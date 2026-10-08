Döntött a rendőrség a Szijjártó Péter idején kiadott gyanús diplomataútlevelek ügyében

A hivatali visszaélés gyanújával indult eljárás alapját a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkárának korábbi nyilatkozata adta. Velkey György László egy belső vizsgálatra hivatkozva arról beszélt, hogy míg a korábbi ciklusokban jellemzően mindössze 100-200 diplomataútlevelet adtak ki, addig Szijjártó Péter döntése alapján, érdemi indoklás nélkül

közel 1500 ilyen okmányt állítottak ki egyedi kérelemre.

Az utólagos ellenőrzés szerint az iratokból sportklubokhoz köthető személyek, politikusok, családtagok, valamint a kormányhoz üzleti szálakon kapcsolódó külföldiek is kaptak, sok esetben megkérdőjelezhető módon.

A rendőrség bekérte és áttekintette a minisztériumi vizsgálat dokumentációját, majd arra a megállapításra jutott, hogy a külföldre utazásról szóló törvény rendkívül széles mérlegelési jogkört biztosított a miniszternek a nem alanyi jogon járó útlevelek esetében. Mivel a jogszabály alapján az okmányok diplomáciai feladat, külpolitikai érdek vagy más, különösen indokolt eset alapján is kiadhatók, nem létezett olyan kötelező szempontrendszer, amely érdemben korlátozta volna a tárcavezető döntési szabadságát.

A hatóság határozata hangsúlyozza, hogy

a szokatlan vagy nehezen magyarázható esetek önmagukban nem bizonyítják a jogellenességet.

A hivatali visszaélés megállapításához bizonyítani kellene a jogtalan előnyszerzés vagy a hátrányokozás szándékát, azonban a nyomozás során erre utaló adat nem merült fel. Bár a dokumentumok kiadása a rendőrség szerint a jogszabályi keretek között zajlott, az érintett útleveleket időközben bevonták, így azokkal már nem lehet külföldre utazni.

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