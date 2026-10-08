Krugman: az AI-boom már most kiszorítja a többi beruházást az Egyesült Államokban

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Az AI-boom kockázatairól szóló vita többnyire a jövőről szól, Paul Krugman szerint viszont az egyik hatás már most látszik: az adatközpontokra, számítástechnikai eszközökre és szoftverekre fordított hatalmas összegek kiszorítják a gazdaság többi beruházását. A Nobel-díjas közgazdász szerint a fő csatorna a kamatszint, és a jelenség nem hipotetikus kockázat, hanem már zajlik.

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A mesterséges intelligenciáról szóló gazdasági vita többnyire a jövőről szól: hány munkahelyet szüntethet meg, van-e buborék, és mi történik, ha kipukkad. Paul Krugman a Substackjén október 6-án megjelent írásában ezeket a kérdéseket találgatásnak nevezi. Szerinte van egy hatás, amelyet nem kell találgatni, mert már most zajlik: az AI-boom kiszorítja a gazdaság többi beruházását.

A kiszorítási hatást a közgazdaságtan általában az állami költekezéshez kapcsolja. Ha a gazdaság közel van a teljes foglalkoztatottsághoz, a magánszektor az adott kamatszinten már az összes rendelkezésre álló hitelt felhasználja, így a hiányt finanszírozó államnak magasabb kamatot kell kínálnia a forrásokért. Ez visszafogja a magánberuházásokat.

Krugman hangsúlyozza, hogy az érvelés csak ilyenkor igaz: a 2008-as válság után, magas munkanélküliségnél az állami hiány inkább „bevonzza" a magánberuházást. Most viszont viszonylag alacsony a munkanélküliség és emelkedett az infláció, így a kiszorítás jogos aggodalom. Szerinte

a kiszorítás forrása nemcsak az állam lehet: a magánkiadások hulláma, így a mostani AI-boom is felhajtja a kamatokat.

Krugman szerint az AI-kiadások felfutása most pontosan ezt teszi, azaz emeli a kamatokat, és kiszorít minden más beruházást. Október 4-i írásában amellett érvelt, hogy az AI-boom a hosszú kamatok emelkedésének fő oka. Bizonyítéknak a New York Times egy friss cikkét hozza: eszerint

a magas kamat nem fékezi az AI-boomot, a kamatemelkedést viszont az AI-n kívüli gazdaság egésze megérzi.

Az AI-beruházások azért ellenállóak, mert a pénz nagy része nem épületekre, hanem berendezésekre és szoftverekre megy, és a gyorsan amortizálódó GPU-knál a hitelköltség sokkal kevésbé számít, mint a hosszú élettartamú épületeknél. A kamat mellett más csatornák is vannak: az adatközpontok zabálják a szűkös villamos energiát, a külföldön gyártott félvezetők iránti kereslet pedig a memóriachipek árának megugrásához („RAM-apokalipszis") vezetett, ami az autóiparnak és a számítógépgyártóknak is fáj.

Az adatközpont-építésnél látszik legjobban a kiszorítás.

Steve Rattner ábrája nyomán a Census Bureau építési adataiból készítettük el a saját grafikonunkat. Eszerint az adatközpontok építési kiadásának évesített üteme 2023 decembere óta, 2026 júliusáig mintegy 55 milliárd dollárral nőtt, minden más magánépítésé viszont mintegy 100 milliárd dollárral csökkent. Rattner ábráján az értékek némileg eltérnek (+51, illetve −120 milliárd dollár), feltehetően a Census utólagos revíziói miatt. A frissebb augusztusi adat szerint az adatközpont-építés tovább nőtt (+60,7 milliárd dollár), a többi magánépítés mélypontja pedig kissé enyhült (−89,0 milliárd dollár), a kép lényege azonban nem változik. Krugman szerint

az adatközpont-építés lakások, irodák és gyárak építésétől vonja el a forrásokat és az erőforrásokat.

Az adatközpont-építés azonban csak töredéke az AI-kiadásoknak, a pénz nagy része berendezésekre és szoftverekre megy. Krugman szerint a kép akkor is ugyanez, ha ezeket nézzük. A technológiai beruházások (információfeldolgozó berendezések és szoftverek) GDP-aránya 2023 második negyedéve óta mintegy egy százalékponttal nőtt, az egyéb magánberuházásoké közben nagyjából 0,85 százalékponttal csökkent. Az ábránk Krugman saját grafikonját követi.

Felmerül a kérdés, hogy nem mindig ez történik-e, amikor egy új technológia beruházási boomot indít el. Krugman szerint nem:

az 1990-es évek technológiai boomján nem látszik kiszorítás, sőt, a nem technológiai beruházás is nőtt.

Saját számításunk is ezt mutatja: 1995 eleje és 1999 vége között a technológiai beruházások GDP-aránya mintegy 0,9, az egyéb magánberuházásoké mintegy 1,2 százalékponttal nőtt. Krugman szerint a magyarázat nagy része az, hogy az Egyesült Államok akkor nagy külföldi beruházást vonzott, ami gyakorlatilag finanszírozta a boomot, miközben a többi beruházás is nőtt. Most ez nem történik meg: a fizetésimérleg-adatokban nincs nyoma ilyen beáramlásnak.

Módszertani megjegyzés: a 2. és a 3. ábrán a technológiai beruházás az információfeldolgozó berendezések és szoftverek nominális sora, az egyéb a teljes magán állóeszköz-beruházás (lakásberuházással együtt) fennmaradó része, mindkettő a GDP százalékában. Az 1990-es ábra végértéke kismértékben eltér a Krugman-ábrán láthatótól.

Krugman határozottan elutasítja azt az érvet is, hogy a magánszektor úgyis tudja, mit csinál, ezért a beruházások átrendeződése az országnak is megéri.

Szerinte nem szabad eleve feltételezni, hogy a vállalatok jól döntenek.

Az adatközpont-boomot ráadásul az adórendszer, különösen Trump adótörvénye (One Big Beautiful Bill) révén gyakorlatilag az adófizetők pénzéből támogatják. Kettős mércét is lát: ha egy állami program 80 milliárd dollárt költene egy kudarcba fulladt projektre, az végeláthatatlan kongresszusi meghallgatások tárgya lenne, a magánszektorban elhibázott befektetés pazarlására viszont szót sem fecsérelnek. Példaként a Meta metaverzum-projektjét említi. A vállalat virtuálisvalóság-részlege, a Reality Labs 2020 óta nagyjából 80 milliárd dollárt veszített.

A Meta 2021-ben, a Facebook átnevezésekor tette stratégiája középpontjába a metaverzumot, ám a központi elemnek szánt Horizon Worlds platform sosem vonzott elegendő felhasználót. A vállalat virtuálisvalóság-részlege, a Reality Labs 2020 óta nagyjából 80 milliárd dollárt veszített. A kudarc miatt a cég 2026 elején elbocsátotta a részleg munkatársainak mintegy tizedét, bezárt több VR-stúdiót, a fókuszt pedig a virtuális terekről az AI-ra helyezte át. Krugman szerint a Meta gyakorlatilag felhagyott a metaverzum ötletével, a veszteség pedig ugyanúgy valós pazarlás, mint egy állami program kudarca.

Krugman a pénzügyi kockázatokra is kitér. A Wall Street Journal beszámolója szerint a kamatemelkedés szétveri a kereskedelmiingatlan-üzleteket. A lap által megkérdezett megfigyelők körében egyre erősebb az érzés, hogy az AI-boom káros pénzügyi hatása a magánhitelpiacra és a pénzügyi rendszer más, kevésbé szabályozott részeire nagyobb lehet, mint sokan gondolják.

Krugman szerint a kiszorítás nagyon nagy léptékben zajlik. A technológiai munkanélküliség vagy a kipukkadó buborék kockázatával ellentétben

ez nem hipotetikus kockázat [a kiszorítás] már most zajlik

– zárja bejegyzését Krugman.

Paul Krugman amerikai közgazdász, 1953-ban született a New York állambeli Albanyban. Az MIT-n szerzett doktorátust, majd a Princetonon tanított, később a New York-i Városi Egyetem (CUNY) Graduate Centeréhez csatlakozott. 2008-ban megkapta a közgazdasági Nobel-emlékdíjat a nemzetközi kereskedelem és a gazdaságföldrajz elméleteiért, pontosabban annak elemzéséért, hogy miért kereskednek az azonos fejlettségű országok egymással, és miért koncentrálódik a termelés bizonyos térségekben. Számos közgazdasági tankönyv és népszerűsítő kötet szerzője. Évtizedekig a The New York Times meghatározó rovatvezetője volt, jelenleg saját Substack-hírlevelében publikál. Rendszeresen elemzi és bírálja a gazdaságpolitikát; neokeynesiánus nézetei a mérsékelt balközép közgazdasági gondolkodáshoz állnak közel.

Címlapkép forrása: Europa Press 2025 via Getty Images