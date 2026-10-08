Elárulta Kármán András, mennyibe kerül a Tisza-kormány hatalmas nyugdíjemelése

A pénzügyminiszter tájékoztatása szerint a szociális és nyugdíjrendszer reformjára azért van szükség, mert

a korábbi gazdasági modell kimerült.

Kármán András rámutatott arra, hogy az elmúlt négy évben a hazai gazdasági növekedés az egy százalékot sem érte el, miközben a GDP-arányos költségvetési hiány és az államadósság is jelentősen megemelkedett a korábban kommunikált szinthez képest. A tárcavezető szerint az állami szféra szinte minden területén komoly forrás- és emberhiány mutatkozik, ami azonnali kormányzati beavatkozást igényelt.

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"A kormány célja, hogy olyan döntéseket hozzon, amelyek mögött valódi, kiszámítható forrás áll" – fogalmazott a pénzügyminiszter, kiemelve, hogy egyszeri, látszólagos intézkedések helyett hosszú távon is fenntartható rendszereket kívánnak felépíteni.

A kabinet első lépésként a leginkább rászoruló társadalmi csoportok támogatását tűzte ki célul. A nyugdíjkorrekció mellett ide tartozik az iskolakezdési támogatás, valamint a tűzifa és a vényköteles gyógyszerek általános forgalmi adójának (áfa) csökkentése is. Kármán András emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt öt hónapban több rendkívüli kormányzati intézkedést is finanszíroztak, köztük a nyári energiakrízis kezelését, a kórházi klimatizálást, valamint a gyermekvédelmi krízisalap létrehozását.

A most bejelentett nyugdíjreform kapcsán a miniszter kiemelte, hogy a változtatások jelentős segítséget jelentenek azoknak, akik eddig rendkívül alacsony jövedelemből éltek.

Ezek között vannak olyanok, akiknek eddig kevesebb mint napi 1000 forintból kellett megélniük egy hónapban. Ez nem maradhatott így, ehhez vita nem férhet

– írta bejegyzésében a pénzügyminiszter, hozzátéve, hogy a mostani lépések egy működőképesebb és igazságosabb szociális háló kialakítását szolgálják.

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