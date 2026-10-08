Elképesztő fényképek: görögdinnye nőtt a Balaton medrében, borzasztó állapotban a magyar tenger

A nyár végén a Balatoni Csavargőzös Műemlékhajó és a helyi kávézó stégje előtti területen fokozatosan visszahúzódott a víz. A sekély, kiszáradó mederrészt gyorsan birtokba vette a növényzet, a gyomok és a nádas között pedig váratlanul zöld dinnyeindák bukkantak fel.
A feltételezések szerint a magokat a környéken nagy számban megforduló madarak, valószínűleg seregélyek juttathatták a területre. Az október 3. és 4. között megrendezett hagyományos gőzcsónak-találkozón ráadásul a résztvevők leszüretelték az egyik beérett példányt. A dinnyét tizenöt szeletre vágva osztották szét, a kóstoló során pedig kiderült, hogy a spontán fejlődött gyümölcs tökéletesen fogyasztható.
A mederben kikelt dinnye a tó rendkívül alacsony vízállásának következménye.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a tó jelenlegi vízállása a part menti mércéknél 30 centiméternél mozog, átlagos vízállása eközben 29 centiméter volt. A tó átlagos vízállása az elmúlt két hétben összesen öt centiméterrel csökkent.
Ez azt jelenti, hogy mindössze 6 centiméter választja el a tavat a mindenkori legkisebb vízállástól, amit 2003. októberében rögzítettek.
A tavaszi, 90 centiméteres idei maximumhoz képest már 61 centiméter a különbség.
A tó visszahúzódása különösen a sekély déli parton feltűnő, ahol egyes részeken már több tíz métert is be lehet sétálni a korábban vízzel borított mederbe. A szárazra került mederben stégek, horgászkarók és különféle vízi sporteszközök maradványai is előkerültek.
A vízhiány hátterében hosszabb távú folyamatok állnak. Horváth Angéla, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetője szerint az éghajlatváltozás miatt a vízgyűjtő területekről csökken a beérkező vízmennyiség, miközben nő a tó párolgási vesztesége. Tavaly a sokéves átlagnál 12 százalékkal több víz párolgott el a Balatonból, idén pedig a vízgyűjtők egy része is kiszáradt, pl. a Bakonyban található patakok. Az egy év alatt elveszített vízmennyiséget csapadékra átszámolva
400 milliméter esőre lenne szükség a tó teljes felszínén ahhoz, hogy ekkora vízmennyiség visszakerüljön a Balatonba.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás
Belenyúl a kormány az élsportolók zsebébe: hatalmas pénzektől eshetnek el a legnagyobb sztárok
A Ferencváros kifejezetten borúlátó a jövőre nézve.
Lezárták a nyomozást a Lengyelországra törő drónok esetében, nyilvánosságra hozták az eredményét
Fogalmuk sincs, ki indíthatta az orosz drónokat Oroszországból.
Kiderült, miről lesz szó a következő uniós csúcson
Kiemelt téma lesz az EU 2028-2034-es időszakra szóló többéves pénzügyi kerete.
Szociális dolgozók: hiába ígért 25%-os béremelést a Tisza, nincs előrelépés
Ott tartanak már a szakszervezetek, hogy ki fog ürülni az ágazat.
Elképesztő fényképek: görögdinnye nőtt a Balaton medrében, borzasztó állapotban a magyar tenger
Centikre a valaha mért legkisebb vízállástól.
Bejelentette Donald Trump, meddig nem fogja megtámadni újra Teheránt
Utána viszont jöhet a pusztító csapás.
Megegyezett a magyar állam a milliós büntetésekkel sújtott képviselőkkel - Már a bírósági ügyet is lezárták
Kövér László gigabírságait vonta vissza Forsthoffer Ágnes.
Méregdrágák lettek a lakáshitelek Amerikában, a magyarokat irigyelhetik az ottani lakásvásárlók
Legalábbis a hitelfelvétel költségei szempontjából.
FDI és beruházási tanácsadási üzletágat indít az RSM Hungary
FDI és beruházási tanácsadási üzletággal bővíti szolgáltatásait az RSM Hungary. Az RSM új FDI szakértői csapata a Magyarországon beruházást tervező külföldi vállalatokat, valamint a fe
Így érinti a pénzügyeidet az új 2,5 százalékos inflációs cél
Húsz év után először nyúlt az inflációs célhoz a Magyar Nemzeti Bank, így 2028-tól a korábbi 3 százalék helyett 2,5 százalékos áremelkedést tekint ideálisnak. A pénztárcánk szempontj
A Ratkó-korszak ma is alakítja Magyarország demográfiai helyét
Harminc éve még több mint öt munkaképes korú jutott egy időskorúra a BB tengely országaiban, ma már alig három. A régió minden országa idősödik, de... The post A Ratkó-korszak ma is alakí
Meglepően erős ipar, lassuló kiskereskedelem augusztusban
A vártnál jóval erősebben teljesített augusztusban a magyar ipar: a termelés éves alapon 8,7, júliushoz képest 1,0 százalékkal nőtt. A kiskereskedelem ezzel szemben veszített lendületéből.
Magyarországon sokan házasodnak - de a válási rangsorban is elöl vagyunk
Több válás, mint esküvő? Észtországban 1995-ben száz új házasságra 106 válás jutott - de nem azért, mert hirtelen összeomlottak volna a párkapcsolatok. Egy törvénymódosítás szabadítot
Generációk a munkahelyen- Különbségekből versenyelőny?
A munkahelyen fiatalabb és idősebb kollégák: nap mint nap több generáció között keressük a közös hangot. Sokan jól ismerhetitek azt a helyzetet, amikor ugyanarról beszéltek, mégis egészen
Főállás mellett a maratoni élvonalban
A munkahelyi feladatok mellett egy maratonra felkészülni is komoly vállalás - Szabó Nóra mindezt Európa-bajnoki 4. helyezettként, nemzetközi célokkal teszi. Hogyan fér meg egymás mellett a fő
Magyarországnak nagyon fájhat az új energiaválság, a rezsicsökkentés extra terhet jelent
Európa nem fog kifogyni a gázból és a dízelből, de az új energiaválság már most komoly árat követel. Magyarország a nagy energiaimportőrök között különösen kitett... The post Magyarorsz
Véget ért a moratórium, újra vághatóak a védett erdők: mi volt a terv?
Kinek kell ennyi fa valójában?
Van közös nevező az állatvédőkkel? A szigorításból is lehet biznisz
Az új szabályozás még szigorúbb lesz?
Megremegett az OTP-sztori: 3 jel döntheti el a folytatást
Mindenkit a magyar bank részvényei érdekelnek: mi jöhet most?
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!