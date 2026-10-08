Elutasította a bíróság Bús Balázs szabadlábra helyezési kérelmét

Elutasította a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) volt alelnökének szabadlábra helyezési és enyhébb kényszerintézkedés iránti kérelmét, így továbbra is letartóztatásban marad - tájékoztatta a Kecskeméti Törvényszék sajtószóvivője csütörtökön az MTI-t.

Sárközy Szabolcs elmondta: a nyomozási bíró megállapította, hogy a korábban elrendelt letartóztatás indokai változatlanul fennállnak, a nyomozás során új körülmény nem merült fel. A védői kezdeményezést a vádhatóság sem támogatta, így a bíróság

nem adott helyt a kérelemnek.

A sajtószóvivő jelezte: a gyanúsított kényszerintézkedése október 25-éig van hatályban. A jogszabályok értelmében az ügyészségnek a határidő lejárta előtt legalább öt nappal kell előterjesztenie az esetleges újabb hosszabbítási indítványt.

Bús Balázst - Óbuda korábbi fideszes polgármesterét - június végén tartóztatták le. A büntetőeljárás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt folyik: a vádhatóság szerint az NKA forrásait Hankó Balázs korábbi miniszter irányításával jogellenesen, a

2026-os választások kampányköltségeinek fedezésére és a kérelmezők személyes céljaira fordították, több mint 17 milliárd forintnyi támogatást osztva ki érdemi elbírálás nélkül.

A Kecskeméti Járásbíróság az ügyben júniusban rendelte el Bús Balázs, Ughy Attila korábbi kollégiumi elnök, Krucsainé Herter Anikó NKTK-főigazgató és több tisztségviselő letartóztatását. Szeptemberben egy dokumentumfilm készítésére igényelt, több mint 80 millió forintos támogatással összefüggő költségvetési csalás miatt újabb két embert - sajtóhírek szerint Fásyné Gurzó Máriát és társát -, október 1-jén pedig Hankó Balázs volt minisztert és Varga-Bajusz Veronika korábbi államtitkárt is letartóztatták. Október 6-án a dokumentumfilm-készítési ügyben letartóztatott két embert szabadon bocsátották, ők szabadlábon védekeznek.

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