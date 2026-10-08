Juhász Edit: egymás után érik a stressztesztek a magyar energiarendszert, ezért új megközelítésre van szükség

Három nagyon jelentős stresszteszten ment át a magyar energiarendszer 2026-ban, a három krízis három különböző tanulsággal szolgált
- kezdte előadását Juhász Edit.
A felsorolásában kiemelte:
- Januárban a rendkívül hideg miatt klasszikus keresletoldali sokk volt, kiemelkedően magas rendszerterhelési csúccsal (8 182 MW), magas piaci árakkal (max 427 EUR/MWh).
- Júniusban egy regionális szűkösség állt be, amelyet a hőkupola és a nyugat-európai hiány is súlyosbított, szintén magas rendszerterhelési csúccsal (7 488 MW) és magas piaci árakkal (max 759 EUR/MWh).
- Augusztusban aztán kínálati sokk érte a magyar villamosenergia-rendszert, a termelés kiesése és a regionális hőkupola miatt. Ekkor az importarány mintegy 2/3-os arányt ért el, magas piaci árak mellett (max ár 540 EUR/MWh).
A fizikai rendszerstressz és a piaci szűkösség nem ugyanaz - hívta fel a figyelmet, kiemelve, hogy a megoldást a fogyasztói és kínálati alkalmazkodás jelenti.
A merev energiarendszer szükségszerűen drága; az energiaátmenet egyre kevésbé csak az új termelőkapacitások építéséről, és egyre inkább azok rendszerbe illesztéséről szól - mondta, kiemelve a reziliencia, rugalmasság és versenyképesség növelésének fontosságát mint fő célokat.
A rezilienciáról szólva ismertette: a rendszer-alkalmazkodás öt szintje az előrejelzés, a felkészülés, a piaci válasz, a végső mentés, valamint a helyreállítás. Ezeken a területeken a MEKH is indított munkacsoporti egyeztetéseket, és céljuk, hogy az év végére konkrét javaslatok szülessenek a reziliencia fokozására.
Előadása szerint a 2027/2028-as tél új kockázati környezetet teremt a földgázpiacon; erre a télre már egy külön ellátásbiztonsági felkészülésre lesz szükség
- mondta.
A jelenlegi helyzet stabil, de törékeny. A hazai tárolók töltöttsége meghaladja a 76%-ot, a TTF ár mintegy 75 EUR/MWh. A legjelentősebb importirány továbbra is Szerbia felől áll fenn, 7,7 milliárd köbméter/éves kapacitással. A kockázatokat a geopolitikai, közel-keleti és ukrajnai bizonytalanságok jelentősen erősítik.
Az új szabályozói megközelítés az infrastruktúra-alapú helyett forrásalapú kockázatértékelés felé mozdul el
- mondta.
Elmondása szerint a költséghatékonyság miatt a jövő évi aukción az importútvonalak összevont versenyeztetésére kerül sor. Célzott forrás és betárolási terv elkészítése szükséges a 2027/2028-as tél felkészüléseként - hangsúlyozta.
A rugalmasságról szólva elmondta, a hálózati csatlakozás az energetika hiánycikke lett, a szűkössé vált fizikai infrastruktúra új elosztási logikát követel. A következő években, 2030-ig mintegy 500 milliárd forint új uniós forrás elérhető rendszerfejlesztésre. Az infrastruktúra tekintetében új, elosztói szintű hálózatfejlesztési tervek készülnek - célzottabb, nagyobb felbontású fejlesztési tervre van szükség alacsonyabb feszültségszinteken is, mondta. A fejlesztések nem csak új vezetékek építését jelentik; a szélsőértékekre méretezett hálózatépítés helyett elhalasztó/kiváltó megoldások preferálása az új irány.
A rugalmasságot a tárolói kapacitások közel százszoros növekedése is segíti (2021, 11 MW - 2026, 984 MW), ami a következő években tovább bővül. Emellett a piacdesign fejlesztés is támogatja a rendszerrugalmasság erősítését. A szükséges rugalmassági kapacitás mértékéről elmondta, szélsőséges esetben 2030-ban 3000 MW, 2035-ben pedig 3200 MW lehet, ennek kapcsán a piacépítés, láthatóság és ösztönzők szerepét hangsúlyozva.
Az energiaátmenet átrendezheti a számlát alkotó tételek arányait és megtakarítást is hozhat
- mondta.
A jövőben a teljes villanyszámla optimalizálása is megvalósulhat - mondta a versenyképesség kapcsán. A versenyképesség szempontjából növekvő jelentősége van a tarifáknak is mint rendszerirányítási eszköz; a tarifa többé nem egyszerűen költséget oszt szét, hanem a rendszer optimális használatát is ösztönöznie kell - fogalmazott.
A kulcseszközöket az időbeli és okozathelyes árjelzések, a zónaidős tarifa bevezetése, valamint a teljesítményarányos díjak jelentik szerinte. Ezek segítségével a fogyasztás az olcsóbb időszakokra helyezhető át, ami alacsonyabb csúcsterhelést, és kiváltható hálózati beruházásokat is jelent.
A változó, új körülmények között még inkább aktív, tapintható felügyeletre van szükség - mondta, kiemelve a piacintegritást és versenyélénkítés területeit. Az energiaátmenet következő szakaszának sikerét önmagában nem az fogja eldönteni, hogy hány MW új kapacitást építünk, hanem az, hogy ezekből mennyire ellenálló, rugalmas és versenyképes energiarendszert tudunk működtetni.
A regulátor feladata a szűkös erőforrások optimális allokációja a legnagyobb rendszerérték és a legkisebb fogyasztói költség mellett - zárta előadását Juhász Edit, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnöke a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferencián.
Címlapkép forrása: Portfolio
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