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Ez már tényleg történelmi: Napóleon óta nem néztek ki ilyen rosszul a francia kötvények, mint most
Gazdaság

Ez már tényleg történelmi: Napóleon óta nem néztek ki ilyen rosszul a francia kötvények, mint most

Portfolio
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A francia államkötvények az elmúlt évtizedben a legrosszabb nominális hozamot érték el az elmúlt 223 évben, vagyis azóta, hogy a jakobinus terror időszaka még belefért a tízéves gördülő hozamszámításokba. A költségvetési hiány, a megugró eladósodás és a romló piaci hangulat együttesen történelmi mértékű nyomás alá helyezte Franciaország pénzügyeit - írta a Morningstar.

A francia költségvetési hiány idén várhatóan eléri a GDP 5,4 százalékát, ami messze meghaladja az EU 3 százalékos hiányküszöbét, és az egyik legmagasabb érték lehet az uniós tagállamok között. Az ország 1974 óta nem tudott kiegyensúlyozott költségvetést felmutatni, miközben a társadalom elöregedése tovább növeli a kiadási nyomást. Mindezt tetézi, hogy szeptember óta diákok tömegei tüntetnek a középiskolai oktatási körülmények javításáért.

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A kötvénypiac sem hagyta mindezt szó nélkül, a francia és a német 10 éves állampapír közötti hozamfelár ugyanis mintegy 1,4 százalékpontra tágult, megközelítve a 2012-es euróválság idején mért csúcsot.

A Deutsche Bank elemzői, Jim Reid és Henry Allen rámutattak, hogy a múlt heti piaci turbulencia során a különbség a Bloomberg 1990-ig, a német újraegyesítésig visszanyúló adatbázisának legmagasabb szintjére ugrott.

Francia-német
A 10 éves lejáratú francia és német hozamok különbségének alakulása. Forrás: TradingView.

Franciaország államadóssága közben elérte a 3 500 milliárd eurót. A 2008-as globális pénzügyi válság idején a francia GDP-arányos államadósság még nagyjából megegyezett a németével, és messze elmaradt az olasz mögött. Ma viszont már jelentősen meghaladja a német szintet, és egyre közelebb kerül az olaszhoz, miközben Olaszország adósságrátája – a koronavírus-járvány miatti átmeneti csúcstól eltekintve – több mint egy évtizede stabil.

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A Deutsche Bank elemzői szerint Franciaországnak mára a német, az olasz és a spanyol állampapírokhoz képest is a legmagasabb hozamot kell fizetnie a kötvényei után.

Mindez azt jelenti, hogy 10 éves időszakot vizsgálva a francia államkötvények az elmúlt 223 évben soha sem teljesítettek ilyen rosszul.

A francia részvénypiac sem nyújt jobb képet. A CAC 40 index 2024 eleje óta mindössze 4 százalékot emelkedett, miközben a páneurópai Stoxx 600 több mint 30, a német DAX pedig több mint 50 százalékot erősödött ugyanezen időszak alatt, így

a francia tőzsde a nagy európai indexek mezőnyében a sereghajtó pozícióba került.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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