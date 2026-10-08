Elárulta Vitézy Dávid, mikor indulhatnak az első személyvonatok a Budapest-Belgrád vasútvonalon

A beruházás műszakilag a befejezéshez közeledik. A hétvégi, teljes terheléses próbát követően a szakemberek az ETCS vonatbefolyásoló rendszert is átvizsgálták, amelynek megfelelő működése a személyszállítás megindításának alapfeltétele. A mérések eredményei alapján a hatósági engedélyek és dokumentumok október közepére várhatók, így

a hónap második felében elindulhatnak az első belföldi járatok a megújult pályán.

A forgalom megindulásával párhuzamosan a kivitelezőnek még el kell végeznie a szerződésben rögzített, utolsó jótállási vágányszabályozást. Ez a nagyjából két hónapos munkafolyamat elengedhetetlen ahhoz, hogy a vasúti pálya hosszú távon is alkalmas legyen a 160 km/órás sebességre. Az építési munkálatok és a próbaüzemek alatt ugyanis a zúzottkő-ágyazat tovább tömörödik, ezért a sínek és a kitérők geometriáját ismét pontosan be kell állítani.

A munkálatokat úgy ütemezik, hogy a Ferencváros és Kunszentmiklós-Tass közötti elővárosi szakaszon már október végéig befejeződjön a szabályozás, így a belföldi személyforgalom megindítása után már lényegesen kevesebb korlátozással kell számolni. Amennyiben a belföldi közlekedés első hetei problémamentesen zárulnak, decemberben újabb mérföldkőhöz érkezik a projekt, hiszen ekkor vezethetik be a 160 km/órás maximális sebességet, és elindulhat a Budapest–Belgrád nemzetközi személyszállítás is.

Utasokat csak akkor engedünk a vonalra, ha minden szükséges biztonsági feltétel teljesült, ebből nem engedünk

– hangsúlyozta a miniszter, utalva arra, hogy a sikeres tesztek és a hátralévő feladatok során is a biztonság garantálása a legfontosabb szempont.

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