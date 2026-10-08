Ifj. Chikán Attila: eljött az idő, amiről tíz éve még csak álmodni mertek

A zöldátmenet, az elektrifikáció és az energiarendszer gyors átalakulása idején már nem önmagában a több termelőkapacitás jelenti a megoldást, hanem a termelés, a tárolás és a fogyasztás összehangolt működtetése. Ifj. Chikán Attila, az Alteo vezérigazgatója előadásában azt mutatta be, hogyan válhat a diverzifikált portfólió, az energiatárolás, a termelésmenedzsment és az adatvezérelt optimalizáció a jobb energiarendszer alapjává.
Az energetikai szektor az elmúlt huszonöt évben gyökeres változáson ment keresztül a korábban kiszámítható, lassú mozgású piac mára rendkívül dinamikus és gyors alkalmazkodást követelő környezetté vált.
Az elektrifikáció folyamatos, a villamosenergia-fogyasztás szerkezete és időbelisége pedig alapjaiban változik meg
- hangzott el az előadásban.
A korábbi téli fogyasztási csúcsok helyett ma már nyári csúcsokról beszélhetünk, és a napon belüli fogyasztási profilok is átalakultak: a villamosenergia-fogyasztás 2026 júliusában 3,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet - a kereslet növekedését többek között az ipari elektrifikáció, a digitalizáció, az e-mobilitás, a fűtés villamosítása, a klimatizálás és a prosumerek terjedése hajtja.
A várakozások szerint 2050-ig a villamosenergia-igény akár meg is duplázódhat.
Ezzel párhuzamosan a termelési oldal is átalakul. Magyarországon a telepített napelemes kapacitás már meghaladja a 8 GW-ot, és a megújuló energiaforrások részaránya 2040-ig a megduplázódhat. A megújulók térnyerése ugyanakkor nem csupán kapacitásbővítési kérdés, mivel a nap- és szélerőművek termelési profilja eltérő, az energiarendszer stabil működéséhez egyre fontosabbá válik a termelés pontos előrejelzése, menetrendezése és szabályozása.
A technológiai háttér is átalakul
A megújuló energiaforrások térnyerése Magyarországon korábban elképzelhetetlen mértéket ért el, miközben a szaldó elszámolás kivezetése és a bruttó elszámolásra való áttérés zajlik, új technológiák várakoznak a piacra lépésre. Az ipari méretű, rendszerszintű szolgáltatásokra alkalmas energiatárolás, amely tíz évvel ezelőtt még csak elméletben létezett, mára a mindennapi valóság és a nyereséges beruházások részévé vált - mondta el ifj. Chikán Attila.
Ebben a változó környezetben az energetikai trilemma – az ellátásbiztonság, a költséghatékonyság és a környezetvédelem – mentén kell megtalálni az optimális egyensúlyt
- tette hozzá.
A helyzetet geopolitikai kockázatok és a klímaváltozás okozta időjárási bizonytalanságok is nehezítik. Emellett Magyarország október 1-jével csatlakozott a PICASSO platformhoz a határokon átnyúló kiegyenlítő szabályozási piacon, ami új piaci lehetőségeket és egyben szigorúbb megfelelési kényszert is jelent.
Nem létezik egyetlen, önmagában üdvözítő technológiai út. Olyan komplex portfóliót kell kialakítanunk, amelyben a különböző termelési módok és a tárolási kapacitások kölcsönösen kiegyensúlyozzák egymást az ellátásbiztonság és a költséghatékonyság érdekében.
- hangsúlyozta a vezérigazgató.
A termelői oldalon az energiamix optimális kialakítása kulcskérdés. A nap- és a szélenergia szezonalitása jól kiegészíti egymást, de a megújulók mellett a rugalmasságot biztosító földgázalapú kiserőművi villamosenergia-termelés továbbra is elengedhetetlen a rendszer stabilitásához.
Az előadásból kiderült, hogy a hálózati csatlakozási korlátok áthidalására az Alteo olyan hibrid megoldásokat alkalmaz, ahol a meglévő hálózati csatlakozási ponton naperőművet, akkumulátoros tárolót és gázmotort is elhelyeznek. Ez a hármas kombináció korábban nem tapasztalt rugalmasságot tesz lehetővé anélkül, hogy újabb hálózatfejlesztési igényt generálna. A vállalat jelenleg 90 megawatt saját energiatároló kapacitással rendelkezik, és további 200 megawattnyi partnervállalati kapacitás kereskedelmi menedzsmentjét végzi.
A modern energetikai vállalat ma már félig-meddig egy informatikai fejlesztőcég és egy befektetési alap keveréke. A fizikai eszközök mellett az adatalapú döntéshozatal és a másodperces alapú optimalizáció jelenti a valódi versenyelőnyt
- mondta el a vezérigazgató, majd példaként megemlítette, hogy az Alteo olyan saját fejlesztésű algoritmusokat használ, amelyek 4 másodpercenként képesek optimalizálni a működést rengeteg különböző paraméter (piaci árak, karbantartási költségek, hőszolgáltatási szerződések feltételei) alapján. Ez is mutatja, hogy a rendszerek összehangolása komplex informatikai hátteret igényel.
A cégcsoporton belül önálló lábként működik a körforgásos gazdasági üzletág is. Ez a terület a megújuló energiaforrások térnyerésével párhuzamosan felértékelődik, hiszen a beépített napelemes és akkumulátoros kapacitások élettartamának végén keletkező elektronikai hulladékok és akkumulátorok szakszerű újrahasznosítása kritikus fontosságúvá válik a következő években.
Az előadás fő következtetése, hogy
a jobb energiarendszer nem pusztán több megawattnyi termelőkapacitást jelent. A valódi előrelépést az hozza, ha a megújuló és hagyományos termelők, az energiatárolók, a fogyasztói igények, a piaci működés és az adatvezérelt irányítás egy összehangolt rendszer részeként működnek együtt.
Címlapkép forrása: Portfolio
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