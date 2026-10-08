Európának saját energiaipari bajnokokra van szüksége – a MET Csoport betöltené ezt a posztot

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Európának jelenleg egyetlen igazi energiaipari bajnoka sincs

– fogalmazott a MET Csoport vezérigazgatója, aki szerint az Egyesült Államokban két-három, Kínában ugyancsak három meghatározó szereplő tölti be ezt a pozíciót, a közel-keleti országokban pedig jellemzően minden állam rendelkezik saját, stratégiai jelentőségű energiavállalattal. Európa ezzel szemben jóval fragmentáltabb piaccal rendelkezik, ami Vigeveno szerint akadályozza, hogy a kontinens vállalatai hasonló nemzetközi súlyt érjenek el.

Huibert Vigeveno MET Csoport, vezérigazgató Huibert Vigeveno a svájci központú, páneurópai energiavállalat, a MET Csoport vezérigazgatója. A MET Csoport éves árbevétele 28,5 milliárd euró, a földgáz-, LNG-, villamosenergia- és megújulóenergia-p … Tovább

A MET Csoport vezérigazgatója szerint a svájci központú, de magyarországi gyökerekkel rendelkező vállalat előtt jelentős növekedési lehetőség áll, és a társaság már most is a legnagyobb európai szereplők között versenyez. A MET árbevétele alapján Svájc húsz legnagyobb vállalata közé tartozik, méretét pedig olyan ismert európai nagyvállalatokéhoz érdemes hasonlítani, mint a Mol vagy a Philips. A magyar olajtársaságénál 30 százalékkal, a Philipsénél 50 százalékkal nagyobb a cégcsoport árbevétele. A MET Csoport már 24 országban van jelen, árbevételének csupán 6%-a származik Magyarországról és 94% a többi 23 országban keletkezik.

Vigeveno szerint a társaság célja, hogy Európa egyik meghatározó energiaipari szereplőjévé váljon, amire nem pusztán hosszú távú elképzelésként, hanem konkrét vállalati célkitűzésként tekintenek.

Nem egyszerűen egy vízióról beszélünk, hanem valamiről, amit meg is fogunk valósítani

– hangsúlyozta.

A növekedési stratégia első pillérét az ügyfélközpontúság jelenti, mivel a MET Csoport vezérigazgatója szerint az energiaszolgáltatók fogyasztói élménye jelentősen elmarad más iparágakétól. Miközben a banki alkalmazásokban az ügyfelek szinte valós időben követhetik pénzügyeiket, az energiafogyasztás és a kapcsolódó költségek sokszor nehezen átláthatók. Vigeveno szerint a digitalizáció és az ügyféligények pontosabb megértése ezért jelentős üzleti lehetőséget kínál az energiaszektor számára.

Az ügyfélkapcsolatok üzleti jelentőségét mutatja, hogy a MET Csoport vezérigazgatója szerint a vállalat által megtermelt árrés 75 százaléka az ügyfélüzletágakhoz kapcsolódik, míg a fennmaradó 25 százalékot a kereskedési és optimalizációs tevékenységek adják.

A széles ügyfélbázis ugyanakkor a kereskedési tevékenységet is erősíti, mivel jelentős energiaigényt teremt, amelyre további piaci pozíciókat és optimalizációs megoldásokat lehet építeni.

A stratégia második pillérét az integrált földgázüzletág fejlesztése jelenti, amelyben a társaság a fogyasztói igényektől kiindulva építi fel tárolási, visszagázosítási és LNG-beszerzési pozícióit. A MET Csoport vezérigazgatója szerint a vállalat Európa egyik legdiverzifikáltabb visszagázosítási portfóliójával rendelkezik, Németországban három, emellett Belgiumban, Spanyolországban, Olaszországban és Horvátországban is vannak kapacitásai, és LNG-t importál számos európai országba. Ezek a pozíciók lehetővé teszik, hogy a társaság többek között amerikai LNG-t szállítson az európai piacokra, hozzájárulva az ellátási források diverzifikálásához.

A MET Csoport vezérigazgatója a villamosenergia-üzletág bővítését nevezte a harmadik stratégiai prioritásnak, mivel várakozásai szerint Európa villamosenergia-igénye legalább megduplázódik. Vigeveno úgy látja, hogy a kontinens elektrifikációja önmagában is rendkívül jelentős keresletnövekedést eredményezhet, miközben az adatközpontok és a mesterséges intelligencia terjedése további fogyasztást generálhat.

A MET ezért a hagyományos földgázkereskedelem mellett egyre nagyobb hangsúlyt kíván helyezni a villamosenergia-termelésre és az ahhoz kapcsolódó kereskedési lehetőségekre.

A villamosenergia-piaci stratégia egyik példájaként Vigeveno a magyarországi Dunamenti Erőművet említette, ahol a gáztüzelésű villamosenergia-termelést akkumulátoros energiatárolással és napenergia-termeléssel kapcsolják össze. A MET Csoport vezérigazgatója szerint az ilyen integrált rendszerek lehetővé teszik, hogy a különböző technológiák egymást kiegészítve működjenek, miközben a vállalat a termelési, tárolási és kereskedési tevékenységek összehangolásával javíthatja működésének hatékonyságát.

Huibert Vigeveno, a MET Csoport vezérigazgatója. A fotó forrása: Huibert Vigeveno.

A vállalati stratégia negyedik, Vigeveno által talán legfontosabbnak nevezett eleme a vállalkozói szemlélet és a személyes felelősségvállalás megőrzése. A MET Csoport vezérigazgatója emlékeztetett arra, hogy a társaság mintegy húsz évvel ezelőtt Budapestről indult, mára azonban svájci központú, független, európai léptékű energiavállalattá nőtte ki magát. A növekedés során ugyanakkor meg kívánják őrizni azt a vállalkozói szemléletet és felelősségvállalásra épülő vállalati kultúrát, amely a társaság eddigi fejlődésének alapját jelentette..

A növekedés során ugyanakkor meg kívánják őrizni azt a vállalati kultúrát, amely a társaság eddigi fejlődésének alapját jelentette.

Az energiaipar előtt álló évtizedeket Vigeveno különösen meghatározó időszaknak tartja, mivel a fogyasztói elvárások átalakulása, a földgázellátás diverzifikációja és a villamosenergia-kereslet növekedése egyszerre alakítja át az európai piacot. A MET Csoport vezérigazgatója szerint a társaság már most is a legnagyobb nemzetközi szereplők mezőnyében versenyez, hosszú távú ambíciója azonban ennél is nagyobb:

olyan európai energiaipari bajnokká válni, amely globális szinten is meghatározó szerepet tölthet be.

Címlapkép forrása: Portfolio