Hatalmas érdeklődés mellett zajlik a Portfolio Energy Investment Forum 2026

Juhász Edit: egymás után érik a stressztesztek a magyar energiarendszert, ezért új megközelítésre van szükség
Az energiaátmenet következő szakaszának sikerét önmagában nem az fogja eldönteni, hogy hány MW új kapacitást építünk, hanem az, hogy ezekből mennyire ellenálló, rugalmas és versenyképes energiarendszert tudunk működtetni - mondta Juhász Edit, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnöke a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferencián.
Tótth András: a minisztérium teljesen átalakítaná az EKR-rendszert
A magyar energetika jelenleg nem versenyelőnyt, hanem súlyos versenyhátrányt jelent a gazdaság számára, miután az elmúlt két évtized elmaradt beruházásai, az elöregedett erőműpark és a rosszul kialakított termelési szerkezet miatt az ország rendkívül kiszolgáltatottá vált a külföldi energiahordozóknak és a geopolitikai sokkoknak – mondta el a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferencáián tartott nyitóelőadásában Tótth András energetikáért felelős államtitkár. A politikus szerint a tűzifát leszámítva 80 százalék feletti az ország energiaimport-függősége, miközben a közel 9 gigawattnyi napelemes kapacitás ellenére Magyarország gyakran olcsón exportál és drágán importál villamos energiát, aminek költségeit elsősorban a vállalkozások fizetik meg. A következő négy év energiapolitikájának ezért az olcsóbb, tisztább és önállóbb energiaellátás megteremtésére kell összpontosítania, amelynek központi eleme a paksi blokkok üzemidő-hosszabbítása, legalább 4-6 gigawattnyi új szélenergia-kapacitás kiépítése, valamint a hálózatfejlesztés és a vállalati önellátás ösztönzése lehet. Tótth András közölte, hogy teljesen átalakítják az EKR-rendszert, valamint üzent a vállalkozásoknak is: nem érdemes állami támogatásokra várni a céges beruházásoknál. Az államtitkár előadása végén a következő évek energiapolitikájának három legfontosabb prioritásaként az energiaönellátás növelését, a zöldenergia-termelés bővítését és az energetikai versenyképesség jelentős javítását jelölte meg.
Elstartolt a Portfolio Energy Investment Forum 2026 – a magyar energetika legfontosabb kérdései kerülnek terítékre
Csütörtökön kezdetét vette a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferenciája, amelyen a magyar és az európai energiaszektor meghatározó döntéshozói, vállalatvezetői, szabályozói és nemzetközi szakértői vitatják meg az ágazat előtt álló legfontosabb kihívásokat. Az egész napos rendezvény középpontjában
- az európai versenyképesség,
- az energiabiztonság,
- a geopolitikai átrendeződés
- és a zöld átállás áll.
Miközben az elektrifikáció, a villamosenergia-rendszer átalakulása és a beruházások finanszírozása is kiemelt figyelmet kap.
A Portfolio egész nap élőben tudósít a konferencia legfontosabb előadásairól, bejelentéseiről és szakmai vitáiról.
A konferencia nyitószekciójában a magyar energiapolitika következő éveinek stratégiai irányai kerülnek előtérbe. Tótth András energetikai államtitkár a következő négy év energiapolitikai prioritásait ismerteti.
Majd Juhász Edit, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke a hazai energiarendszer következő szabályozási ciklusának kihívásairól beszél. A délelőtti programban a legnagyobb energetikai vállalatok vezetői is megszólalnak, köztük Huibert Vigeveno, a MET Csoport vezérigazgatója, Guntram Würzberg, az E.ON Hungária Csoport elnök-vezérigazgatója, Bacsa György, a MOL-csoport stratégiai vezetője és ifj. Chikán Attila, az Alteo vezérigazgatója. Az előadások és vezetői panelbeszélgetések egyik meghatározó kérdése, hogy miként lehet az ellátásbiztonság megőrzése mellett versenyképesebb és ellenállóbb energiarendszert kialakítani.
A délutáni programban a beruházási lehetőségek és a technológiai átalakulás kerülnek majd a fókuszba.
A résztvevők azt vizsgálják, hogy a napenergia gyors térnyerése után az energiatárolás, a szélenergia, a geotermia vagy a biogáz jelentheti-e a következő nagy beruházási hullámot, és milyen hálózati fejlesztések szükségesek az új kapacitások integrálásához. Külön szekció foglalkozik a földgázpiac átalakulásával, az orosz energiahordozókról való leválás európai terveivel és a vállalati energiabeszerzés új kihívásaival. A nemzetközi szakértők között Alexis Honner, a Rolls-Royce SMR üzletfejlesztési vezetője a kis moduláris atomreaktorok magyarországi lehetőségeiről beszél, míg Katja Yafimava, az Oxford Institute for Energy Studies vezető kutatója és Mariana Liakopoulou, az Equinor szabályozási tanácsadója az európai gázpiac jövőjéről szóló vitában vesz részt.
A rendezvény záró szekcióiban a következő évek energetikai beruházásainak finanszírozása, a befektetői várakozások és a villamosenergia-piac új működési modelljei kerülnek napirendre. A banki, vállalati és intézményi szereplők – köztük az Európai Beruházási Bank és az UniCredit szakértői – azt járják körül, hogy milyen állami, uniós és piaci forrásokból valósulhatnak meg a magyar energiaszektor fejlesztései, miközben külön panel foglalkozik a rendszerszintű szabályozási piac átalakulásával, az európai platformokhoz való csatlakozással, valamint az adatalapú működés és a mesterséges intelligencia térnyerésével.
Címlapkép forrása: Portfolio
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