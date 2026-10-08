Elözönlötték a magyarok Horvátországot, megdöntötték az eddigi rekordot is

Minden korábbi rekordot megdöntve szeptember végéig 834 ezer magyar turista több mint 4 millió vendégéjszakát töltött idén Horvátországban - közölte a Horvát Idegenforgalmi Közösség magyarországi igazgatója csütörtökön Budapesten.

Ivana Herceg sajtótájékoztatón elmondta:

a vendégek számában 12 százalékos, a vendégéjszakákat illetően 10 százalékos növekedést regisztráltak

2025 azonos időszakához képest. Ez történelmi mérföldkő, a vendégéjszakák adatai a 2024-es 3,8 milliós egész éves rekordot is meghaladják - tette hozzá az igazgató.

Kifejtette, hogy 1997-ben, a Horvát Idegenforgalmi Közösség magyarországi képviseletének megnyitásakor még mintegy 760 ezer magyar vendégéjszakát regisztráltak, ez a szám 2000-ben lépte át először az egymilliót, 2004-ben a kétmilliót, 2019-ben pedig a hárommilliót. Mostanra már az elő- és az utószezonban is jelentős a magyarok érdeklődése, 2019-hez képest mára 150 százalékkal többen keresik fel ilyenkor Horvátországot.

A magyar utazók körében

az idén is a Kvarner-öböl volt a legnépszerűbb, az első kilenc hónapban 1,2 millió vendégéjszakát töltöttek el itt a magyar turisták.

A második helyen Isztria áll 860 ezer,

a harmadikon Zadar megye 660 ezer magyar vendégéjszakával.

A települések népszerűségi sorában Crikvenica az első, amelyet Porec és Rovinj követ,

de arányaiban a legnagyobb, 44 százalékos bővülést Dubrovnikban regisztrálták, köszönhetően annak is, hogy idén nyáron a Ryanair és a Wizzair is közvetlen légi járatokat közlekedtetett a településre - jelezte.

Az igazgató kitért arra, hogy a magyar turisták csaknem fele magánszálláshelyet vett igénybe, közel 30 százalékuk szállodában, mintegy 20 százalékuk pedig kempingben szállt meg. A legdinamikusabb bővülést a szállodák könyvelhették el, 17 százalékkal nőtt az itt eltöltött magyar vendégéjszakák száma, a kempingekben 14, a magánszállásoknál 8 százalékos növekedést mértek - részletezte Ivana Herceg.

Mladen Andrlic, Horvátország budapesti nagykövete megköszönte, hogy ismét nagyon sok magyar nyaralt Horvátországban. Felidézte, hogy a napokban Zágrábban találkoztak a két ország külügy-, illetve gazdasági miniszterei, a tárgyalások összefoglalásaként pedig el lehet mondani, hogy "a dolgok jó irányba haladnak".

A sajtótájékoztatón bemutatták a Kvarner-régió szárazföldi, hegyvidéki részét, Gorski Kotart, ahol egyebek mellett a Risnjak Nemzeti Park, a Bijele és Samarske stijene természetvédelmi terület, valamint a Golubinjak erdőpark kínál látnivalót a számos történelmi emlék mellett.

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