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Elárulta Vitézy Dávid, mikor indulhatnak az első személyvonatok a Budapest-Belgrád vasútvonalon
Gazdaság

Elárulta Vitézy Dávid, mikor indulhatnak az első személyvonatok a Budapest-Belgrád vasútvonalon

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Már október második felében megindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, miután a terhelési próbák mellett a biztonságos közlekedéshez elengedhetetlen vonatbefolyásoló rendszer tesztelése is sikeresen lezajlott – derült ki Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzéséből.

A beruházás műszakilag a befejezéshez közeledik. A hétvégi, teljes terheléses próbát követően a szakemberek az ETCS vonatbefolyásoló rendszert is átvizsgálták, amelynek megfelelő működése a személyszállítás megindításának alapfeltétele. A mérések eredményei alapján a hatósági engedélyek és dokumentumok október közepére várhatók, így

a hónap második felében elindulhatnak az első belföldi járatok a megújult pályán.

A forgalom megindulásával párhuzamosan a kivitelezőnek még el kell végeznie a szerződésben rögzített, utolsó jótállási vágányszabályozást. Ez a nagyjából két hónapos munkafolyamat elengedhetetlen ahhoz, hogy a vasúti pálya hosszú távon is alkalmas legyen a 160 km/órás sebességre. Az építési munkálatok és a próbaüzemek alatt ugyanis a zúzottkő-ágyazat tovább tömörödik, ezért a sínek és a kitérők geometriáját ismét pontosan be kell állítani.

A munkálatokat úgy ütemezik, hogy a Ferencváros és Kunszentmiklós-Tass közötti elővárosi szakaszon már október végéig befejeződjön a szabályozás, így a belföldi személyforgalom megindítása után már lényegesen kevesebb korlátozással kell számolni. Amennyiben a belföldi közlekedés első hetei problémamentesen zárulnak, decemberben újabb mérföldkőhöz érkezik a projekt, hiszen ekkor vezethetik be a 160 km/órás maximális sebességet, és elindulhat a Budapest–Belgrád nemzetközi személyszállítás is.

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Utasokat csak akkor engedünk a vonalra, ha minden szükséges biztonsági feltétel teljesült, ebből nem engedünk

– hangsúlyozta a miniszter, utalva arra, hogy a sikeres tesztek és a hátralévő feladatok során is a biztonság garantálása a legfontosabb szempont.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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