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Három rendőrt közokirat-hamisítással gyanúsítanak az aranykonvojügyben
Gazdaság

Három rendőrt közokirat-hamisítással gyanúsítanak az aranykonvojügyben

MTI
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Eddig öt embert hallgattak ki az úgynevezett aranykonvojügyben gyanúsítottként, akik között a Terrorelhárítási Központ főigazgatóján és az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik vezetőjén kívül három rendőr van - erősítette meg a Központi Nyomozó Főügyészség csütörtökön az MTI-nek. A három rendőrt hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntettével gyanúsítják.

A kontroll.hu a Központi Nyomozó Főügyészségre (KNYF) hivatkozva szerdán közölte, hogy

már öt gyanúsítottja van az ügynek.

A Terrorelhárítási Központ (TEK) és a titkosszolgálat 2026. március 5-én az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A gépjárművekből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő személyeket napokig jogellenesen fogva tartották - írta a kontroll.hu.

Felidézték: eddig azt lehetett tudni, hogy az ügyben Hajdu János, a TEK egykori vezetője az egyetlen gyanúsított, akit az ügyészség hétrendbeli, a sértettek sanyargatásával elkövetett jogellenes fogva tartás bűntettével gyanúsított meg. Hajdu János tagadta a bűncselekmény elkövetését, panaszt tett, és szabadlábon védekezik.

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A KNYF 2026. október 2-án vonta saját hatáskörébe az aranykonvojügy nyomozását.

A főügyészség csütörtökön az MTI érdeklődésére azt közölte: a jogellenes fogva tartás bűntette miatt folyamatban lévő büntetőeljárásban öt személy gyanúsítotti kihallgatása történt meg, akik között a TEK főigazgatóján és az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik vezetőjén kívül három rendőr van.

Személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés indítványozására egyik gyanúsított esetében sem került sor.

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség 2026 júliusában a három rendőrrel hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntettének gyanúját közölte - írták.

Magyar Péter miniszterelnök botrányosnak tartja, hogy az ügyészség eddig csak a "kisrendőröket" hallgatta ki és gyanúsította meg az úgynevezett aranykonvojügyben:

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