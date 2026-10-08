Eldőlt a határidő: 2028 után már nem jöhet orosz gáz Magyarországra, és ennek komoly ára lesz

Katja Yafimava, az Oxford Institute for Energy Studies vezető kutatója szerint az orosz gáz teljes kivezetése történelmi fordulat az európai energiapolitikában. A szállítások korlátozásának gondolata már a hidegháború idején felmerült, jogszabályban rögzített teljes tilalom azonban korábban nem született. A 2022-es orosz invázió után meghirdetett REPowerEU kezdetben nem tartalmazott kötelező határidőt, a konkrét kivezetési ütemezés csak 2026-ban került jogszabályba. A szakértő szerint a döntéshez szükséges politikai támogatás akkor alakult ki, amikor láthatóvá vált, hogy az orosz import mennyiségi szempontból kiváltható. Ennek jelentős árhatásait a döntéshozók már akkor is figyelembe vették.

Dr. Katja Yafimava Oxford Institute for Energy Studies (OIES), vezető kutató Dr. Katja Yafimava az Oxford Institute for Energy Studies (OIES) vezető kutatója, a Gas Research Programme munkatársa, valamint az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának (UNECE) Gázszakértői Csoportja v … Tovább

A közel-keleti válság alapvetően átrajzolta a korábbi számítások feltételeit, miután az európai gázárak a konfliktus nyomán megawattóránként 30 euró körüli szintről 80 euró fölé emelkedtek. Yafimava úgy látja, hogy a globális LNG-kínálat tartós kiesése jóval súlyosabb kihívás elé állítaná Európát, mint az orosz gáz kivezetése önmagában. Különösen nagy a bizonytalanság a Hormuzi-szoros újranyitásának időpontja körül, amelytől a következő téli tárolófeltöltési időszak költségei és az európai ellátásbiztonság is függhet.

Rendkívüli helyzetekre a szabályozás átmeneti felfüggesztést tesz lehetővé, ennek igénybevételét azonban szigorú feltételekhez köti.

Mariana Liakopoulou, az Equinor szabályozási tanácsadója elmondta, hogy az orosz szállítások visszaesésével Norvégia az Európai Unió legnagyobb vezetékes földgázbeszállítójává vált. Az Equinor egyre nagyobb keresletet tapasztal a korábban kevésbé kiszolgált közép- és délkelet-európai piacokon. A vállalat mintegy 80 milliárd köbméteres gázportfólióval rendelkezik, és a norvég vezetékes szállításokat amerikai LNG-beszerzésekkel egészíti ki. A lengyel és a balti piacokon, többek között a Baltic Pipe vezetéken keresztül, már jelentős pozíciókat épített ki, a kétirányú regionális összeköttetések fejlesztése pedig további értékesítési lehetőségeket nyit számára.

Mariana Liakopoulou Equinor Energy Belgium, szabályozási tanácsadó – földgáz és biometán Mariana 2024-ben csatlakozott az Equinorhoz, ahol jelenleg a Marketing, Midstream and Processing üzletág földgáz- és LNG-tevékenységét támogatja szabályozási tanácsadással. Munkája során elsősorban a … Tovább

Liakopoulou szerint a diverzifikációhoz a határokon átnyúló kereskedelmet akadályozó szabályozási különbségeket is fel kell számolni. Az Equinor számára kiemelten fontos a horvát–magyar kapacitások bővítése és a szerb–magyar határkeresztező ponton elérhető rövid távú kapacitástermékek fejlesztése, a vállalat emellett az ukrán–magyar szállítási útvonalban is lehetőséget lát. A tanácsadó szerint a származásigazolásra és a metánkibocsátásra vonatkozó uniós követelményeket úgy kell kialakítani, hogy azok ne korlátozzák indokolatlanul a kereskedelmet és a piaci likviditást.

Ferencz I. Szabolcs, a Földgázszállító Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint a magyar földgázszállító rendszer az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően lényegesen rugalmasabbá vált, és ma már több irányból képes biztosítani az ország ellátását. A magyar hálózat egyre fontosabb regionális tranzitszerepet tölt be, különösen a délkelet-európai országok és Ukrajna közötti szállításokban. Az orosz gáz teljes kiesése esetén az ország ellátása az Ausztria felől érkező szállításokra, valamint a horvát és a román irányú betáplálásra épülhet. Ezek importkapacitása a magyar igények mintegy 150 százalékát fedezi, amit jelentős földgáztárolói kapacitások egészítenek ki. Ferencz ezért orosz források nélkül is fenntarthatónak tartja az ellátásbiztonságot, a régió más országainak kiszolgálásához azonban további hálózatfejlesztésekre van szükség.

Ferencz I. Szabolcs Földgázszállító Zrt., elnök-vezérigazgató 2019. óta az FGSZ Zrt. elnök-vezérigazgatója. 2003 - 2009 között a MOL-csoport kommunikációs igazgatója, ezután a MOL Romania ügyvezető igazgatója, 2011-2019 között a Csoportszintű Társasági Kapcso … Tovább

A román–magyar és a horvát-magyar összeköttetés kapacitásbővítésén jelenleg is dolgoznak, és mivel a horvát oldali fejlesztések az év végére elkészülhetnek, 2027-től újabb szállítási lehetőségek nyílhatnak meg. Ferencz szerint kulcsszerepük van az összehangolt kapacitáslekötési szabályoknak, különösen a szerb határon, ahol már előrelépés történt az uniós gyakorlathoz közelítő szabályozás kialakításában.

Fritsch László, az MVM ONEnergy kereskedelmi vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy a társaság legnagyobb földgázbeszerzési szerződése továbbra is az orosz szállításokhoz kötődik, amelyek évente több milliárd köbmétert biztosítanak Magyarországnak. A vállalat ugyanakkor 2021 óta jelen van a horvát LNG-terminálon, és az elmúlt években folyamatosan bővítette alternatív beszerzéseit. Az uniós kivezetési határidő miatt most további tárgyalásokat folytatnak, hogy a magyar gázellátás a jövőben ne függjön egyetlen szállítótól vagy útvonaltól.

Fritsch László MVM ONEnergy, kereskedelmi vezérigazgató-helyettes Az olaj- és gáziparban eltöltött több mint 25 év alatt széles körű szakmai ismeretekre tett szert az energiaszektor különböző szegmenseiben. Pályafutása a Shell Gas Hungary Rt.-ben indult, ahol különf … Tovább

Fritsch szerint Magyarország infrastruktúrája sokkal kedvezőbb helyzetben van, mint 15 évvel ezelőtt, ezért az ellátásbiztonságot biztosítottnak látja. Az alternatív beszerzések megfizethetősége azonban komoly kihívást jelent majd.

Az átállás egyik legfontosabb gazdasági kérdése a magyar és a holland TTF gáztőzsdei árak közötti különbség alakulása lehet. A Takácsné Tóth Borbála, a REKK vezető kutatója által vezetett panel közönségszavazásán a résztvevők 61 százaléka arra számított, hogy 2028 januárjában megawattóránként 2–5 euróval lesz drágább a földgáz Magyarországon, mint Hollandiában.

Ferencz számításai szerint a szomszédos uniós országok felől érkező szállítások egymásra rakódó költségei megawattóránként nagyjából 2–3 eurós többletet jelenthetnek. A Lengyel LNG-terminálokból Ukrajnán keresztül érkező gáz esetében ez a többlet 6,3 euróra, a szlovák útvonalon pedig 7,2 euró körülire rúghat.

A szállítási tarifák egymásra rakódása ezért tartós versenyhátrányt okozhat a tengerparttal nem rendelkező országoknak.

Az orosz gáz kivezetésének tényleges költségét végső soron az is meghatározza, mennyire szigorúan értelmezik az uniós hatóságok a földgáz eredetére vonatkozó előírásokat. Yafimava szerint különösen a Török Áramlaton keresztül érkező, kereskedelmi szempontból nem orosz eredetű gáz kezelése okozhat bizonytalanságot, mivel a fizikai és a szerződéses származás eltérhet egymástól. Liakopoulou arra figyelmeztetett, hogy a túlzottan szigorú nyomonkövetési és metánkibocsátási szabályok szűkíthetik a piaci likviditást, és növelhetik a régiós árkülönbségeket.

Fritsch a panel végén megerősítette, hogy az MVM-nek alkalmazkodnia kell az uniós előírásokhoz, így a jelenlegi szabályozás értelmében 2028 után nem lehet Magyarországon orosz földgáz.

Hozzátette: az eddigi ellátás kiváltásának többletköltségeit ugyanakkor várhatóan nem lehet teljesen elkerülni.

Címlapkép forrása: Portfolio