa valójában?
Van közös nevező az állatvédőkkel? A szigorításból is lehet biznisz
Az új szabályozás még szigorúbb lesz?
Megremegett az OTP-sztori: 3 jel döntheti el a folytatást
Mindenkit a magyar bank részvényei érdekelnek: mi jöhet most?
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!