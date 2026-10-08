Magyar Péter kiakadt az ügyészségre: botrányos, hogy csak a "kisrendőröket" hallgatták ki az aranykonvojügyben

Magyar Péter miniszterelnök botrányosnak tartja, hogy az ügyészség eddig csak a "kisrendőröket" hallgatta ki és gyanúsította meg az úgynevezett aranykonvojügyben.

Egészen elképesztő és botrányos, hogy az ügyészségnek az aranykonvojügyben a kisrendőröket már sikerült kihallgatnia és meggyanúsítania, de az akció kitalálóját és parancsnokát valamiért nem…

- írta a kormányfő csütörtöki Facebook-bejegyzésében.

A kontroll.hu a Központi Nyomozó Főügyészségre (KNYF) hivatkozva szerdán azt közölte, hogy

már öt gyanúsítottja van az ügynek.

A Terrorelhárítási Központ (TEK) és a titkosszolgálat 2026. március 5-én az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A gépjárművekből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő személyeket napokig jogellenesen fogva tartották - írta a kontroll.hu.

Felidézték: eddig azt lehetett tudni, hogy az ügyben Hajdu János, egykori TEK-vezér volt az egyetlen gyanúsított, akit az ügyészség hétrendbeli, a sértettek sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntettével gyanúsított meg.

Hajdu János tagadta a bűncselekmény elkövetését, panaszt tett, és szabadlábon védekezik.

A KNYF 2026. október 2-án vonta saját hatáskörébe az aranykonvojügy nyomozását.

Címlapkép forrása: Balint Szentgallay/NurPhoto via Getty Images