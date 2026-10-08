Hatalmas érdeklődés mellett zajlott a Portfolio Energy Investment Forum 2026

Csütörtökön kezdetét vette a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferenciája, amelyen a magyar és az európai energiaszektor meghatározó döntéshozói, vállalatvezetői, szabályozói és nemzetközi szakértői vitatják meg az ágazat előtt álló legfontosabb kihívásokat. Az egész napos rendezvény középpontjában

az európai versenyképesség,

az energiabiztonság,

a geopolitikai átrendeződés

és a zöld átállás áll.

Miközben az elektrifikáció, a villamosenergia-rendszer átalakulása és a beruházások finanszírozása is kiemelt figyelmet kap.

A Portfolio egész nap élőben tudósít a konferencia legfontosabb előadásairól, bejelentéseiről és szakmai vitáiról.

A konferencia nyitószekciójában a magyar energiapolitika következő éveinek stratégiai irányai kerülnek előtérbe. Tótth András energetikai államtitkár a következő négy év energiapolitikai prioritásait ismerteti.

Tótth András Magyarország Kormánya, energetikai államtitkár 2026 óta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára, ahol az energetikai szakpolitika irányításáért felel. Több mint két évtizedes ágazati tapasztalattal rendelkezik, kinevezése … Tovább

Majd Juhász Edit, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke a hazai energiarendszer következő szabályozási ciklusának kihívásairól beszél. A délelőtti programban a legnagyobb energetikai vállalatok vezetői is megszólalnak, köztük Huibert Vigeveno, a MET Csoport vezérigazgatója, Guntram Würzberg, az E.ON Hungária Csoport elnök-vezérigazgatója, Bacsa György, a MOL-csoport stratégiai vezetője és ifj. Chikán Attila, az Alteo vezérigazgatója. Az előadások és vezetői panelbeszélgetések egyik meghatározó kérdése, hogy miként lehet az ellátásbiztonság megőrzése mellett versenyképesebb és ellenállóbb energiarendszert kialakítani.

A délutáni programban a beruházási lehetőségek és a technológiai átalakulás kerülnek majd a fókuszba.

A résztvevők azt vizsgálják, hogy a napenergia gyors térnyerése után az energiatárolás, a szélenergia, a geotermia vagy a biogáz jelentheti-e a következő nagy beruházási hullámot, és milyen hálózati fejlesztések szükségesek az új kapacitások integrálásához. Külön szekció foglalkozik a földgázpiac átalakulásával, az orosz energiahordozókról való leválás európai terveivel és a vállalati energiabeszerzés új kihívásaival. A nemzetközi szakértők között Alexis Honner, a Rolls-Royce SMR üzletfejlesztési vezetője a kis moduláris atomreaktorok magyarországi lehetőségeiről beszél, míg Katja Yafimava, az Oxford Institute for Energy Studies vezető kutatója és Mariana Liakopoulou, az Equinor szabályozási tanácsadója az európai gázpiac jövőjéről szóló vitában vesz részt.

A rendezvény záró szekcióiban a következő évek energetikai beruházásainak finanszírozása, a befektetői várakozások és a villamosenergia-piac új működési modelljei kerülnek napirendre. A banki, vállalati és intézményi szereplők – köztük az Európai Beruházási Bank és az UniCredit szakértői – azt járják körül, hogy milyen állami, uniós és piaci forrásokból valósulhatnak meg a magyar energiaszektor fejlesztései, miközben külön panel foglalkozik a rendszerszintű szabályozási piac átalakulásával, az európai platformokhoz való csatlakozással, valamint az adatalapú működés és a mesterséges intelligencia térnyerésével.

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