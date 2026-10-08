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Hatalmas érdeklődés mellett zajlott a Portfolio Energy Investment Forum 2026
Gazdaság

Hatalmas érdeklődés mellett zajlott a Portfolio Energy Investment Forum 2026

Portfolio
Gyors összefoglaló
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Lezajlott a Portfolio Energy Investment Forum 2026, ahol több kemény üzenet is elhangzott a magyar energiaszektor állapotáról. A kormány az energiaönellátás növelését, a zöldenergia gyorsabb térnyerését és a versenyképesség javítását ígérte, miközben az ágazat szereplői kiszámíthatóbb szabályozást, erősebb piaci árjelzéseket és a meglévő infrastruktúra hatékonyabb kihasználását sürgették. Szóba került az orosz gáz 2027-es kivezetése, a Rolls-Royce SMR magyarországi kis moduláris reaktorokra vonatkozó terve, a rezsicsökkentés jövője, valamint az is, hogy Európának saját, globálisan versenyképes energiaipari bajnokokra lenne szüksége.
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Vége a kényelmes energiabeszerzésnek, a volatilitás és az új stratégiák átírják a vállalati játékszabályokat

A soha nem látott piaci volatilitás és az extrém áringadozások végleg átírták a vállalati energiabeszerzés korábbi rutinszerű játékszabályait. A pusztán az árra fókuszáló, egyetlen konkrét dátumhoz kötött szerződéskötések helyett ma már a komplex stratégiai tervezés és a folyamatos piacfigyelés jelenti a versenyképesség alapját. A Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferencia délutáni szekciójának panelbeszélgetésén a szakértők egyetértettek abban, hogy a beszerzési döntéseket már nem lehet időzíteni, ennek egy folyamatos vizsgálatban kell lennie az ügyfeleknél. A sikeres alkalmazkodáshoz a modern cégeknek nyitniuk kell a hibrid árazási modellek és a zöldenergia felé, miközben a fogyasztásuk tudatos átütemezésével érdemi rugalmasságot is ki kell építeniük. A magas hazai energiaköltségek letörése és a hálózati függetlenedés érdekében tehát a jövőt az összetett, saját termelést és tárolást is magában foglaló energetikai megoldások jelentik.

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Vége a kényelmes energiabeszerzésnek, a volatilitás és az új stratégiák átírják a vállalati játékszabályokat
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Keresd a pénzt: új megoldókulcsot adtak a szakértők az energetikai beruházások finanszírozásához

Pénz lenne a magyar energiaberuházásokra, a bankok és a befektetők mégis nehezen találnak megfelelő projekteket. A naperőművek mellé tárolók kerülnek, a fejlesztők pedig már a szélenergiában és a geotermiában is keresik a következő nagy lehetőséget. A sikerhez azonban egy ígéretes technológiánál több kell: kiszámítható bevétel, felkészült beruházó és jól felépített finanszírozás – derült ki a Portfolio Energy Investment Forum finanszírozási panelbeszélgetésén.

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Keresd a pénzt: új megoldókulcsot adtak a szakértők az energetikai beruházások finanszírozásához
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Naperőmű, akkumulátor, szélkerék: így lehet hitelképes egy energiaberuházás

Pénz és befektetői érdeklődés is van a magyar energetikai beruházásokhoz, a megfelelően előkészített, finanszírozható projektek megtalálása azonban komoly kihívás – hangzott el a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferenciáján. A naperőművek után az akkumulátoros tárolók, a szélerőművek és ezek kombinációi nyithatnak új lehetőségeket, de a bankok számára továbbra is a kiszámítható bevétel az egyik legfontosabb feltétel. Üveges Szabolcs, az UniCredit Bank szakértője arról beszélt, milyen szerződések és finanszírozási megoldások segíthetik a következő beruházási hullámot.

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Naperőmű, akkumulátor, szélkerék: így lehet hitelképes egy energiaberuházás
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Megvan a magyar áramrendszer kryptonitja: durva árat fizethetünk a napelemes bummért

Nagyon egyoldalú volt a hazai villamosenergia-rendszer forrásoldal fejlesztése az elmúlt időszakban; ez a magyar villamosenergia-rendszer egyik "kryptonitja" - mondta Batta Gergő, a MAVIR operatív vezérigazgató-helyettese a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferencián, aki az energiarendszer fenntartását a csapatsportokhoz hasonlította. Az előadása után következő panelbeszélgetés résztvevői ez utóbbi gondolatra rezonálva is igyekeztek az áramhálózat új alapokra helyezésének kérdéseire válaszolni. Az itt elhangzottak szerint ugyan válságokból válságokba bukdácsolunk, és nehéz a jövőbe látni, de lenne megoldás, stratégiai szemléletű tervezéssel, a keresztfinanszírozás helyett a piaci logikának nagyobb szerepet adva, együttműködéssel és edukációval elmozdulhatnánk egy valóban fenntarthatóbb rendszer irányába.

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Megvan a magyar áramrendszer kryptonitja: durva árat fizethetünk a napelemes bummért
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Ugrás előtt a magyar energiatárolási kapacitás, de fontos, hogy ne csak egy lóra tegyünk

Az energiatárolók a következő években kulcsszerepet játszhatnak a villamosenergia-rendszer rugalmasságának növelésében és az árkilengések mérséklésében – erről beszélt Racsek Dániel, a GNX Engineering Kft. alapító-ügyvezetője a Portfolio Energy Investment Forumon. Szerinte a tárolás "nagyon nagy rugalmasság-többlettel" képes ellátni a hálózatot. Az ágazatban jelenleg nagy átalakulások zajlanak, és fontos, hogy nem szabad egy technológiára támaszkodni, mivel a következő időszakban nem csupán egy nyertes technológia lesz.

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Ugrás előtt a magyar energiatárolási kapacitás, de fontos, hogy ne csak egy lóra tegyünk
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A magyar távhőrendszer 80 százaléka működhetne geotermikus energiával, mégsem élünk a lehetőséggel

Magyarország kiemelkedő geotermikus adottságokkal rendelkezik, a technológiában jóval nagyobb potenciál van annál, mint amennyit ma kihasználunk – erről beszélt Molnár Gábor, az Arctic Green Terv ügyvezető igazgatója a Portfolio Energy Investment Forum konferencián. Ha beruháznánk a technológiába, akkor csak a települési hőellátásban 250-500 millió köbméter (!) földgáz felhasználását lehetne kiváltani évente. Ennek ellenére mégsem látszik nagy haladás, amit Molnár a beruházás kezdeti bizonytalanságával és magas tőkeigényével magyaráz.

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A magyar távhőrendszer 80 százaléka működhetne geotermikus energiával, mégsem élünk a lehetőséggel
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Kemény kritikák az energiaszektorból: nem újabb beruházásokra, hanem működő piacra lenne szükség

A Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferenciáján a hazai energiaszektor meghatározó szereplői egyetértettek abban, hogy a magyar energiarendszer egyik legnagyobb gondja a piaci árjelzések hiánya, a keresztfinanszírozások rendszere és az átfogó energiastratégia elmaradása. A szakértők szerint a megújuló energia, az atomenergia és a földgáz együttes, egymást kiegészítő alkalmazására lesz szükség, miközben a fogyasztói rugalmasság kiaknázása és a meglévő infrastruktúra hatékonyabb kihasználása továbbra is kihasználatlan lehetőség. Többen figyelmeztetettek, hogy a rezsicsökkentés jelenlegi rendszere, a földgáz túl gyors kivezetése és a hálózati kapacitáshiányok komoly versenyképességi hátrányt okozhatnak. A résztvevők a szabályozási kiszámíthatóság megteremtését és a piaci mechanizmusok erősítését sürgették a költséges, de alacsony kihasználtságú beruházások helyett.

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Kemény kritikák az energiaszektorból: nem újabb beruházásokra, hanem működő piacra lenne szükség
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Három napról percekre rövidítette az ajánlatadást az E.ON egy új platformmal

A hazai energiaszektor digitalizációjának egyik kiemelkedő mérföldköveként az E.ON B2B kereskedő üzletága egy átfogó, új CRM rendszer bevezetésével modernizálta értékesítési folyamatait. A projektet a CRM, AI és Data tanácsadással foglalkozó Bitmist szakértőinek bevonásával valósították meg, a cél pedig a gáz- és áramértékesítés egyetlen, közös platformra történő integrálása volt. A fejlesztés eredményeként a vállalat a korábbi, széttagolt rendszereket egyetlen átlátható és hatékony felülettel váltotta fel, amely jelentősen felgyorsítja az iparági kihívásokra és a piaci változásokra való reagálást.

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Három napról percekre rövidítette az ajánlatadást az E.ON egy új platformmal
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Eldőlt a határidő: 2028 után már nem jöhet orosz gáz Magyarországra, de ennek komoly ára lesz

Az orosz földgáz európai kivezetése a jelenlegi szabályozás szerint 2027 végére lezárul, az átállást azonban jelentősen megnehezítheti az az energiapiaci válság, amely a közel-keleti konfliktus nyomán alakult ki. 2028-tól – jelen állás szerint – Magyarország sem importálhat orosz gázt. Az Európai Unió a korábbi orosz szállítások kiváltására készül, eközben a Hormuzi-szoros lezárása a globális LNG-kínálat mintegy ötödét érintette, és meredeken megemelte az európai gázárakat is. A Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferenciáján a szakértők egyetértettek abban, hogy Magyarország ellátásbiztonsága a meglévő infrastruktúrával orosz gáz nélkül is fenntartható. Komoly kockázatot jelent ugyanakkor a beszerzési költségek emelkedése és az uniós szabályozás végrehajtása.

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Eldőlt a határidő: 2028 után már nem jöhet orosz gáz Magyarországra, de ennek komoly ára lesz
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Magyarországon építene atomerőművet a Rolls-Royce, már több mint 40 beszállítóval tárgyalnak

Magyarországot kiemelt piacnak tekinti a Rolls-Royce SMR, amely 2022 óta folytat egyeztetéseket a magyar kormánnyal, az energetikai vállalatokkal és a nukleáris hatóságokkal a kis moduláris atomreaktorok (SMR) telepítéséről. A vállalat már több mint 40 magyar beszállítóval lépett kapcsolatba, miközben európai megrendelései révén a fejlesztési szakaszból a tényleges megvalósítás felé halad. Alexis Honner, a Rolls-Royce SMR új piacokért felelős üzletfejlesztési vezetője a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferenciáján arról beszélt, hogy a sorozatgyártás révén akár 22–25 százalékkal is csökkenhet az új reaktorok költsége, ami idővel a magánfinanszírozás előtt is megnyithatja az utat.

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Magyarországon építene atomerőművet a Rolls-Royce, már több mint 40 beszállítóval tárgyalnak
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Európának saját energiaipari bajnokokra van szüksége – a MET Csoport betöltené ezt a posztot

Európa energiaipara túlságosan széttagolt ahhoz, hogy megfelelő súllyal tudjon fellépni a globális versenyben, miközben az Egyesült Államokban, Kínában és a Közel-Keleten néhány meghatározó energiavállalat rendelkezik azzal a mérettel és nemzetközi jelenléttel, amely a globális energiapiacon való érvényesüléshez szükséges – erről beszélt Huibert Vigeveno, a MET Csoport vezérigazgatója a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferenciáján. A szakember szerint Európának is szüksége lenne olyan nagy, nemzetközileg versenyképes energiavállalatokra, amelyek képesek hozzájárulni a kontinens ellátásbiztonságához, kiszolgálni a növekvő energiaigényt és felvenni a versenyt a világ legnagyobb szereplőivel.

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Európának saját energiaipari bajnokokra van szüksége – a MET Csoport betöltené ezt a posztot
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Elindult a forradalom, szintlépés jön az energiatechnológiában

Olyan pillanatban vagyunk, amely az AI, az IT és az energia által meghatározott energiaintelligenciának köszönhetően szintlépést jelenthet az energiaszektorban. Az Energiaintelligencia azt jelenti, hogy a létesítményed nem csak azt mondja, hogy valami elromlott vagy hiba van, hanem megelőzi a problémát, mielőtt megtörténne. Ha pedig nem tudja megakadályozni, gyorsabban reagál, mint bármely emberi operátor - mondta Veres Zsolt, a Schneider Electric Magyarország országigazgatója a Portfolio Energy Investment Forum konferencián.

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Elindult a forradalom, szintlépés jön az energiatechnológiában
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A lassú szabályozás versenyképességi hátrányt okozhaz az energiapiacon

"A modern és jól működő jogi szabályozásnak éppen az lenne a feladata, hogy reflektáljon a piaci szükségletekre és indokokra." - mondta el Dr. Légrádi Gergely, az Oppenheim Ügyvédi Iroda partnere a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferencián tartott előadásában. Rámutatott, hogy a jogi és szabályozási környezet lassú alkalmazkodása, a stratégiai bizonytalanságok és a valós idejű adatok hiánya érdemi kockázatot jelentenek a hazai energetikai beruházásokra, miközben a merev szabályozási rendszerek gátolják a piaci alapú hatékonyságot és az innovációt.

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A lassú szabályozás versenyképességi hátrányt okozhaz az energiapiacon
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Két út áll a régiónk előtt Bacsa György szerint: a felemelkedés vagy a lassú lecsúszás a perifériára

Közép-Kelet-Európa gazdasági növekedésének eddigi motorja, az olcsó és rendelkezésre álló munkaerőre épülő ipari modell mára elérte a korlátait, miközben a globális energiaválság, a geopolitikai konfliktusok és az európai ipar technológiai lemaradása egyszerre veszélyezteti a térség versenyképességét – figyelmeztetett Bacsa György, a Mol-csoport Csoportszintű Stratégiai Operáció és Üzletfejlesztés ügyvezető igazgatója a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferenciáján. A szakember szerint a régió előtt két út áll: vagy az európai gazdaság perifériájára szorul, vagy az innováció, az ipari modernizáció és az energiabiztonság megerősítésével új növekedési pályára áll.

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Két út áll a régiónk előtt Bacsa György szerint: a felemelkedés vagy a lassú lecsúszás a perifériára
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Kimondta az E.ON-vezér: a rezsicsökkentés az elefánt a szobában

Az energia ismét biztonsági kérdés; Európa és benne Magyarország energiaköltségei jelentősen emelkedtek idén, a geopolitikai konfliktusok mellett az időjárási szélsőségek hatása is kézzelfogható. Az időjárást nem tudjuk megválasztani, de a felkészültségünket igen - mondta Guntram Würzberg, az E.ON Hungária Csoport elnök-vezérigazgatója a Portfolio Energy Investment Forum konferencián, amihez szerinte fejleszteni kell a hálózatot EU-forrásokkal, fair árazásra van szükség, a rugalmasságot pedig fel kell szabadítani a rendszerben. Előadásából kiderült, hogy az E.On részben uniós forrásokból 2030-ig 2323 MW új hálózati csatlakozási kapacitást hoz létre elsősorban új megújulóenergia-termelő kapacitások részére.

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Kimondta az E.ON-vezér: a rezsicsökkentés az elefánt a szobában
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Ifj. Chikán Attila: eljött az idő, amiről tíz éve még csak álmodni mertek

A zöldátmenet és a növekvő elektrifikáció korában már nem az egyedi technológiák, hanem a rugalmas, technológiailag diverzifikált portfóliók és a fejlett informatikai megoldások határozzák meg az energetikai piac sikerét – fejtette ki ifj. Chikán Attila, a BCSDH elnöke és az ALTEO vezérigazgatója a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferencián.

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Ifj. Chikán Attila: eljött az idő, amiről tíz éve még csak álmodni mertek
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Juhász Edit: egymás után érik a stressztesztek a magyar energiarendszert, ezért új megközelítésre van szükség

Az energiaátmenet következő szakaszának sikerét önmagában nem az fogja eldönteni, hogy hány MW új kapacitást építünk, hanem az, hogy ezekből mennyire ellenálló, rugalmas és versenyképes energiarendszert tudunk működtetni - mondta Juhász Edit, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnöke a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferencián.

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Juhász Edit: egymás után érik a stressztesztek a magyar energiarendszert, ezért új megközelítésre van szükség
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Tótth András: a minisztérium teljesen átalakítaná az EKR-rendszert

A magyar energetika jelenleg nem versenyelőnyt, hanem súlyos versenyhátrányt jelent a gazdaság számára, miután az elmúlt két évtized elmaradt beruházásai, az elöregedett erőműpark és a rosszul kialakított termelési szerkezet miatt az ország rendkívül kiszolgáltatottá vált a külföldi energiahordozóknak és a geopolitikai sokkoknak – mondta el a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferencáián tartott nyitóelőadásában Tótth András energetikáért felelős államtitkár. A politikus szerint a tűzifát leszámítva 80 százalék feletti az ország energiaimport-függősége, miközben a közel 9 gigawattnyi napelemes kapacitás ellenére Magyarország gyakran olcsón exportál és drágán importál villamos energiát, aminek költségeit elsősorban a vállalkozások fizetik meg. A következő négy év energiapolitikájának ezért az olcsóbb, tisztább és önállóbb energiaellátás megteremtésére kell összpontosítania, amelynek központi eleme a paksi blokkok üzemidő-hosszabbítása, legalább 4-6 gigawattnyi új szélenergia-kapacitás kiépítése, valamint a hálózatfejlesztés és a vállalati önellátás ösztönzése lehet. Tótth András közölte, hogy teljesen átalakítják az EKR-rendszert, valamint üzent a vállalkozásoknak is: nem érdemes állami támogatásokra várni a céges beruházásoknál. Az államtitkár előadása végén a következő évek energiapolitikájának három legfontosabb prioritásaként az energiaönellátás növelését, a zöldenergia-termelés bővítését és az energetikai versenyképesség jelentős javítását jelölte meg.

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Tótth András: a minisztérium teljesen átalakítaná az EKR-rendszert
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Elstartolt a Portfolio Energy Investment Forum 2026 – a magyar energetika legfontosabb kérdései kerülnek terítékre

Csütörtökön kezdetét vette a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferenciája, amelyen a magyar és az európai energiaszektor meghatározó döntéshozói, vállalatvezetői, szabályozói és nemzetközi szakértői vitatják meg az ágazat előtt álló legfontosabb kihívásokat. Az egész napos rendezvény középpontjában

  • az európai versenyképesség,
  • az energiabiztonság,
  • a geopolitikai átrendeződés
  • és a zöld átállás áll.

Miközben az elektrifikáció, a villamosenergia-rendszer átalakulása és a beruházások finanszírozása is kiemelt figyelmet kap.

A Portfolio egész nap élőben tudósít a konferencia legfontosabb előadásairól, bejelentéseiről és szakmai vitáiról.

A konferencia nyitószekciójában a magyar energiapolitika következő éveinek stratégiai irányai kerülnek előtérbe. Tótth András energetikai államtitkár a következő négy év energiapolitikai prioritásait ismerteti.

Tótth András
Magyarország Kormánya, energetikai államtitkár
2026 óta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára, ahol az energetikai szakpolitika irányításáért felel. Több mint két évtizedes ágazati tapasztalattal rendelkezik, kinevezése
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Majd Juhász Edit, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke a hazai energiarendszer következő szabályozási ciklusának kihívásairól beszél. A délelőtti programban a legnagyobb energetikai vállalatok vezetői is megszólalnak, köztük Huibert Vigeveno, a MET Csoport vezérigazgatója, Guntram Würzberg, az E.ON Hungária Csoport elnök-vezérigazgatója, Bacsa György, a MOL-csoport stratégiai vezetője és ifj. Chikán Attila, az Alteo vezérigazgatója. Az előadások és vezetői panelbeszélgetések egyik meghatározó kérdése, hogy miként lehet az ellátásbiztonság megőrzése mellett versenyképesebb és ellenállóbb energiarendszert kialakítani.

Az energiaszektor csúcsvezetői egy helyen: stratégiai válaszok versenyképességről, beruházásokról, szabályozásról és az energetikai jövőjéről. Összes előadó
Prof. Dr. Prof. Dr. Aszódi Attila
Prof. Dr. Prof. Dr. Aszódi Attila
egyetemi tanár
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet
dr. dr. Bacsa György
dr. dr. Bacsa György
Csoportszintű Stratégiai Operáció és Üzletfejlesztés ügyvezető igazgató
MOL-csoport
ügyvezető igazgató
MOL Magyarország
Balástyai Márk
Balástyai Márk
vezérigazgató
Futureal Energy Partners
Bali Gábor
Bali Gábor
ügyvezető
Energiq
Bán Zoltán
Bán Zoltán
vezérigazgató
Net Média (Portfolio Csoport)
Bárdi Barnabás CFA CFA
Bárdi Barnabás CFA CFA
főosztályvezető (Villamosenergia-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály)
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Batta Gergő
Batta Gergő
operatív vezérigazgató-helyettes
MAVIR
Beck Zsófia
Beck Zsófia
ügyvezető-igazgató partner, az Energia és Közművek szegmens globális vezetője
Boston Consulting Group (BCG)
ifj. ifj. Chikán Attila
ifj. ifj. Chikán Attila
elnök
BCSDH
vezérigazgató
Alteo
Fehér Róbert
Fehér Róbert
vezérigazgató
8G Energy
alelnök
Magyar Megújuló Energia Szövetség
Fejes Tibor
Fejes Tibor
kereskedelmi igazgató
Electron Holding Zrt.
Fekete Mariann
Fekete Mariann
Supply Chain Manager
SAVENCIA
Ferencz I. Szabolcs
Ferencz I. Szabolcs
elnök-vezérigazgató
Földgázszállító Zrt.
Fritsch László
Fritsch László
kereskedelmi vezérigazgató-helyettes
MVM ONEnergy
Herczeg Sándor
Herczeg Sándor
főosztályvezető (Stratégiai Elemzések Főosztálya)
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Hiezl Tamás
Hiezl Tamás
ügyvezető
CEZ Magyarország
elnök
Magyar Energiakereskedők Szövetsége
Alexis Honner
Alexis Honner
új piacokért felelős üzletfejlesztési vezető
Rolls-Royce SMR
Hörömpöli-Tóth Levente
Hörömpöli-Tóth Levente
újságíró
Portfolio Csoport
Jamniczky Zsolt
Jamniczky Zsolt
vezérigazgató-helyettes
E.ON Hungária Csoport
dr. dr. Juhász Edit
dr. dr. Juhász Edit
elnök
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Kádár Márton
Kádár Márton
Szabályozási szolgáltatások fejlesztési osztályvezető, Üzletfejlesztési Igazgatóság
MAVIR
Katona Ádám
Katona Ádám
hálózatokért felelős vezérigazgató-helyettes
E.ON Hungária Zrt.
Kellényi István
Kellényi István
managing partner
Bitmist
Kis Ferenc
Kis Ferenc
energetikai mérnök
Európai Beruházási Bank
Králik Gábor
Králik Gábor
energetikáért felelős elnökhelyettes
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Kulcsárné Dr. Takács Krisztina
Kulcsárné Dr. Takács Krisztina
pénzügyi igazgató
SolServices Kft.
Kurucz Orsolya
Kurucz Orsolya
tulajdonos, projektfejlesztési vezető
ATS Advisory
Dr. Dr. Légrádi Gergely
Dr. Dr. Légrádi Gergely
ügyvéd, partner
Oppenheim Ügyvédi Iroda
Mariana Liakopoulou
Mariana Liakopoulou
szabályozási tanácsadó – földgáz és biometán
Equinor Energy Belgium
Maár Péter
Maár Péter
projektmenedzser
E.ON
Marik Gyula
Marik Gyula
kelet-közép-európai régió beszerzési vezető, igazgatóság elnöke
Shell Hungary Zrt.
Dr. Dr. Mátés-Lányi Ákos
Dr. Dr. Mátés-Lányi Ákos
partner
Taylor Wessing
Molnár Gábor
Molnár Gábor
ügyvezető igazgató
Arctic Green Terv
Molnár Gábor
Molnár Gábor
CEO, Green Operations CEE
MET Renewables & Asset Management
Nagy Zsuzsa
Nagy Zsuzsa
ügyvezető igazgató
E.ON Energiamegoldások Kft.
Novák Csaba
Novák Csaba
elnök
Magyar Megújuló Energia Szövetség
dr. dr. Pap Gabriella
dr. dr. Pap Gabriella
ügyvezető igazgató
Audax Renewables Kft.
Péli Balázs
Péli Balázs
áramhálózati vezérigazgató-helyettes
OPUS TITÁSZ Zrt.
Racsek Dániel
Racsek Dániel
alapító-ügyvezető
GNX Engineering Kft.
Ságodi Attila
Ságodi Attila
elnök-vezérigazgató
Paks II.
Sipos Mirjam
Sipos Mirjam
Speaker és Projekt Manager
Portfolio
Szekeres Eszter
Szekeres Eszter
CEO
MET Hungary Ltd., MET Central Europe
Szépfy Márton
Szépfy Márton
CEO
E2 Hungary Zrt.
Takácsné Tóth Borbála
Takácsné Tóth Borbála
vezető kutató
Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontjában (REKK)
Tokai Magdolna
Tokai Magdolna
nemzetközi kapcsolatokért és társasági támogatásokért felelős vezérigazgató-helyettes
Alteo
Tóth Kata
Tóth Kata
konferencia projektvezető
Portfolio Csoport
Tótth András
Tótth András
energetikai államtitkár
Magyarország Kormánya
Üveges Szabolcs
Üveges Szabolcs
főosztályvezető, Projekt- és Strukturált Finanszírozás
UniCredit Bank Hungary
Vedres Péter István
Vedres Péter István
Fenntartható Fejlődés Főosztály főosztályvezető
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Veres Zsolt
Veres Zsolt
országigazgató
Schneider Electric Magyarország
Huibert Vigeveno
Huibert Vigeveno
vezérigazgató
MET Csoport
dr. dr. Guntram Würzberg
dr. dr. Guntram Würzberg
elnök-vezérigazgató
E.ON Hungária Csoport
Dr. Dr. Katja Yafimava
Dr. Dr. Katja Yafimava
vezető kutató
Oxford Institute for Energy Studies (OIES)
Zhang Heng
Zhang Heng
Head of Portfolio Management
NEON Energy Trading

A délutáni programban a beruházási lehetőségek és a technológiai átalakulás kerülnek majd a fókuszba.

A résztvevők azt vizsgálják, hogy a napenergia gyors térnyerése után az energiatárolás, a szélenergia, a geotermia vagy a biogáz jelentheti-e a következő nagy beruházási hullámot, és milyen hálózati fejlesztések szükségesek az új kapacitások integrálásához. Külön szekció foglalkozik a földgázpiac átalakulásával, az orosz energiahordozókról való leválás európai terveivel és a vállalati energiabeszerzés új kihívásaival. A nemzetközi szakértők között Alexis Honner, a Rolls-Royce SMR üzletfejlesztési vezetője a kis moduláris atomreaktorok magyarországi lehetőségeiről beszél, míg Katja Yafimava, az Oxford Institute for Energy Studies vezető kutatója és Mariana Liakopoulou, az Equinor szabályozási tanácsadója az európai gázpiac jövőjéről szóló vitában vesz részt.

A rendezvény záró szekcióiban a következő évek energetikai beruházásainak finanszírozása, a befektetői várakozások és a villamosenergia-piac új működési modelljei kerülnek napirendre. A banki, vállalati és intézményi szereplők – köztük az Európai Beruházási Bank és az UniCredit szakértői – azt járják körül, hogy milyen állami, uniós és piaci forrásokból valósulhatnak meg a magyar energiaszektor fejlesztései, miközben külön panel foglalkozik a rendszerszintű szabályozási piac átalakulásával, az európai platformokhoz való csatlakozással, valamint az adatalapú működés és a mesterséges intelligencia térnyerésével.

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