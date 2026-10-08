Kiderült: fontosabb az amerikaiaknak a munkahelyek védelme, mint az AI-verseny

A megkérdezettek
mintegy 80 százaléka kiemelten fontos kormányzati feladatnak tartja a munkavállalók védelmét és annak biztosítását,
hogy a mesterséges intelligencia emberi ellenőrzés alatt maradjon. A fejlesztések ösztönzését nagyjából minden második válaszadó tartja kiemelten fontosnak, a Kínával folytatott versenyben való helytállást pedig ennél is kevesebben.
Az amerikai felnőttek 64 százaléka úgy véli, túl gyorsan fejlődik a mesterséges intelligencia. Ezt a demokraták 76, a republikánusok 54 százaléka is így látja. A munkahelyek védelmét és az emberi ellenőrzés biztosítását ugyanakkor mindkét párt támogatói fontosnak tartják.
Donald Trump amerikai elnök a fejlesztések felgyorsítását szorgalmazza. Szerinte az Egyesült Államok hátrányba kerülhet Kínával szemben a mesterséges intelligencia területén, ha a kormány korlátozza a technológia alkalmazását. Az elnök a múlt héten hat vezető technológiai vállalat önkéntes biztonsági vállalásait jelentette be. A cégek független szakértőkkel is ellenőriztetik rendszereiket, a megállapodás azonban nem ír elő büntetést a vállalások megszegésére, így azok betartását nem lehet büntetőintézkedésekkel kikényszeríteni.
A Fehér Ház a Reuters hírügynökség megkeresésére azt közölte, hogy Trump a gazdaság élénkítésével kívánja megőrizni a munkalehetőségeket, és arra törekszik, hogy a mesterséges intelligencia térnyerése minél kevesebb nehézséget okozzon a dolgozóknak.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán Athénban arról beszélt, hogy Jay Clayton vezetésével munkacsoport alakult a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kormányzati intézkedések előkészítésére. A testület feladata annak meghatározása, hogyan lehet kihasználni a technológia előnyeit, miközben megelőzik vagy mérséklik a veszélyeit. Rubio hangsúlyozta, hogy a fejlődés már javában zajlik, ezért a kormánynak gyorsan kell cselekednie.
A szigorúbb szabályozást a politikai színtér mindkét oldaláról sürgetik.
Bernie Sanders független, baloldali szenátor és Steve Bannon, Trump korábbi stratégiai tanácsadója szeptemberben ugyanazon a washingtoni tanácskozáson határozottabb állami fellépést szorgalmazott. Sanders arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia munkahelyek tízmillióit szüntetheti meg, és akár az emberi ellenőrzés alól is kikerülhet. Azt javasolta, hogy Trump állapodjon meg Hszi Csin-ping kínai elnökkel a legfejlettebb rendszerek fejlesztésének szüneteltetéséről. Bannon ezzel szemben Kína elszigetelését sürgette az amerikai mesterségesintelligencia-fejlesztésektől, és azonnali elnöki intézkedéseket követelt.
A felmérés szerint az amerikai felnőttek 67 százaléka elégedetlen Trump mesterséges intelligenciával kapcsolatos politikájával. A megkérdezettek 39 százaléka egyik nagy pártot sem tartja alkalmasnak arra, hogy megfelelően kezelje a mesterséges intelligenciával kapcsolatos problémákat.
A Reuters és az Ipsos szerdán közzétett külön felmérésében a regisztrált választók 84 százaléka vélekedett úgy, hogy a mesterséges intelligencia veszélyt jelent az amerikai munkavállalókra. Amegkérdezettek 57 százaléka szerint a Trump-kormányzat nem veszi elég komolyan a mesterséges intelligencia veszélyeit; a republikánusok egyharmada is ezen a véleményen van. A kongresszus fellépését ugyanezen okból 54 százalékuk tartja elégtelennek.
A felmérés szerint a demokrata választók 80, a republikánusok 61 százaléka támogatja a mesterséges intelligencia szigorúbb állami szabályozását.
A megkérdezettek 56 százaléka az adatközpontok építését is korlátozná. Ezek ellen több helyen a zajterhelés és a növekvő áramfogyasztás miatt tiltakoznak, az új létesítmények pedig már a választási kampányban is vitákat váltottak ki.
A kongresszusnak a november 3-i félidős választások előtt nem sikerült megállapodnia a mesterséges intelligencia átfogó szabályozásáról.
Az AP-NORC felmérése szeptember 24. és 28. között 2140 amerikai felnőtt megkérdezésével készült, 2,9 százalékpontos hibahatárral. A Reuters/Ipsos kutatásában 4506 felnőtt vett részt, köztük 3526 regisztrált választó; a hibahatár két százalékpont.
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