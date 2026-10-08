Keresd a pénzt: új megoldókulcsot adtak a szakértők az energetikai beruházások finanszírozásához

Pénz lenne a magyar energiaberuházásokra, a bankok és a befektetők mégis nehezen találnak megfelelő projekteket. A naperőművek mellé tárolók kerülnek, a fejlesztők pedig már a szélenergiában és a geotermiában is keresik a következő nagy lehetőséget. A sikerhez azonban egy ígéretes technológiánál több kell: kiszámítható bevétel, felkészült beruházó és jól felépített finanszírozás – derült ki a Portfolio Energy Investment Forum finanszírozási panelbeszélgetésén.

Elhangzott, hogy Magyarország iránt külföldről is jelentős érdeklődés mutatkozik, új befektetők is keresik a belépési lehetőségeket. Nehezen találnak azonban olyan projekteket, amelyek előkészítettsége, finanszírozhatósága és kockázatai egyaránt megfelelnek az elvárásaiknak. A hazai beruházásoknak ráadásul a környező országok lehetőségeivel is versenyezniük kell a tőkéért.

A naperőmű önmagában már kevés: több technológiában gondolkodnak. A beszélgetésben felidézték, hogyan jutott el a piac a támogatott naperőművektől a piaci áramértékesítésre épülő beruházásokon át az akkumulátoros tárolókig. Utóbbiak egyre több meglévő projekt mellé kerülnek, és a támogatások az önálló tárolóberuházások finanszírozhatóságát is segíthetik.

Kulcsárné Takács Krisztina arról beszélt, hogy

büszkék a nagyüzemi naperőművi piacon elért korai eredményeikre, de ma már jóval szélesebb technológiai körben gondolkodnak.

Kulcsárné Dr. Takács Krisztina SolServices Kft., pénzügyi igazgató Kulcsárné Dr. Takács Krisztina a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetemen végzett, majd jogi diplomát szerzett az ELTE-n, és az ACCA tagja lett. Tanulmányai során számos nemzetközileg elismert egyetem ké … Tovább

A naperőművek mellett a tárolás, a szélenergia és a geotermia is szerepet kap a fejlesztési elképzeléseikben. Céljuk, hogy a piaci lehetőségeket megelőzve azonosítsák azokat a technológiákat, amelyekből életképes beruházások építhetők.

Úgy látja, mára a magyar szabályozás és a piaci környezet is alkalmassá vált arra, hogy támogassa a több technológiára épülő energiatermelő parkok kialakítását. A technológiai sokszínűség mellett a finanszírozási forrásokat is bővítik: a hagyományos projektfinanszírozáson túl más források és befektetési alapok bevonásával is számolnak, így egyre összetettebb finanszírozási struktúrák alakulnak ki.

A támogatásoknak is követniük kell a piacot. Kiss Ferenc, az Európai Beruházási Bank képviselője szerint a Modernizációs Alap felhasználásában jól nyomon követhető a megújulóenergia-piac fejlődése. A kezdeti időszakban a tagállamok nagy naperőművekhez vagy szélesebb körű napelemes fejlesztési programokhoz kértek támogatást. Ahogy a technológia versenyképesebbé vált, egyre inkább meghatározott kedvezményezetti körökre és beruházástípusokra összpontosítottak.

Példaként a mezőgazdasági termelők, a szennyvízkezelő és hulladékfeldolgozó üzemek fejlesztéseit, valamint a barnamezős beruházásokat említette.

Ma már olyan tagállam is van, amely kifejezetten ártámogatási, úgynevezett CfD-rendszerek finanszírozásához igényel forrást

- emelte ki.

Úgy látja, Magyarországon is zajlik a gondolkodás arról, hogy az önmagukban is életképes megújulóenergia-beruházások mellett mely kedvezményezetteknél és milyen konstrukciókban indokolt a vissza nem térítendő támogatás. A lehetséges megoldások széles körét más országok már kipróbálták, így a hazai döntésekhez a szomszédos piacok tapasztalatai is támpontot adhatnak.

A beszélgetésben arra is felhívták a figyelmet, hogy a Modernizációs Alap bevételeit a kibocsátási egységek aukciói folyamatosan gyarapítják. Az elérhető finanszírozási lehetőségek mellett ezért különösen fontos a megfelelő projektek előkészítése.

Az uniós források körüli bizonytalanság hatásáról Üveges Szabolcs elmondta:

a hálózatfejlesztéseknél érzékeltek kivárást, más területeken viszont nem tapasztaltak hasonló megtorpanást. Szerinte ezen a piacon versenyhátrányba kerülhetett volna az, aki a támogatások megérkezésére vár.

A bankot közben számos, tárolókat és különböző technológiákat összekapcsoló beruházási elképzeléssel keresték meg. Ezek közül kellett kiválasztani azokat, amelyeket finanszírozhatónak ítéltek, és amelyek előkészítésén érdemes volt tovább dolgozni.

Kulcsárné Takács Krisztina szerint ők következetesen igyekeztek a piac előtt járni: a naperőműveknél és a tárolóknál is korán léptek, és most a geotermiában keresik az új lehetőségeket. Úgy fogalmazott, hogy

egy már telített piacon sokkal nehezebb versenyezni, mint időben meghatározó szereplővé válni egy kialakulóban lévő területen.

Az állami források bizonytalansága miatt sem tartották indokoltnak a várakozást azoknál a projekteknél, amelyek támogatás nélkül is életképesek voltak. Ugyanakkor szerinte vannak olyan technológiák, amelyek továbblépéséhez éppen a célzott támogatás hiányzik.

Példaként az agrártevékenységgel kombinált napelemes rendszereket, az agro-PV-t és az úszó naperőműveket említette. Ezeket részletesen vizsgálták, de a többletköltségek mellett nem állt össze a megvalósításhoz szükséges üzleti modell. Ilyen esetekben egy megfelelő támogatási konstrukció segíthetne magasabb technológiai szintre lépni.

Kiss Ferenc emlékeztetett arra, hogy az EIB korábban is finanszírozott magyarországi hálózatfejlesztéseket.

A támogatások mellett továbbra is szükség lehet hitelekre, hiszen a beruházások nem kapnak teljes körű támogatást, és a hálózatokon a jelenlegi programokon túl is jelentős fejlesztési feladatok vannak

- mondta.

Kis Ferenc Európai Beruházási Bank, energetikai mérnök Kis Ferenc 2023 óta az Európai Beruházási Banknál dolgozik energetikai mérnökként Luxemburgban. Iparági szakértőként a Modernizációs Alap által finanszírozott dekarbonizációs fejlesztések műszaki és p … Tovább

Kiemelte ugyanakkor, hogy Európa-szerte zajlanak hálózatfejlesztések, ami a megvalósítás oldalán is versenyt teremt. A hozzájuk érkező visszajelzések alapján egyre nagyobb kihívás a beszállítások és a határidők tervezése: előfordulhat, hogy egy ma szükséges berendezés csak két-három év múlva érkezik meg.

A rendelkezésre álló források mellett ezért időben meghozott döntésekre is szükség van, a beruházások tényleges megvalósítása ugyanis még jelentős feladatot jelent.

Mit néz meg először a bank? Üveges Szabolcs szerint a jelenlegi piacon a bank számára az egyik legfontosabb kérdés, hogy ki áll a projekt mögött. A beruházó tőkeereje mellett annak szakértelmét, referenciáit és korábbi projektjeit is megvizsgálják. A több technológiára és összetettebb bevételi modellekre épülő energetikai beruházásokhoz ma már komoly felkészültség szükséges.

A finanszírozás másik alapja a kiszámítható pénzáram.

A bank azt nézi meg, hogy a működési költségek és az adók levonása után mekkora összeg marad a hitel és kamatai fizetésére. Ebből, a vállalható futamidőből és az elvárt biztonsági tartalékból áll össze, hogy mekkora hitelt kaphat a beruházás, és mennyi saját tőkére lesz szükség

- tette hozzá Üveges.

Üveges Szabolcs UniCredit Bank Hungary, főosztályvezető, Projekt- és Strukturált Finanszírozás Üveges Szabolcs az UniCredit Bank Projekt és Strukturált Finanszírozási területének vezetője, közel 25 éves vállalat- és projektfinanszírozási tapasztalattal. Felelősségi körébe tartoznak az energetik … Tovább

A futamidőt a technológia várható élettartama és használatának módja is befolyásolja. Egy naperőműnél más időtávban lehet gondolkodni, mint egy intenzíven működtetett akkumulátoros tárolónál. Ugyanilyen fontos a bevételi oldal: egy hosszú távú értékesítési szerződés hosszabb finanszírozást is lehetővé tehet, míg rövidebb szerződéseknél hamarabb felmerülhet az újrafinanszírozás szükségessége és kockázata.

A bank emellett a kivitelezői szerződéseket, a beszállítói és termékgaranciákat, valamint a beruházási költségvetés realitását is vizsgálja. A finanszírozhatóság így számos, egymással összefüggő feltételen múlik.

A beruházó a hitel lejárata utánra is tervez. Kulcsárné Takács Krisztina szerint a bank és a beruházó között van lehetőség kompromisszumra, hiszen mindkét félnek érdeke, hogy a projekt teljesíteni tudja a kötelezettségeit. A tulajdonos ráadásul csak a hitel kiszolgálása után juthat hozzá a beruházásból származó pénzhez.

A projektek kialakításakor azok egymáshoz való kapcsolódását és a teljes finanszírozási struktúrát is mérlegelik. Egy stabil bevételű projekt más beruházások finanszírozását is segítheti, a források között pedig a projekthitelek mellett vállalati finanszírozás, kötvények és más bankok forrásai is megjelenhetnek.

A tulajdonosi gondolkodás időtávja ugyanakkor túlmutat a hitel futamidején: azt is mérlegelni kell, hogy mi történik a portfólióval 15–20–25 év múlva. Emiatt olyan új technológiák kipróbálását is vállalhatják, amelyek egyelőre nem felelnek meg a banki finanszírozás feltételeinek, de később meghatározóvá válhatnak.

Üveges Szabolcs végül ehhez hozzátette, hogy

a piaci verseny a bankokat is a közös megoldások keresésére ösztönzi.

Ehhez azonban fontos, hogy a beruházó és a finanszírozó értse egymás szempontjait. Egy kereskedelmi bank kockázatvállalása ugyanis eltér a tulajdonosétól vagy egy kockázatitőke-befektetőétől.

Címlapkép forrása: Portfolio