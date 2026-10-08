Elképesztő fényképek: görögdinnye nőtt a Balaton medrében, borzasztó állapotban a magyar tenger

A nyár végén a Balatoni Csavargőzös Műemlékhajó és a helyi kávézó stégje előtti területen fokozatosan visszahúzódott a víz. A sekély, kiszáradó mederrészt gyorsan birtokba vette a növényzet, a gyomok és a nádas között pedig váratlanul zöld dinnyeindák bukkantak fel.

A feltételezések szerint a magokat a környéken nagy számban megforduló madarak, valószínűleg seregélyek juttathatták a területre. Az október 3. és 4. között megrendezett hagyományos gőzcsónak-találkozón ráadásul a résztvevők leszüretelték az egyik beérett példányt. A dinnyét tizenöt szeletre vágva osztották szét, a kóstoló során pedig kiderült, hogy a spontán fejlődött gyümölcs tökéletesen fogyasztható.

A mederben kikelt dinnye a tó rendkívül alacsony vízállásának következménye.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a tó jelenlegi vízállása a part menti mércéknél 30 centiméternél mozog, átlagos vízállása eközben 29 centiméter volt. A tó átlagos vízállása az elmúlt két hétben összesen öt centiméterrel csökkent.

Ez azt jelenti, hogy mindössze 6 centiméter választja el a tavat a mindenkori legkisebb vízállástól, amit 2003. októberében rögzítettek.

A tavaszi, 90 centiméteres idei maximumhoz képest már 61 centiméter a különbség.

A drónnal készült felvételen a Balaton partszakasza Siófoknál 2026. október 8-án. MTI/Vasvári Tamás

A tó visszahúzódása különösen a sekély déli parton feltűnő, ahol egyes részeken már több tíz métert is be lehet sétálni a korábban vízzel borított mederbe. A szárazra került mederben stégek, horgászkarók és különféle vízi sporteszközök maradványai is előkerültek.

A drónnal készült felvételen a Balaton partszakasza Fonyód közelében 2026. október 8-án. MTI/Vasvári Tamás

A vízhiány hátterében hosszabb távú folyamatok állnak. Horváth Angéla, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetője szerint az éghajlatváltozás miatt a vízgyűjtő területekről csökken a beérkező vízmennyiség, miközben nő a tó párolgási vesztesége. Tavaly a sokéves átlagnál 12 százalékkal több víz párolgott el a Balatonból, idén pedig a vízgyűjtők egy része is kiszáradt, pl. a Bakonyban található patakok. Az egy év alatt elveszített vízmennyiséget csapadékra átszámolva

400 milliméter esőre lenne szükség a tó teljes felszínén ahhoz, hogy ekkora vízmennyiség visszakerüljön a Balatonba.

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