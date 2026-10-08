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Itt a döntés: így változik a benzin ára, nagyon rég nem történt ilyen a hazai kutakon
Gazdaság

Itt a döntés: így változik a benzin ára, nagyon rég nem történt ilyen a hazai kutakon

Portfolio
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Csütörtökön kisebb korrekció történt a benzin országos átlagárában - írja a holtankoljak.

A 95-ös benzin ára 1 forinttal emelkedett tegnaphoz képest. A gázolaj ára továbbra is változatlan maradt.

A benzin esetében ez mindössze egy kisebb elmozdulás,  most ismét stabilabb árak jellemzik a hazai piacot.

A mai országos átlagárak:

  • 95-ös benzin: 642 Ft/liter
  • Gázolaj: 709 Ft/liter

A benzin ára a tegnapi emeléssel egészen 2025 januárja óta nem látott szintre emelkedett, a mai emeléssel pedig már

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2024 május eleje óta nem látott szintre emelkedett az ár.

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A jövőbeli ármozgások szempontjából kifejezetten aggasztó, hogy sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok nagyszabású katonai műveleteket fontolgat Irán ellen a következő hetekben.

Ennek hatására a globális benchmarknak számító Brent hordónkénti ára csütörtök reggelre ismét átlépte a 106 dolláros szintet.

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Mivel a kőolaj világpiaci jegyzése dollárban történik, a magyar üzemanyagárak szempontjából nemcsak az olajár, hanem a dollár-forint árfolyam alakulása is meghatározó.

Márpedig most a forint piacán látott tendenciák sem túl biztatóak, tekintve, hogy a dollár erősödésének hatására meredeken gyengült a forint az elmúlt napokban és továbbra is 330 közelében tartózkodik a dollár-forint kurzus.

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