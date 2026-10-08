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Jó hír Friedrich Merz széteső kormányának: legalább a gazdaság idén rendben van
Gazdaság

Jó hír Friedrich Merz széteső kormányának: legalább a gazdaság idén rendben van

Portfolio
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Németország több mint megduplázta az idei évre vonatkozó gazdasági növekedési előrejelzését, miután az év első fele a vártnál kedvezőbben alakult. A kormány őszi prognózisa szerint a bruttó hazai termék (GDP) 2026-ban 1,3 százalékkal bővülhet – ami 2017 óta a leggyorsabb ütem lenne –, szemben az áprilisban jelzett 0,5 százalékkal. Az erős export és az állami kiadások megugrása érdemben ellensúlyozta a gyenge lakossági fogyasztást - jelentette a Bloomberg.

A gazdasági minisztérium közleménye szerint Európa legnagyobb gazdasága a várakozásoknál jobban viselte a közel-keleti háború hatásait, különösen a feldolgozóipari húzóágazatokban. A globális ellátási zavarokra reagálva ugyanis a vállalatok német gyártású, energiaigényes termékekből halmoztak fel készleteket, ami váratlan lökést adott a termelésnek.

Katherina Reiche gazdasági miniszter berlini sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy

a geopolitikai bizonytalanságok, a Hormuzi-szoros lezárása és a védővámok ellenére a gazdaság az első félévben a kilábalás útjára lépett.

Hozzátette, a feladat most az, hogy ezt a kezdeti növekedést tartós gazdasági fejlődéssé formálják.

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Az ipari termelés augusztusban 2 százalékkal nőtt a Rajna alacsony vízállása ellenére, a rendelésállomány pedig részben a német védelmi kiadások növekedésének köszönhetően bővült.

A minisztérium 2027-re 1,1 százalékos növekedést vár – ami szintén magasabb a korábbi, 0,9 százalékos becslésnél –, 2028-ra viszont már csak 0,6 százalékos bővülést prognosztizál,

mivel a gazdaság továbbra is kitett a geopolitikai feszültségeknek és a magas energiaáraknak.

A kedvezőbb számok ellenére Friedrich Merz kancellár mozgástere továbbra is korlátozott. A német gazdaság az elmúlt három évben alig növekedett, a szükséges strukturális reformok pedig a kezdeti lendület után elakadtak. A kormány népszerűsége is mélypontra süllyedt, az elmúlt hónap három tartományi választásán a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) jelentős támogatottságot szerzett. A koalíció a szerdai berlini ülésén egy átfogó reformcsomag előmozdításáról egyeztetett.

A lakossági fogyasztás az emelkedő árak miatt továbbra is visszafogott, a vállalati beruházások pedig csak lassan állnak helyre – áll az előrejelzésben. A német exportorientált ipar továbbra is küzd az amerikai kereskedelmi korlátozásokkal, a kínai konkurenciával, valamint a magas adó-, szabályozási és munkaerőköltségekkel. Helena Melnikov, a Német Ipari és Kereskedelmi Kamara (DIHK) ügyvezető igazgatója szerint

a gazdasági fellendülés magas áron jön, és érdemi szerkezeti reformok nélkül rövid életű lesz.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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