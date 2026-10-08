Kongatják a vészharangot a kereskedők: a raktárakban maradtak a téli ruhák

A Svájci Kiskereskedelmi Szövetség szeptember végén végzett felmérése szerint a nem élelmiszer profilú kiskereskedők árbevétele érezhetően visszaesett, mivel a meleg időjárás a szokásosnál jóval tovább tartott. Az élelmiszerek, italok és grilltermékek iránti kereslet ugyan stabil maradt, a magas hőmérséklet és az árérzékeny fogyasztói magatartás azonban összességében
alacsonyabb átlagos kosárértéket eredményezett.
A helyzet a divat-, a cipő- és a sportszerágazatot érintette a legérzékenyebben. A könnyű nyári ruházat iránt még szeptemberben is élénk volt a kereslet, miközben a kabátok, pulóverek és esőkabátok a raktárakban maradtak. A belvárosi kereskedők emellett a gyalogosforgalom visszaesését is jelezték, mivel a vásárlók a városi hőszigetek helyett egyre inkább a légkondicionált, külvárosi bevásárlóközpontokat részesítették előnyben.
A késői szezonindulás miatt a szövetség azonnali, gyakorlati intézkedéseket sürget a kantonoktól és az önkormányzatoktól, hogy a kereskedők az év végéig pótolhassák az elmaradt forgalmat. Arra kérik a hatóságokat, hogy bővítsék a vasárnapi nyitvatartási lehetőségeket, gyorsítsák fel a meghosszabbított esti és hétvégi nyitvatartásra vonatkozó engedélyezési eljárásokat, emellett mutassanak nagyobb rugalmasságot a kereskedelmi rendezvények és a közterület-használat terén. A szervezet a városi építkezések ütemezésének felülvizsgálatát és a nem sürgős útfelújítások elhalasztását is javasolja az üzletek akadálytalan megközelíthetősége érdekében.
Patrick Erny, a szövetség igazgatója kiemelte, hogy
a hőhullám alapvetően megváltoztatta a vásárlási szokásokat,
vagyis azt, hogy mit, mikor és hol vásárolnak az emberek. A hőmérséklet csökkenésével a hagyományos kiskereskedelem bepótolhatja a lemaradás egy részét, ehhez azonban a lehető legkedvezőbb feltételeket kell biztosítani.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Készül a háború utáni nagy alku? Trump különmegbízottja és az oroszok már az Északi Áramlat gázvezeték sorsáról egyeztetnek
Befektetőt vonnának be a projektbe.
Három dologtól féltik most a leginkább a vagyonukat a szupergazdagok
A legtehetősebbek geopolitikai szempontból Ázsiát tekintik a legstabilabb régiónak.
Váratlan fordulat: mégis ingyenes marad egy darabig a világ legnagyobb azonnali fizetési rendszere
Elhalasztják a díj bevezetését.
Fokozódik a feszültség a tengeren: megtámadtak egy tartályhajót, megcsappant a forgalom a Hormuzi-szorosban
Több mint kéthavi mélypontra esett a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók száma.
Megremegett az OTP-sztori: 3 jel döntheti el a folytatást
Mindenkit a magyar bank részvényei érdekelnek: mi jöhet most?
Megszólalt az amerikai elnök a titokzatos oroszországi haláleset után, azonnali válaszokat várnak
Az oroszok szerint nincs semmi baj.
Hatalmas csapás érte az orosz techóriást: drónok találták el a Yandex legfontosabb központját
A videók alapján csúnyán helybenhagyták az adatközpontot.
Meglepően erős ipar, lassuló kiskereskedelem augusztusban
A vártnál jóval erősebben teljesített augusztusban a magyar ipar: a termelés éves alapon 8,7, júliushoz képest 1,0 százalékkal nőtt. A kiskereskedelem ezzel szemben veszített lendületéből.
Magyarországon sokan házasodnak - de a válási rangsorban is elöl vagyunk
Több válás, mint esküvő? Észtországban 1995-ben száz új házasságra 106 válás jutott - de nem azért, mert hirtelen összeomlottak volna a párkapcsolatok. Egy törvénymódosítás szabadítot
Közel kétszer annyi hitelt vehet fel, aki átalányadózásból visszatér a katába
A kata tervezett átalakítása számos vállalkozó előtt nyithatja meg a visszatérés lehetőségét. A kata tervezett átalakítása után visszatérő átalányadózók akár közel kétszer annyi hi
Generációk a munkahelyen- Különbségekből versenyelőny?
A munkahelyen fiatalabb és idősebb kollégák: nap mint nap több generáció között keressük a közös hangot. Sokan jól ismerhetitek azt a helyzetet, amikor ugyanarról beszéltek, mégis egészen
Adóellenőrzés utáni áfakorrekció: az EU Törvényszéke megerősítette a magyar korlátokat
Az Európai Unió Törvényszéke a T-198/25. számú G Kft. ügyben 2026. június 3-án olyan ítéletet hozott, amely érdemben megerősíti az adóellenőrzéssel lezárt időszakok utólagos korrekció
Főállás mellett a maratoni élvonalban
A munkahelyi feladatok mellett egy maratonra felkészülni is komoly vállalás - Szabó Nóra mindezt Európa-bajnoki 4. helyezettként, nemzetközi célokkal teszi. Hogyan fér meg egymás mellett a fő
Magyarországnak nagyon fájhat az új energiaválság, a rezsicsökkentés extra terhet jelent
Európa nem fog kifogyni a gázból és a dízelből, de az új energiaválság már most komoly árat követel. Magyarország a nagy energiaimportőrök között különösen kitett... The post Magyarorsz
BUX 2026: van még felértékelődési potenciál a magyar részvénypiacon?
A BUX az idei évben már közel 40 százalékos pluszban is járt, de a magyar részvénypiac értékeltsége továbbra is diszkontot mutat régiós és feltörekvő piaci összevetésben. Mi hajthatja a
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Megremegett az OTP-sztori: 3 jel döntheti el a folytatást
Mindenkit a magyar bank részvényei érdekelnek: mi jöhet most?
Már látszik, hogy szigorú lesz a vagyonadó, megkerülni sem lesz egyszerű
Sokaknak fájni fog az új intézkedés.
Félelem és óvatosság: Kiderült, mit gondolnak a magyarok az euróról
A többség sikeres bevezetést vár, csak az időpontokban van eltérés.