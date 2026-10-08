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Egy futóverseny miatt felborul az autós közlekedés a hétvégén Budapesten
Gazdaság

Egy futóverseny miatt felborul az autós közlekedés a hétvégén Budapesten

MTI
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A 41. SPAR Budapest Maraton futóverseny miatt lezárások és forgalomkorlátozások lesznek a hétvégén a fővárosban - közölte Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel csütörtökön.

A futóversenyek idején, október 10-11-én jellemzően 9 és 16 óra között számos utat, teret és hidat lezárnak.

  • Szombaton a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon,
  • vasárnap délelőtt és kora délután a Duna mentén a Rákóczi híd és az Árpád híd között kell közlekedési változásokra számítani

- írta a BKK. A részletes és valós idejű változásokról ezen az oldalon lehet tájékozódni.

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