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Kongatják a vészharangot a kereskedők: a raktárakban maradtak a téli ruhák
Gazdaság

Kongatják a vészharangot a kereskedők: a raktárakban maradtak a téli ruhák

Portfolio
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A szokatlanul hosszúra nyúlt, forró nyár komoly nehézségeket okozott a svájci kiskereskedelemben, ugyanis a hőség elhúzódása jelentősen visszavetette a forgalmat, és késleltette az őszi szezonra való átállást - közölte az ESM Magazine.

A Svájci Kiskereskedelmi Szövetség szeptember végén végzett felmérése szerint a nem élelmiszer profilú kiskereskedők árbevétele érezhetően visszaesett, mivel a meleg időjárás a szokásosnál jóval tovább tartott. Az élelmiszerek, italok és grilltermékek iránti kereslet ugyan stabil maradt, a magas hőmérséklet és az árérzékeny fogyasztói magatartás azonban összességében

alacsonyabb átlagos kosárértéket eredményezett.

A helyzet a divat-, a cipő- és a sportszerágazatot érintette a legérzékenyebben. A könnyű nyári ruházat iránt még szeptemberben is élénk volt a kereslet, miközben a kabátok, pulóverek és esőkabátok a raktárakban maradtak. A belvárosi kereskedők emellett a gyalogosforgalom visszaesését is jelezték, mivel a vásárlók a városi hőszigetek helyett egyre inkább a légkondicionált, külvárosi bevásárlóközpontokat részesítették előnyben.

A késői szezonindulás miatt a szövetség azonnali, gyakorlati intézkedéseket sürget a kantonoktól és az önkormányzatoktól, hogy a kereskedők az év végéig pótolhassák az elmaradt forgalmat. Arra kérik a hatóságokat, hogy bővítsék a vasárnapi nyitvatartási lehetőségeket, gyorsítsák fel a meghosszabbított esti és hétvégi nyitvatartásra vonatkozó engedélyezési eljárásokat, emellett mutassanak nagyobb rugalmasságot a kereskedelmi rendezvények és a közterület-használat terén. A szervezet a városi építkezések ütemezésének felülvizsgálatát és a nem sürgős útfelújítások elhalasztását is javasolja az üzletek akadálytalan megközelíthetősége érdekében.

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Patrick Erny, a szövetség igazgatója kiemelte, hogy

a hőhullám alapvetően megváltoztatta a vásárlási szokásokat,

vagyis azt, hogy mit, mikor és hol vásárolnak az emberek. A hőmérséklet csökkenésével a hagyományos kiskereskedelem bepótolhatja a lemaradás egy részét, ehhez azonban a lehető legkedvezőbb feltételeket kell biztosítani.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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