Kiderült, mikor dönt az Országgyűlés a 2026-os költségvetés módosításáról

Az október 12-i (hétfői) ülés elején a képviselők megemlékezést tartanak az október 6-i nemzeti gyásznap kapcsán, majd a napirend előtti felszólalások sorában várhatóan felszólal Magyar Péter miniszterelnök.
Az interpellációkat és az azonnali kérdéseket követően megvitatják a törvényalkotási bizottság javaslatát a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött jogszabályhoz, amely az egészségügyről, valamint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szól.
Az Országgyűlés
- az idei évi költségvetés módosításához,
- a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó előterjesztéshez,
- a büntetőjogi tárgyú törvények módosításához,
- a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításhoz,
- a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvény módosításához, illetve
- a szőlő aranyszínű sárgaság növénybetegséghez kapcsolódó törvénymódosításhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáival zárhatja a hétfői napot.
Az indítványokról kedden szavaznak a képviselők, akiknek aznap Gurzó Mária (Tisza) és Toroczkai László (Mi Hazánk) mentelmi ügyében is dönteniük kell.
Kedden a parlament második körben újra szavaz a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa korábban meg nem választott tagjairól, majd titkos szavazással megválaszthatja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökhelyetteseit.
Ha a szavazás eredményes, akkor a megválasztott tisztviselők leteszik esküjüket.
Ezt követően a parlament lefolytathatja az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról, valamint a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvények módosítását kezdeményező javaslatok általános vitáját. A tervek szerint megtárgyalja a plénum a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló intézkedésekről, illetve a december 24. munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló indítványokat.
A szerdai ülésnap a Magyar Nemzeti Bank 2025. évről szóló üzleti jelentésének és beszámolójának, illetve ezek elfogadásának együttes általános vitájával kezdődik. A parlament szintén együttes általános vitában tárgyalhatja meg a Magyar Rádió és Televízió Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság alapító okiratának elfogadásáról és az átalakuláshoz kapcsolódó egyes intézkedésekről, valamint a Magyar Távirati Iroda létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról szóló javaslatokat.
Napirendre kerül a környezet védelmének általános szabályairól, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvények, valamint az egyes magánjogi nyilvántartásokat érintő jogszabályok módosítását kezdeményező előterjesztés.
Az ülés második hetén, október 19-én, hétfőn az Országgyűlés megemlékezik a magyar-bolgár barátság napjáról és a magyar-székely egység napjáról, napirend előtt pedig várhatóan ismét felszólal a miniszterelnök.
A 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításának zárószavazását követően a kéthetes ülést kérdésekkel és azonnali kérdésekkel zárja a parlament
- ismertette Hallerné Nagy Anikó.
A képviselő elmondta, a Fidesz jelzése alapján képviselői mandátumigazolás is lehet, de az ellenzéki frakció nem közölte, hogy ki lehet az új képviselő, ahogy azt sem, hogy kinek a helyére ülhet majd be a parlamentbe.
Hallerné Nagy Anikó arról is beszélt, hogy a bizottság ülésén a szeptember 29-én őrizetbe vett Hankó Balázs (Fidesz) volt kultúráért és innovációért felelős miniszter körül múlt hét hétfőn a Parlamentben kialakult helyzettel kapcsolatban is "hangzottak el észrevételek".
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