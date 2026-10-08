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Európának saját energiaipari bajnokokra van szüksége – a MET Csoport betöltené ezt a posztot
Gazdaság

Európának saját energiaipari bajnokokra van szüksége – a MET Csoport betöltené ezt a posztot

Portfolio
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Európa energiaipara túlságosan széttagolt ahhoz, hogy megfelelő súllyal tudjon fellépni a globális versenyben, miközben az Egyesült Államokban, Kínában és a Közel-Keleten néhány meghatározó energiavállalat rendelkezik azzal a mérettel és nemzetközi jelenléttel, amely a globális energiapiacon való érvényesüléshez szükséges – erről beszélt Huibert Vigeveno, a MET Csoport vezérigazgatója a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferenciáján. A szakember szerint Európának is szüksége lenne olyan nagy, nemzetközileg versenyképes energiavállalatokra, amelyek képesek hozzájárulni a kontinens ellátásbiztonságához, kiszolgálni a növekvő energiaigényt és felvenni a versenyt a világ legnagyobb szereplőivel.

Európának jelenleg egyetlen igazi energiaipari bajnoka sincs

– fogalmazott a MET Csoport vezérigazgatója, aki szerint az Egyesült Államokban két-három, Kínában ugyancsak három meghatározó szereplő tölti be ezt a pozíciót, a közel-keleti országokban pedig jellemzően minden állam rendelkezik saját, stratégiai jelentőségű energiavállalattal. Európa ezzel szemben jóval fragmentáltabb piaccal rendelkezik, ami Vigeveno szerint akadályozza, hogy a kontinens vállalatai hasonló nemzetközi súlyt érjenek el.

Huibert Vigeveno
MET Csoport, vezérigazgató
Huibert Vigeveno a svájci központú, páneurópai energiavállalat, a MET Csoport vezérigazgatója. A MET Csoport éves árbevétele 28,5 milliárd euró, a földgáz-, LNG-, villamosenergia- és megújulóenergia-p
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A MET Csoport vezérigazgatója szerint a svájci központú, de magyarországi gyökerekkel rendelkező vállalat előtt jelentős növekedési lehetőség áll, és a társaság már most is a legnagyobb európai szereplők között versenyez. A MET árbevétele alapján Svájc húsz legnagyobb vállalata közé tartozik, méretét pedig olyan ismert európai nagyvállalatokéhoz érdemes hasonlítani, mint a Mol vagy a Philips. A magyar olajtársaságénál 30 százalékkal, a Philipsénél 50 százalékkal nagyobb a cégcsoport árbevétele. A MET Csoport már 24 országban van jelen, árbevételének csupán 6%-a származik Magyarországról és 94% a többi 23 országban keletkezik.

Vigeveno szerint a társaság célja, hogy Európa egyik meghatározó energiaipari szereplőjévé váljon, amire nem pusztán hosszú távú elképzelésként, hanem konkrét vállalati célkitűzésként tekintenek.

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Nem egyszerűen egy vízióról beszélünk, hanem valamiről, amit meg is fogunk valósítani

– hangsúlyozta.

A növekedési stratégia első pillérét az ügyfélközpontúság jelenti, mivel a MET Csoport vezérigazgatója szerint az energiaszolgáltatók fogyasztói élménye jelentősen elmarad más iparágakétól. Miközben a banki alkalmazásokban az ügyfelek szinte valós időben követhetik pénzügyeiket, az energiafogyasztás és a kapcsolódó költségek sokszor nehezen átláthatók. Vigeveno szerint a digitalizáció és az ügyféligények pontosabb megértése ezért jelentős üzleti lehetőséget kínál az energiaszektor számára.

Az ügyfélkapcsolatok üzleti jelentőségét mutatja, hogy a MET Csoport vezérigazgatója szerint a vállalat által megtermelt árrés 75 százaléka az ügyfélüzletágakhoz kapcsolódik, míg a fennmaradó 25 százalékot a kereskedési és optimalizációs tevékenységek adják.

A széles ügyfélbázis ugyanakkor a kereskedési tevékenységet is erősíti, mivel jelentős energiaigényt teremt, amelyre további piaci pozíciókat és optimalizációs megoldásokat lehet építeni.

A stratégia második pillérét az integrált földgázüzletág fejlesztése jelenti, amelyben a társaság a fogyasztói igényektől kiindulva építi fel tárolási, visszagázosítási és LNG-beszerzési pozícióit. A MET Csoport vezérigazgatója szerint a vállalat Európa egyik legdiverzifikáltabb visszagázosítási portfóliójával rendelkezik, Németországban három, emellett Belgiumban, Spanyolországban, Olaszországban és Horvátországban is vannak kapacitásai, és LNG-t importál számos európai országba. Ezek a pozíciók lehetővé teszik, hogy a társaság többek között amerikai LNG-t szállítson az európai piacokra, hozzájárulva az ellátási források diverzifikálásához.

A MET Csoport vezérigazgatója a villamosenergia-üzletág bővítését nevezte a harmadik stratégiai prioritásnak, mivel várakozásai szerint Európa villamosenergia-igénye legalább megduplázódik. Vigeveno úgy látja, hogy a kontinens elektrifikációja önmagában is rendkívül jelentős keresletnövekedést eredményezhet, miközben az adatközpontok és a mesterséges intelligencia terjedése további fogyasztást generálhat.

A MET ezért a hagyományos földgázkereskedelem mellett egyre nagyobb hangsúlyt kíván helyezni a villamosenergia-termelésre és az ahhoz kapcsolódó kereskedési lehetőségekre.

A villamosenergia-piaci stratégia egyik példájaként Vigeveno a magyarországi Dunamenti Erőművet említette, ahol a gáztüzelésű villamosenergia-termelést akkumulátoros energiatárolással és napenergia-termeléssel kapcsolják össze. A MET Csoport vezérigazgatója szerint az ilyen integrált rendszerek lehetővé teszik, hogy a különböző technológiák egymást kiegészítve működjenek, miközben a vállalat a termelési, tárolási és kereskedési tevékenységek összehangolásával javíthatja működésének hatékonyságát.

Huibert Vigeveno
Huibert Vigeveno, a MET Csoport vezérigazgatója. A fotó forrása: Huibert Vigeveno.

A vállalati stratégia negyedik, Vigeveno által talán legfontosabbnak nevezett eleme a vállalkozói szemlélet és a személyes felelősségvállalás megőrzése. A MET Csoport vezérigazgatója emlékeztetett arra, hogy a társaság mintegy húsz évvel ezelőtt Budapestről indult, mára azonban svájci központú, független, európai léptékű energiavállalattá nőtte ki magát. A növekedés során ugyanakkor meg kívánják őrizni azt a vállalkozói szemléletet és felelősségvállalásra épülő vállalati kultúrát, amely a társaság eddigi fejlődésének alapját jelentette..

A növekedés során ugyanakkor meg kívánják őrizni azt a vállalati kultúrát, amely a társaság eddigi fejlődésének alapját jelentette.

Az energiaipar előtt álló évtizedeket Vigeveno különösen meghatározó időszaknak tartja, mivel a fogyasztói elvárások átalakulása, a földgázellátás diverzifikációja és a villamosenergia-kereslet növekedése egyszerre alakítja át az európai piacot. A MET Csoport vezérigazgatója szerint a társaság már most is a legnagyobb nemzetközi szereplők mezőnyében versenyez, hosszú távú ambíciója azonban ennél is nagyobb:

olyan európai energiaipari bajnokká válni, amely globális szinten is meghatározó szerepet tölthet be.

Címlapkép forrása: Portfolio

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