Hatalmas áttörés: Roska Botond különleges kezelésével újra észlelni kezdtek a vak betegek

Eredményes klinikai vizsgálatot folytatott le egy nemzetközi kutatócsoport optogenetikai terápiával, előrehaladott retinitis pigmentosában szenvedő, vak betegeken. A génterápiát és egy speciális szemüveget ötvöző eljárás biztonságosnak bizonyult, a vizsgált páciensek többségénél javította a fényérzékenységet, és lehetővé tette a tárgyak észlelésének részleges helyreállítását.

A retinitis pigmentosa egy olyan örökletes betegség, amelynek következtében a retina fényérzékelő sejtjei fokozatosan elveszítik a funkciójukat. A Roska Botond és José-Alain Sahel által vezetett, a New England Journal of Medicine szakfolyóiratban publikált kutatás során olyan terápiát alkalmaztak, amely a konkrét genetikai hibától függetlenül működik. A betegek rosszabbul látó szemébe egy génterápiás injekciót adtak, amely a még megmaradt, de alapvetően nem fényérzékelő retinasejteket egy fényre reagáló fehérje előállítására ösztönözte.

A kezelés elengedhetetlen része egy kamerával felszerelt, speciális szemüveg. Az eszköz a vizuális környezet változásait borostyánsárga fényimpulzusokká alakítja, majd ezekkel a fényjelekkel stimulálja a génterápiával kezelt retinasejteket, amelyek így

már képesek információt továbbítani az agy látásért felelős területeire.

A tíz beteg bevonásával végzett vizsgálat elsődleges célja az eljárás biztonságosságának igazolása volt. Az eredmények alapján a kezelés biztonságosnak tekinthető, a fellépő mellékhatások többsége pedig enyhe vagy közepes súlyosságú volt.

A hatékonyságot tekintve a tíz páciensből hétnél mértek megnövekedett fényérzékenységet. A látást vizsgáló teszteket teljesítő nyolc beteg közül négyen mutattak egyértelmű javulást a tárgyak észlelésében és helyük meghatározásában. A szemüveg használatával a betegek sikeresebben találtak meg ajtónyílásokat, vagy követtek a földön futó vonalakat. A vizsgálatokhoz kapcsolódó agyi aktivitásmérések szintén alátámasztották, hogy a vizuális információk eljutnak az agyba.

Fotó: IOB

A tanulmány rámutatott arra is, hogy az új típusú látási jelek értelmezéséhez elengedhetetlen a gyakorlás. Azok a páciensek, akik több időt fordítottak az eszköz használatának elsajátítására és a rehabilitációra, lényegesen jobban teljesítettek a teszteken.

Bár a terápia nem állítja helyre a teljes látást – a betegek továbbra sem képesek olvasni vagy arcokat felismerni –, a kutatás igazolta az eljárás biztonságosságát, valamint azt, hogy az előrehaladott vakságban szenvedők megmaradt retinasejtjei képessé tehetők a fény érzékelésére. Ez az eredmény alapot adhat a jövőbeli, még érzékenyebb optogenetikai terápiák kifejlesztéséhez.

Stefan Futterknecht, a tanulmány egyik szerzője, aki jelentős szerepet játszott az adatok elemzésében, így fogalmazott: „ez a vizsgálat fontos mérföldkő az optogenetikai látáshelyreállításban. Megmutatja, hogy az először egyetlen betegnél megfigyelt hatások több betegnél is reprodukálhatók, és megalapozza a jövőbeni, érzékenyebb és hatékonyabb terápiák kifejlesztését.”

Mi is ez az IOB?

A Bázeli Molekuláris és Klinikai Szemészeti Intézetben (IOB) az alapkutatók és a klinikusok szorosan együttműködnek a látás és a látási betegségek jobb megértéséért, valamint a látásvesztés kezelését célzó új terápiák kifejlesztéséért. Az IOB 2018-ban kezdte meg működését. Az intézet alapítványi formában működik, és tudományos szabadságot biztosít kutatóinak. Alapító partnerei a Bázeli Egyetemi Kórház, a Bázeli Egyetem és a Novartis. Basel-Stadt kanton jelentős pénzügyi támogatást nyújtott az intézetnek.

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