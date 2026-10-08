Hatalmas érdeklődés mellett zajlott a Portfolio Energy Investment Forum 2026

Vége a kényelmes energiabeszerzésnek, a volatilitás és az új stratégiák átírják a vállalati játékszabályokat
A soha nem látott piaci volatilitás és az extrém áringadozások végleg átírták a vállalati energiabeszerzés korábbi rutinszerű játékszabályait. A pusztán az árra fókuszáló, egyetlen konkrét dátumhoz kötött szerződéskötések helyett ma már a komplex stratégiai tervezés és a folyamatos piacfigyelés jelenti a versenyképesség alapját. A Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferencia délutáni szekciójának panelbeszélgetésén a szakértők egyetértettek abban, hogy a beszerzési döntéseket már nem lehet időzíteni, ennek egy folyamatos vizsgálatban kell lennie az ügyfeleknél. A sikeres alkalmazkodáshoz a modern cégeknek nyitniuk kell a hibrid árazási modellek és a zöldenergia felé, miközben a fogyasztásuk tudatos átütemezésével érdemi rugalmasságot is ki kell építeniük. A magas hazai energiaköltségek letörése és a hálózati függetlenedés érdekében tehát a jövőt az összetett, saját termelést és tárolást is magában foglaló energetikai megoldások jelentik.
Keresd a pénzt: új megoldókulcsot adtak a szakértők az energetikai beruházások finanszírozásához
Pénz lenne a magyar energiaberuházásokra, a bankok és a befektetők mégis nehezen találnak megfelelő projekteket. A naperőművek mellé tárolók kerülnek, a fejlesztők pedig már a szélenergiában és a geotermiában is keresik a következő nagy lehetőséget. A sikerhez azonban egy ígéretes technológiánál több kell: kiszámítható bevétel, felkészült beruházó és jól felépített finanszírozás – derült ki a Portfolio Energy Investment Forum finanszírozási panelbeszélgetésén.
Naperőmű, akkumulátor, szélkerék: így lehet hitelképes egy energiaberuházás
Pénz és befektetői érdeklődés is van a magyar energetikai beruházásokhoz, a megfelelően előkészített, finanszírozható projektek megtalálása azonban komoly kihívás – hangzott el a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferenciáján. A naperőművek után az akkumulátoros tárolók, a szélerőművek és ezek kombinációi nyithatnak új lehetőségeket, de a bankok számára továbbra is a kiszámítható bevétel az egyik legfontosabb feltétel. Üveges Szabolcs, az UniCredit Bank szakértője arról beszélt, milyen szerződések és finanszírozási megoldások segíthetik a következő beruházási hullámot.
Megvan a magyar áramrendszer kryptonitja: durva árat fizethetünk a napelemes bummért
Nagyon egyoldalú volt a hazai villamosenergia-rendszer forrásoldal fejlesztése az elmúlt időszakban; ez a magyar villamosenergia-rendszer egyik "kryptonitja" - mondta Batta Gergő, a MAVIR operatív vezérigazgató-helyettese a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferencián, aki az energiarendszer fenntartását a csapatsportokhoz hasonlította. Az előadása után következő panelbeszélgetés résztvevői ez utóbbi gondolatra rezonálva is igyekeztek az áramhálózat új alapokra helyezésének kérdéseire válaszolni. Az itt elhangzottak szerint ugyan válságokból válságokba bukdácsolunk, és nehéz a jövőbe látni, de lenne megoldás, stratégiai szemléletű tervezéssel, a keresztfinanszírozás helyett a piaci logikának nagyobb szerepet adva, együttműködéssel és edukációval elmozdulhatnánk egy valóban fenntarthatóbb rendszer irányába.
Ugrás előtt a magyar energiatárolási kapacitás, de fontos, hogy ne csak egy lóra tegyünk
Az energiatárolók a következő években kulcsszerepet játszhatnak a villamosenergia-rendszer rugalmasságának növelésében és az árkilengések mérséklésében – erről beszélt Racsek Dániel, a GNX Engineering Kft. alapító-ügyvezetője a Portfolio Energy Investment Forumon. Szerinte a tárolás "nagyon nagy rugalmasság-többlettel" képes ellátni a hálózatot. Az ágazatban jelenleg nagy átalakulások zajlanak, és fontos, hogy nem szabad egy technológiára támaszkodni, mivel a következő időszakban nem csupán egy nyertes technológia lesz.
A magyar távhőrendszer 80 százaléka működhetne geotermikus energiával, mégsem élünk a lehetőséggel
Magyarország kiemelkedő geotermikus adottságokkal rendelkezik, a technológiában jóval nagyobb potenciál van annál, mint amennyit ma kihasználunk – erről beszélt Molnár Gábor, az Arctic Green Terv ügyvezető igazgatója a Portfolio Energy Investment Forum konferencián. Ha beruháznánk a technológiába, akkor csak a települési hőellátásban 250-500 millió köbméter (!) földgáz felhasználását lehetne kiváltani évente. Ennek ellenére mégsem látszik nagy haladás, amit Molnár a beruházás kezdeti bizonytalanságával és magas tőkeigényével magyaráz.
Kemény kritikák az energiaszektorból: nem újabb beruházásokra, hanem működő piacra lenne szükség
A Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferenciáján a hazai energiaszektor meghatározó szereplői egyetértettek abban, hogy a magyar energiarendszer egyik legnagyobb gondja a piaci árjelzések hiánya, a keresztfinanszírozások rendszere és az átfogó energiastratégia elmaradása. A szakértők szerint a megújuló energia, az atomenergia és a földgáz együttes, egymást kiegészítő alkalmazására lesz szükség, miközben a fogyasztói rugalmasság kiaknázása és a meglévő infrastruktúra hatékonyabb kihasználása továbbra is kihasználatlan lehetőség. Többen figyelmeztetettek, hogy a rezsicsökkentés jelenlegi rendszere, a földgáz túl gyors kivezetése és a hálózati kapacitáshiányok komoly versenyképességi hátrányt okozhatnak. A résztvevők a szabályozási kiszámíthatóság megteremtését és a piaci mechanizmusok erősítését sürgették a költséges, de alacsony kihasználtságú beruházások helyett.
Három napról percekre rövidítette az ajánlatadást az E.ON egy új platformmal
A hazai energiaszektor digitalizációjának egyik kiemelkedő mérföldköveként az E.ON B2B kereskedő üzletága egy átfogó, új CRM rendszer bevezetésével modernizálta értékesítési folyamatait. A projektet a CRM, AI és Data tanácsadással foglalkozó Bitmist szakértőinek bevonásával valósították meg, a cél pedig a gáz- és áramértékesítés egyetlen, közös platformra történő integrálása volt. A fejlesztés eredményeként a vállalat a korábbi, széttagolt rendszereket egyetlen átlátható és hatékony felülettel váltotta fel, amely jelentősen felgyorsítja az iparági kihívásokra és a piaci változásokra való reagálást.
Eldőlt a határidő: 2028 után már nem jöhet orosz gáz Magyarországra, de ennek komoly ára lesz
Az orosz földgáz európai kivezetése a jelenlegi szabályozás szerint 2027 végére lezárul, az átállást azonban jelentősen megnehezítheti az az energiapiaci válság, amely a közel-keleti konfliktus nyomán alakult ki. 2028-tól – jelen állás szerint – Magyarország sem importálhat orosz gázt. Az Európai Unió a korábbi orosz szállítások kiváltására készül, eközben a Hormuzi-szoros lezárása a globális LNG-kínálat mintegy ötödét érintette, és meredeken megemelte az európai gázárakat is. A Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferenciáján a szakértők egyetértettek abban, hogy Magyarország ellátásbiztonsága a meglévő infrastruktúrával orosz gáz nélkül is fenntartható. Komoly kockázatot jelent ugyanakkor a beszerzési költségek emelkedése és az uniós szabályozás végrehajtása.
Magyarországon építene atomerőművet a Rolls-Royce, már több mint 40 beszállítóval tárgyalnak
Magyarországot kiemelt piacnak tekinti a Rolls-Royce SMR, amely 2022 óta folytat egyeztetéseket a magyar kormánnyal, az energetikai vállalatokkal és a nukleáris hatóságokkal a kis moduláris atomreaktorok (SMR) telepítéséről. A vállalat már több mint 40 magyar beszállítóval lépett kapcsolatba, miközben európai megrendelései révén a fejlesztési szakaszból a tényleges megvalósítás felé halad. Alexis Honner, a Rolls-Royce SMR új piacokért felelős üzletfejlesztési vezetője a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferenciáján arról beszélt, hogy a sorozatgyártás révén akár 22–25 százalékkal is csökkenhet az új reaktorok költsége, ami idővel a magánfinanszírozás előtt is megnyithatja az utat.
Európának saját energiaipari bajnokokra van szüksége – a MET Csoport betöltené ezt a posztot
Európa energiaipara túlságosan széttagolt ahhoz, hogy megfelelő súllyal tudjon fellépni a globális versenyben, miközben az Egyesült Államokban, Kínában és a Közel-Keleten néhány meghatározó energiavállalat rendelkezik azzal a mérettel és nemzetközi jelenléttel, amely a globális energiapiacon való érvényesüléshez szükséges – erről beszélt Huibert Vigeveno, a MET Csoport vezérigazgatója a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferenciáján. A szakember szerint Európának is szüksége lenne olyan nagy, nemzetközileg versenyképes energiavállalatokra, amelyek képesek hozzájárulni a kontinens ellátásbiztonságához, kiszolgálni a növekvő energiaigényt és felvenni a versenyt a világ legnagyobb szereplőivel.
Elindult a forradalom, szintlépés jön az energiatechnológiában
Olyan pillanatban vagyunk, amely az AI, az IT és az energia által meghatározott energiaintelligenciának köszönhetően szintlépést jelenthet az energiaszektorban. Az Energiaintelligencia azt jelenti, hogy a létesítményed nem csak azt mondja, hogy valami elromlott vagy hiba van, hanem megelőzi a problémát, mielőtt megtörténne. Ha pedig nem tudja megakadályozni, gyorsabban reagál, mint bármely emberi operátor - mondta Veres Zsolt, a Schneider Electric Magyarország országigazgatója a Portfolio Energy Investment Forum konferencián.
A lassú szabályozás versenyképességi hátrányt okozhaz az energiapiacon
"A modern és jól működő jogi szabályozásnak éppen az lenne a feladata, hogy reflektáljon a piaci szükségletekre és indokokra." - mondta el Dr. Légrádi Gergely, az Oppenheim Ügyvédi Iroda partnere a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferencián tartott előadásában. Rámutatott, hogy a jogi és szabályozási környezet lassú alkalmazkodása, a stratégiai bizonytalanságok és a valós idejű adatok hiánya érdemi kockázatot jelentenek a hazai energetikai beruházásokra, miközben a merev szabályozási rendszerek gátolják a piaci alapú hatékonyságot és az innovációt.
Két út áll a régiónk előtt Bacsa György szerint: a felemelkedés vagy a lassú lecsúszás a perifériára
Közép-Kelet-Európa gazdasági növekedésének eddigi motorja, az olcsó és rendelkezésre álló munkaerőre épülő ipari modell mára elérte a korlátait, miközben a globális energiaválság, a geopolitikai konfliktusok és az európai ipar technológiai lemaradása egyszerre veszélyezteti a térség versenyképességét – figyelmeztetett Bacsa György, a Mol-csoport Csoportszintű Stratégiai Operáció és Üzletfejlesztés ügyvezető igazgatója a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferenciáján. A szakember szerint a régió előtt két út áll: vagy az európai gazdaság perifériájára szorul, vagy az innováció, az ipari modernizáció és az energiabiztonság megerősítésével új növekedési pályára áll.
Kimondta az E.ON-vezér: a rezsicsökkentés az elefánt a szobában
Az energia ismét biztonsági kérdés; Európa és benne Magyarország energiaköltségei jelentősen emelkedtek idén, a geopolitikai konfliktusok mellett az időjárási szélsőségek hatása is kézzelfogható. Az időjárást nem tudjuk megválasztani, de a felkészültségünket igen - mondta Guntram Würzberg, az E.ON Hungária Csoport elnök-vezérigazgatója a Portfolio Energy Investment Forum konferencián, amihez szerinte fejleszteni kell a hálózatot EU-forrásokkal, fair árazásra van szükség, a rugalmasságot pedig fel kell szabadítani a rendszerben. Előadásából kiderült, hogy az E.On részben uniós forrásokból 2030-ig 2323 MW új hálózati csatlakozási kapacitást hoz létre elsősorban új megújulóenergia-termelő kapacitások részére.
Ifj. Chikán Attila: eljött az idő, amiről tíz éve még csak álmodni mertek
A zöldátmenet és a növekvő elektrifikáció korában már nem az egyedi technológiák, hanem a rugalmas, technológiailag diverzifikált portfóliók és a fejlett informatikai megoldások határozzák meg az energetikai piac sikerét – fejtette ki ifj. Chikán Attila, a BCSDH elnöke és az ALTEO vezérigazgatója a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferencián.
Juhász Edit: egymás után érik a stressztesztek a magyar energiarendszert, ezért új megközelítésre van szükség
Az energiaátmenet következő szakaszának sikerét önmagában nem az fogja eldönteni, hogy hány MW új kapacitást építünk, hanem az, hogy ezekből mennyire ellenálló, rugalmas és versenyképes energiarendszert tudunk működtetni - mondta Juhász Edit, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnöke a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferencián.
Tótth András: a minisztérium teljesen átalakítaná az EKR-rendszert
A magyar energetika jelenleg nem versenyelőnyt, hanem súlyos versenyhátrányt jelent a gazdaság számára, miután az elmúlt két évtized elmaradt beruházásai, az elöregedett erőműpark és a rosszul kialakított termelési szerkezet miatt az ország rendkívül kiszolgáltatottá vált a külföldi energiahordozóknak és a geopolitikai sokkoknak – mondta el a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferencáián tartott nyitóelőadásában Tótth András energetikáért felelős államtitkár. A politikus szerint a tűzifát leszámítva 80 százalék feletti az ország energiaimport-függősége, miközben a közel 9 gigawattnyi napelemes kapacitás ellenére Magyarország gyakran olcsón exportál és drágán importál villamos energiát, aminek költségeit elsősorban a vállalkozások fizetik meg. A következő négy év energiapolitikájának ezért az olcsóbb, tisztább és önállóbb energiaellátás megteremtésére kell összpontosítania, amelynek központi eleme a paksi blokkok üzemidő-hosszabbítása, legalább 4-6 gigawattnyi új szélenergia-kapacitás kiépítése, valamint a hálózatfejlesztés és a vállalati önellátás ösztönzése lehet. Tótth András közölte, hogy teljesen átalakítják az EKR-rendszert, valamint üzent a vállalkozásoknak is: nem érdemes állami támogatásokra várni a céges beruházásoknál. Az államtitkár előadása végén a következő évek energiapolitikájának három legfontosabb prioritásaként az energiaönellátás növelését, a zöldenergia-termelés bővítését és az energetikai versenyképesség jelentős javítását jelölte meg.
Elstartolt a Portfolio Energy Investment Forum 2026 – a magyar energetika legfontosabb kérdései kerülnek terítékre
Csütörtökön kezdetét vette a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferenciája, amelyen a magyar és az európai energiaszektor meghatározó döntéshozói, vállalatvezetői, szabályozói és nemzetközi szakértői vitatják meg az ágazat előtt álló legfontosabb kihívásokat. Az egész napos rendezvény középpontjában
- az európai versenyképesség,
- az energiabiztonság,
- a geopolitikai átrendeződés
- és a zöld átállás áll.
Miközben az elektrifikáció, a villamosenergia-rendszer átalakulása és a beruházások finanszírozása is kiemelt figyelmet kap.
A Portfolio egész nap élőben tudósít a konferencia legfontosabb előadásairól, bejelentéseiről és szakmai vitáiról.
A konferencia nyitószekciójában a magyar energiapolitika következő éveinek stratégiai irányai kerülnek előtérbe. Tótth András energetikai államtitkár a következő négy év energiapolitikai prioritásait ismerteti.
Majd Juhász Edit, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke a hazai energiarendszer következő szabályozási ciklusának kihívásairól beszél. A délelőtti programban a legnagyobb energetikai vállalatok vezetői is megszólalnak, köztük Huibert Vigeveno, a MET Csoport vezérigazgatója, Guntram Würzberg, az E.ON Hungária Csoport elnök-vezérigazgatója, Bacsa György, a MOL-csoport stratégiai vezetője és ifj. Chikán Attila, az Alteo vezérigazgatója. Az előadások és vezetői panelbeszélgetések egyik meghatározó kérdése, hogy miként lehet az ellátásbiztonság megőrzése mellett versenyképesebb és ellenállóbb energiarendszert kialakítani.
A délutáni programban a beruházási lehetőségek és a technológiai átalakulás kerülnek majd a fókuszba.
A résztvevők azt vizsgálják, hogy a napenergia gyors térnyerése után az energiatárolás, a szélenergia, a geotermia vagy a biogáz jelentheti-e a következő nagy beruházási hullámot, és milyen hálózati fejlesztések szükségesek az új kapacitások integrálásához. Külön szekció foglalkozik a földgázpiac átalakulásával, az orosz energiahordozókról való leválás európai terveivel és a vállalati energiabeszerzés új kihívásaival. A nemzetközi szakértők között Alexis Honner, a Rolls-Royce SMR üzletfejlesztési vezetője a kis moduláris atomreaktorok magyarországi lehetőségeiről beszél, míg Katja Yafimava, az Oxford Institute for Energy Studies vezető kutatója és Mariana Liakopoulou, az Equinor szabályozási tanácsadója az európai gázpiac jövőjéről szóló vitában vesz részt.
A rendezvény záró szekcióiban a következő évek energetikai beruházásainak finanszírozása, a befektetői várakozások és a villamosenergia-piac új működési modelljei kerülnek napirendre. A banki, vállalati és intézményi szereplők – köztük az Európai Beruházási Bank és az UniCredit szakértői – azt járják körül, hogy milyen állami, uniós és piaci forrásokból valósulhatnak meg a magyar energiaszektor fejlesztései, miközben külön panel foglalkozik a rendszerszintű szabályozási piac átalakulásával, az európai platformokhoz való csatlakozással, valamint az adatalapú működés és a mesterséges intelligencia térnyerésével.
Címlapkép forrása: Portfolio
Döntött a rendőrség a Szijjártó Péter idején kiadott gyanús diplomataútlevelek ügyében
A tárcavezető a széles mérlegelési jogkörén belül járt el szerintük.
Kifakadt a belvárosi polgármester, összefogásra szólítja fel a kerületeket
Túlmutat az ügy a parkoláson.
Minden tizedik cigaretta hamis, Romániából és Koszovóból kerül a legtöbb Magyarországra
Tovább nőtt a nem eredeti cigaretták aránya hazánkban.
Van élet az AI-részvényeken túl is: ezekben az eszközökben látnak lehetőséget a befektetési szakértők
Kötvények, forint, részvények: merre lépjen most a magyar befektető?
Parlamenti bizottság tárgyalt a Baka András által visszaküldött törvénymódosításról
Rák Richárd, a bizottság tiszás elnöke szólalt fel.
Kiderült: fontosabb az amerikaiaknak a munkahelyek védelme, mint az AI-verseny
A megkérdezettek 56 százaléka még az adatközpontok építését is korlátozná.
Bejelentette Orbán Anita: tárgyalt török partnerével, szorosabbra fűzik a kapcsolatokat több területen is
Köztük a védelmi ipari együttműködés is szerepelt.
Elözönlötték a magyarok Horvátországot, megdöntötték az eddigi rekordot is
834 ezer magyar turista válaszotta idén dél-nyugati szomszédunkat.
Így érinti a pénzügyeidet az új 2,5 százalékos inflációs cél
Húsz év után először nyúlt az inflációs célhoz a Magyar Nemzeti Bank, így 2028-tól a korábbi 3 százalék helyett 2,5 százalékos áremelkedést tekint ideálisnak. A pénztárcánk szempontj
FDI és beruházási tanácsadási üzletágat indít az RSM Hungary
FDI és beruházási tanácsadási üzletággal bővíti szolgáltatásait az RSM Hungary. Az RSM új FDI szakértői csapata a Magyarországon beruházást tervező külföldi vállalatokat, valamint a fe
A Ratkó-korszak ma is alakítja Magyarország demográfiai helyét
Harminc éve még több mint öt munkaképes korú jutott egy időskorúra a BB tengely országaiban, ma már alig három. A régió minden országa idősödik, de... The post A Ratkó-korszak ma is alakí
Meglepően erős ipar, lassuló kiskereskedelem augusztusban
A vártnál jóval erősebben teljesített augusztusban a magyar ipar: a termelés éves alapon 8,7, júliushoz képest 1,0 százalékkal nőtt. A kiskereskedelem ezzel szemben veszített lendületéből.
Magyarországon sokan házasodnak - de a válási rangsorban is elöl vagyunk
Több válás, mint esküvő? Észtországban 1995-ben száz új házasságra 106 válás jutott - de nem azért, mert hirtelen összeomlottak volna a párkapcsolatok. Egy törvénymódosítás szabadítot
Generációk a munkahelyen- Különbségekből versenyelőny?
A munkahelyen fiatalabb és idősebb kollégák: nap mint nap több generáció között keressük a közös hangot. Sokan jól ismerhetitek azt a helyzetet, amikor ugyanarról beszéltek, mégis egészen
Főállás mellett a maratoni élvonalban
A munkahelyi feladatok mellett egy maratonra felkészülni is komoly vállalás - Szabó Nóra mindezt Európa-bajnoki 4. helyezettként, nemzetközi célokkal teszi. Hogyan fér meg egymás mellett a fő
Magyarországnak nagyon fájhat az új energiaválság, a rezsicsökkentés extra terhet jelent
Európa nem fog kifogyni a gázból és a dízelből, de az új energiaválság már most komoly árat követel. Magyarország a nagy energiaimportőrök között különösen kitett... The post Magyarorsz
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Véget ért a moratórium, újra vághatóak a védett erdők: mi volt a terv?
Kinek kell ennyi fa valójában?
Van közös nevező az állatvédőkkel? A szigorításból is lehet biznisz
Az új szabályozás még szigorúbb lesz?
Megremegett az OTP-sztori: 3 jel döntheti el a folytatást
Mindenkit a magyar bank részvényei érdekelnek: mi jöhet most?