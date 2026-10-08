Három napról percekre rövidítette az ajánlatadást az E.ON egy új platformmal

A kiindulási alapot egy 2023-ban lezárult projektszakasz jelentette, amelynek keretében a gázértékesítési folyamat már a Salesforce rendszerben kapott helyet. Ezzel szemben az áramértékesítés még hét különálló platformon zajlott, ami részben a korábbi vállalati összeolvadások bonyolult öröksége volt.
Az volt a célunk, hogy egy egységes platformot teremtsünk az áram- és gázértékesítésnek
– emelte ki Maár Péter, az E.ON bevezetésért felelős projektmenedzsere. A folyamat során a már meglévő gázértékesítési munkafolyamatokra támaszkodtak, és ezekre vetítették le az áramértékesítés lépéseit.
A projekt megközelítésében kulcsfontosságú volt, hogy a szakemberek ne szigetszerű megoldásokban gondolkodjanak, hanem egy teljes, úgynevezett end-to-end folyamatot támogassanak meg technológiailag. A cél egy olyan modern ügyfélélmény, vagyis customer journey megteremtése volt, amely a leendő partner első megkeresésétől egészen a számlázásig átfogja az összes lépést. Ebbe az ökoszisztémába szervesen integrálták a dokumentumkezelést és a folyamat motorját jelentő árazási rendszert is.
A projekt időtávját a külső feltételek és a fix véghatáridő miatt rendkívül szorosra szabták, mindössze tizennyolc hónapot ölelt fel. Ebből a kezdeti hat hónapot a dizájn és a tervezés tette ki, tíz hónapot a tényleges megvalósítás, míg az utolsó két hónapot a teljes körű end-to-end tesztelésre fordították. A feszített tempó tartása érdekében a kivitelezést hét különálló fejlesztési szakaszra bontották, amelyek mindegyike önálló demóval és teszteléssel zárult.
A gyorsan változó energiapiac újfajta rugalmasságot követelt meg a rendszertől, hiszen a korábbi különálló platformokon minden apró módosítás önálló fejlesztést és élesítést igényelt.
Az új, integrált megoldás egy háromszintes, modulszerű konfigurációs mátrixra épül, amely szinte legókockánként állítható össze.
Az első szintet maga a termék, a másodikat a paraméterek meghatározása adja, míg a harmadik réteget a felhasználási szokásokra épülő zónaidők jelentik. A rendszer zökkenőmentesen kezeli a beszerzési oldal fix és spot termékeit, valamint a rájuk rakódó további árazási tényezőket, felárakat és egyedi kedvezményeket is.
Az E.ON kifejezett célja volt a digitalizáció növelése és az ügyfélélmény fokozása is. Ennek részeként létrejött egy online, weben keresztül bármikor elérhető ajánlatkérő felület. A legnagyobb kihívást és egyben innovációt a cégadatbázisokkal összekötött azonosító funkció jelentette, amely automatikusan felismeri mind az új, mind a meglévő partnereket. Új ügyfelek esetében a rendszer külső adatbázisból dolgozik, míg a régieknél a belső rendszerekből frissíti az információkat, validálja a felhasználót, és az adatokat közvetlenül a felületre tölti be. Ez a módszer garantálja, hogy a kollégák tiszta, valós adatokkal dolgozzanak, az ajánlatkérések pedig azonnal a megfelelő értékesítőhöz fussanak be.
Az egyetlen közös platformra történő átállás azonnali és kézzelfogható előnyöket hozott az értékesítők és a vállalat számára egyaránt. A rugalmas termékkonfiguráció révén a módosított ajánlatok gyorsan piacra kerülhetnek, ami hatékony segítséget nyújt a változó piaci tényezők kezelésében.
A munkafolyamatok egységesítése mellett hatalmas üzleti értéket jelent, hogy a gáz- és áramértékesítés immár egy helyen kezelhető.
Ezzel drasztikusan megnőttek a keresztértékesítési, azaz up-sell lehetőségek, hiszen az ügyintézők egyetlen felületen látják a teljes ügyfélképet.
A Bitmist fejlesztői oldalát képviselő Kellényi István kiemelte, hogy korábban látott már olyan projektet, ahol a feladat nem képezte kiemelten a vállalati stratégia részét, így a napi teendők elvitték a fókuszt, és a haladás lelassult. Emellett a tervezésre szánt idő biztosítása is kritikus tényező, hiszen a piac folyamatos változása miatt a projekt kiterjedését és céljait végig fegyelmezetten kell kezelni.
A hazai energiaszektor digitalizációjának jelentős lépéseként az E.ON B2B üzletága a Bitmist szakértőivel közösen egyetlen modern CRM-rendszerbe integrálta a korábban több platformon működő folyamatait. Az új, átfogó megoldás nemcsak a gyorsabb piaci reagálást teszi lehetővé, hanem a teljes ügyfélutat is zökkenőmentesen lefedi az első megkereséstől a számlázásig.
Címlapkép forrása: Portfolio
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