15°C fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Hatalmas érdeklődés mellett zajlik a Portfolio Energy Investment Forum 2026
Gazdaság

Hatalmas érdeklődés mellett zajlik a Portfolio Energy Investment Forum 2026

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Csütörtökön elindult a Portfolio Energy Investment Forum 2026, ahol a magyar és európai energiaszektor meghatározó döntéshozói, vállalatvezetők és nemzetközi szakértők vitatják meg az ágazat legfontosabb kihívásait. A konferencia fókuszában az európai versenyképesség, az energiabiztonság, a geopolitikai átrendeződés és a zöld átállás áll. A nyitószekcióban Tótth András energetikai államtitkár a következő négy év energiapolitikai prioritásait ismerteti, a délutáni programban pedig a napenergia utáni következő nagy beruházási hullám lehetőségeit, a földgázpiac átalakulását és az orosz energiahordozókról való leválás kérdéseit járják körül. A rendezvényen a finanszírozási kilátások és a villamosenergia-piac új működési modelljei is kiemelt figyelmet kapnak.
Megosztás

Juhász Edit: egymás után érik a stressztesztek a magyar energiarendszert, ezért új megközelítésre van szükség

Az energiaátmenet következő szakaszának sikerét önmagában nem az fogja eldönteni, hogy hány MW új kapacitást építünk, hanem az, hogy ezekből mennyire ellenálló, rugalmas és versenyképes energiarendszert tudunk működtetni - mondta Juhász Edit, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnöke a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferencián.

Tovább a cikkhez
Juhász Edit: egymás után érik a stressztesztek a magyar energiarendszert, ezért új megközelítésre van szükség
Megosztás

Tótth András: a minisztérium teljesen átalakítaná az EKR-rendszert

A magyar energetika jelenleg nem versenyelőnyt, hanem súlyos versenyhátrányt jelent a gazdaság számára, miután az elmúlt két évtized elmaradt beruházásai, az elöregedett erőműpark és a rosszul kialakított termelési szerkezet miatt az ország rendkívül kiszolgáltatottá vált a külföldi energiahordozóknak és a geopolitikai sokkoknak – mondta el a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferencáián tartott nyitóelőadásában Tótth András energetikáért felelős államtitkár. A politikus szerint a tűzifát leszámítva 80 százalék feletti az ország energiaimport-függősége, miközben a közel 9 gigawattnyi napelemes kapacitás ellenére Magyarország gyakran olcsón exportál és drágán importál villamos energiát, aminek költségeit elsősorban a vállalkozások fizetik meg. A következő négy év energiapolitikájának ezért az olcsóbb, tisztább és önállóbb energiaellátás megteremtésére kell összpontosítania, amelynek központi eleme a paksi blokkok üzemidő-hosszabbítása, legalább 4-6 gigawattnyi új szélenergia-kapacitás kiépítése, valamint a hálózatfejlesztés és a vállalati önellátás ösztönzése lehet. Tótth András közölte, hogy teljesen átalakítják az EKR-rendszert, valamint üzent a vállalkozásoknak is: nem érdemes állami támogatásokra várni a céges beruházásoknál. Az államtitkár előadása végén a következő évek energiapolitikájának három legfontosabb prioritásaként az energiaönellátás növelését, a zöldenergia-termelés bővítését és az energetikai versenyképesség jelentős javítását jelölte meg.

Tovább a cikkhez
Tótth András: a minisztérium teljesen átalakítaná az EKR-rendszert
Megosztás

Elstartolt a Portfolio Energy Investment Forum 2026 – a magyar energetika legfontosabb kérdései kerülnek terítékre

Csütörtökön kezdetét vette a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferenciája, amelyen a magyar és az európai energiaszektor meghatározó döntéshozói, vállalatvezetői, szabályozói és nemzetközi szakértői vitatják meg az ágazat előtt álló legfontosabb kihívásokat. Az egész napos rendezvény középpontjában

  • az európai versenyképesség,
  • az energiabiztonság,
  • a geopolitikai átrendeződés
  • és a zöld átállás áll.

Miközben az elektrifikáció, a villamosenergia-rendszer átalakulása és a beruházások finanszírozása is kiemelt figyelmet kap.

A Portfolio egész nap élőben tudósít a konferencia legfontosabb előadásairól, bejelentéseiről és szakmai vitáiról.

A konferencia nyitószekciójában a magyar energiapolitika következő éveinek stratégiai irányai kerülnek előtérbe. Tótth András energetikai államtitkár a következő négy év energiapolitikai prioritásait ismerteti.

Tótth András
Magyarország Kormánya, energetikai államtitkár
2026 óta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára, ahol az energetikai szakpolitika irányításáért felel. Több mint két évtizedes ágazati tapasztalattal rendelkezik, kinevezése
Tovább

Majd Juhász Edit, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke a hazai energiarendszer következő szabályozási ciklusának kihívásairól beszél. A délelőtti programban a legnagyobb energetikai vállalatok vezetői is megszólalnak, köztük Huibert Vigeveno, a MET Csoport vezérigazgatója, Guntram Würzberg, az E.ON Hungária Csoport elnök-vezérigazgatója, Bacsa György, a MOL-csoport stratégiai vezetője és ifj. Chikán Attila, az Alteo vezérigazgatója. Az előadások és vezetői panelbeszélgetések egyik meghatározó kérdése, hogy miként lehet az ellátásbiztonság megőrzése mellett versenyképesebb és ellenállóbb energiarendszert kialakítani.

Az energiaszektor csúcsvezetői egy helyen: stratégiai válaszok versenyképességről, beruházásokról, szabályozásról és az energetikai jövőjéről. Összes előadó
Prof. Dr. Prof. Dr. Aszódi Attila
Prof. Dr. Prof. Dr. Aszódi Attila
egyetemi tanár
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet
dr. dr. Bacsa György
dr. dr. Bacsa György
Csoportszintű Stratégiai Operáció és Üzletfejlesztés ügyvezető igazgató
MOL-csoport
ügyvezető igazgató
MOL Magyarország
Balástyai Márk
Balástyai Márk
vezérigazgató
Futureal Energy Partners
Bali Gábor
Bali Gábor
ügyvezető
Energiq
Bán Zoltán
Bán Zoltán
vezérigazgató
Net Média (Portfolio Csoport)
Bárdi Barnabás CFA CFA
Bárdi Barnabás CFA CFA
főosztályvezető (Villamosenergia-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály)
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Batta Gergő
Batta Gergő
operatív vezérigazgató-helyettes
MAVIR
Beck Zsófia
Beck Zsófia
ügyvezető-igazgató partner, az Energia és Közművek szegmens globális vezetője
Boston Consulting Group (BCG)
ifj. ifj. Chikán Attila
ifj. ifj. Chikán Attila
elnök
BCSDH
vezérigazgató
Alteo
Fehér Róbert
Fehér Róbert
vezérigazgató
8G Energy
alelnök
Magyar Megújuló Energia Szövetség
Fejes Tibor
Fejes Tibor
kereskedelmi igazgató
Electron Holding Zrt.
Fekete Mariann
Fekete Mariann
Supply Chain Manager
SAVENCIA
Ferencz I. Szabolcs
Ferencz I. Szabolcs
elnök-vezérigazgató
Földgázszállító Zrt.
Fritsch László
Fritsch László
kereskedelmi vezérigazgató-helyettes
MVM ONEnergy
Herczeg Sándor
Herczeg Sándor
főosztályvezető (Stratégiai Elemzések Főosztálya)
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Hiezl Tamás
Hiezl Tamás
ügyvezető
CEZ Magyarország
elnök
Magyar Energiakereskedők Szövetsége
Alexis Honner
Alexis Honner
új piacokért felelős üzletfejlesztési vezető
Rolls-Royce SMR
Hörömpöli-Tóth Levente
Hörömpöli-Tóth Levente
újságíró
Portfolio Csoport
Jamniczky Zsolt
Jamniczky Zsolt
vezérigazgató-helyettes
E.ON Hungária Csoport
dr. dr. Juhász Edit
dr. dr. Juhász Edit
elnök
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Kádár Márton
Kádár Márton
Szabályozási szolgáltatások fejlesztési osztályvezető, Üzletfejlesztési Igazgatóság
MAVIR
Katona Ádám
Katona Ádám
hálózatokért felelős vezérigazgató-helyettes
E.ON Hungária Zrt.
Kellényi István
Kellényi István
managing partner
Bitmist
Kis Ferenc
Kis Ferenc
energetikai mérnök
Európai Beruházási Bank
Králik Gábor
Králik Gábor
energetikáért felelős elnökhelyettes
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Kulcsárné Dr. Takács Krisztina
Kulcsárné Dr. Takács Krisztina
pénzügyi igazgató
SolServices Kft.
Kurucz Orsolya
Kurucz Orsolya
tulajdonos, projektfejlesztési vezető
ATS Advisory
Dr. Dr. Légrádi Gergely
Dr. Dr. Légrádi Gergely
ügyvéd, partner
Oppenheim Ügyvédi Iroda
Mariana Liakopoulou
Mariana Liakopoulou
szabályozási tanácsadó – földgáz és biometán
Equinor Energy Belgium
Maár Péter
Maár Péter
projektmenedzser
E.ON
Marik Gyula
Marik Gyula
kelet-közép-európai régió beszerzési vezető, igazgatóság elnöke
Shell Hungary Zrt.
Dr. Dr. Mátés-Lányi Ákos
Dr. Dr. Mátés-Lányi Ákos
partner
Taylor Wessing
Molnár Gábor
Molnár Gábor
ügyvezető igazgató
Arctic Green Terv
Molnár Gábor
Molnár Gábor
CEO, Green Operations CEE
MET Renewables & Asset Management
Nagy Zsuzsa
Nagy Zsuzsa
ügyvezető igazgató
E.ON Energiamegoldások Kft.
Novák Csaba
Novák Csaba
elnök
Magyar Megújuló Energia Szövetség
dr. dr. Pap Gabriella
dr. dr. Pap Gabriella
ügyvezető igazgató
Audax Renewables Kft.
Péli Balázs
Péli Balázs
áramhálózati vezérigazgató-helyettes
OPUS TITÁSZ Zrt.
Racsek Dániel
Racsek Dániel
alapító-ügyvezető
GNX Engineering Kft.
Ságodi Attila
Ságodi Attila
elnök-vezérigazgató
Paks II.
Sipos Mirjam
Sipos Mirjam
Speaker és Projekt Manager
Portfolio
Szekeres Eszter
Szekeres Eszter
CEO
MET Hungary Ltd., MET Central Europe
Szépfy Márton
Szépfy Márton
CEO
E2 Hungary Zrt.
Takácsné Tóth Borbála
Takácsné Tóth Borbála
vezető kutató
Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontjában (REKK)
Tokai Magdolna
Tokai Magdolna
nemzetközi kapcsolatokért és társasági támogatásokért felelős vezérigazgató-helyettes
Alteo
Tóth Kata
Tóth Kata
konferencia projektvezető
Portfolio Csoport
Tótth András
Tótth András
energetikai államtitkár
Magyarország Kormánya
Üveges Szabolcs
Üveges Szabolcs
főosztályvezető, Projekt- és Strukturált Finanszírozás
UniCredit Bank Hungary
Vedres Péter István
Vedres Péter István
Fenntartható Fejlődés Főosztály főosztályvezető
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Veres Zsolt
Veres Zsolt
országigazgató
Schneider Electric Magyarország
Huibert Vigeveno
Huibert Vigeveno
vezérigazgató
MET Csoport
dr. dr. Guntram Würzberg
dr. dr. Guntram Würzberg
elnök-vezérigazgató
E.ON Hungária Csoport
Dr. Dr. Katja Yafimava
Dr. Dr. Katja Yafimava
vezető kutató
Oxford Institute for Energy Studies (OIES)
Zhang Heng
Zhang Heng
Head of Portfolio Management
NEON Energy Trading

A délutáni programban a beruházási lehetőségek és a technológiai átalakulás kerülnek majd a fókuszba.

A résztvevők azt vizsgálják, hogy a napenergia gyors térnyerése után az energiatárolás, a szélenergia, a geotermia vagy a biogáz jelentheti-e a következő nagy beruházási hullámot, és milyen hálózati fejlesztések szükségesek az új kapacitások integrálásához. Külön szekció foglalkozik a földgázpiac átalakulásával, az orosz energiahordozókról való leválás európai terveivel és a vállalati energiabeszerzés új kihívásaival. A nemzetközi szakértők között Alexis Honner, a Rolls-Royce SMR üzletfejlesztési vezetője a kis moduláris atomreaktorok magyarországi lehetőségeiről beszél, míg Katja Yafimava, az Oxford Institute for Energy Studies vezető kutatója és Mariana Liakopoulou, az Equinor szabályozási tanácsadója az európai gázpiac jövőjéről szóló vitában vesz részt.

A rendezvény záró szekcióiban a következő évek energetikai beruházásainak finanszírozása, a befektetői várakozások és a villamosenergia-piac új működési modelljei kerülnek napirendre. A banki, vállalati és intézményi szereplők – köztük az Európai Beruházási Bank és az UniCredit szakértői – azt járják körül, hogy milyen állami, uniós és piaci forrásokból valósulhatnak meg a magyar energiaszektor fejlesztései, miközben külön panel foglalkozik a rendszerszintű szabályozási piac átalakulásával, az európai platformokhoz való csatlakozással, valamint az adatalapú működés és a mesterséges intelligencia térnyerésével.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Energy Investment Forum 2026

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
A kötvényhozamok miatt megijedtek a befektetők, eséssel zártak a tőzsdék
Kongatják a vészharangot Európában, Trump is megszólalt az orosz pestishelyzetről - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön
Sztárközgazdászok: gyorsan be kell vezetni az eurót, soha többet ne merüljön fel Magyarország EU-s kilépése
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility