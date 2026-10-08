Magyarországon építene atomerőművet a Rolls-Royce, már több mint 40 beszállítóval tárgyalnak

A Rolls-Royce SMR fejlesztésének középpontjában nem egy teljesen új nukleáris technológia, hanem a már bevált nyomottvizes reaktorok gazdaságosabb megépítése áll. A vállalat 470 megawattos nettó villamos teljesítményű erőművet kínál, amely méretét tekintve inkább a közepes, mint a legkisebb moduláris reaktorok közé tartozik. Honner szerint a méret tudatos választás eredménye:

a nagyobb teljesítmény javítja a fajlagos költségeket, miközben a legnagyobb berendezéseknek még szállíthatónak kell maradniuk a meglévő közúti infrastruktúrán, különleges útvonalak és jelentős kiegészítő beruházások nélkül.

A hagyományos atomerőmű-építések egyik legnagyobb problémáját ugyanis nem maga a nukleáris technológia, hanem az erőmű teljes infrastruktúrájának kialakítása jelenti. A nukleáris sziget a teljes beruházási költség mindössze 20–25 százalékát teszi ki, a fennmaradó rész az építési munkákhoz, a kapcsolódó rendszerekhez és a különböző kivitelezők tevékenységének összehangolásához kötődik. Honner példaként említette, hogy egy brit nagy atomerőművi beruházásnál már az építkezés megkezdése előtt mintegy 2 milliárd fontot kellett infrastruktúrára fordítani. A Rolls-Royce ezért nem csupán a reaktort, hanem a teljes erőművet egységes, szabványosított termékként tervezi meg.

Alexis Honner Rolls-Royce SMR, új piacokért felelős üzletfejlesztési vezető … Tovább

A költségcsökkentés legfontosabb eszköze a gyári előregyártás és a modularizáció, amelynek során az építési és szerelési munkák jelentős részét ellenőrzött üzemi körülmények közé helyezik át. A módszer az olaj- és gáziparban, valamint a nagy építési projekteknél már bevált, az atomenergetikában azonban különösen fontos a minőségbiztosítás és az engedélyezési követelmények teljesítése. Honner szerint a vállalat különböző demonstrációs programokban már tesztelte a modulok összeállítását, szállíthatóságát és integrációját. A cél az, hogy az első kereskedelmi erőmű építésekor ne a technológiai megoldások kipróbálása történjen, hanem egy előzetesen validált konstrukciót valósítsanak meg.

A teljes erőmű részletes terveinek véglegesítését 2028 végére célozzák meg.

A Rolls-Royce SMR programja az elmúlt években jelentős előrelépést tett a kereskedelmi megvalósítás felé. A társaság 2021-ben vált ki a Rolls-Royce anyavállalatból, és 2026 elejéig mintegy 500 millió euró értékű fejlesztési és engedélyezési munkát végzett el. Honner kiemelte, hogy a cseh ČEZ 20 százalékos részesedést szerzett a vállalatban, miközben a két társaság hosszabb távon akár 60 reaktor telepítésével számol. A Rolls-Royce emellett sikeresen szerepelt a brit SMR-tenderen, amelynek eredményeként három reaktorra kapott megbízást, és Svédországban is kiválasztották a technológiáját. A brit engedélyezési eljárás lezárását 2027-re várják, miközben az amerikai hatósági folyamat is megkezdődött.

A társaság közép- és kelet-európai terjeszkedésében különösen fontos szerepet játszhatnak azok az országok, amelyek már rendelkeznek nukleáris infrastruktúrával és üzemeltetési tapasztalattal. A 470 megawattos reaktor teljesítménye Honner szerint jól illeszkedik a régió villamosenergia-rendszereihez, különösen ott, ahol a meglévő, például VVER–440 típusú blokkok pótlása is napirendre kerülhet. A vállalat ugyanakkor nem országonként elkülönülő projektekben gondolkodik, hanem egységes európai gyártási és beszállítói hálózatot épít, amely tartós megrendeléseket biztosíthat az egyes országok ipari szereplőinek. A cél, hogy a beszállítók ne csupán egyetlen erőmű építésében vegyenek részt, hanem a teljes európai reaktorprogramot kiszolgálják.

Alexis Honner, Rolls Royce SMR. A fotó forrása: Portfolio/Kaiser Ákos.

Magyarországgal 2022 óta folynak intenzív egyeztetések, amelyekben a nukleáris szabályozásért felelős szereplők, az energetikai tárca, a külügyminisztérium és a hazai közművállalatok is részt vesznek. Honner szerint a felek több együttműködési megállapodást kötöttek még az előző, Orbán Viktor vezette kormánnyal, és a Rolls-Royce szakértői magyar döntéshozókat, mérnököket és egyetemi hallgatókat is fogadtak brit létesítményeikben. A vállalat hangsúlyozottan nem egyszerű reaktoreladásként tekint a magyar piacra, hanem hosszabb távú ipari és technológiai együttműködésben érdekelt. A cseh ČEZ és az MVM között is zajlanak egyeztetések a regionális építkezésekhez kapcsolódó lehetőségekről.

A magyar ipari részvétel előkészítése már megkezdődött:

a Rolls-Royce több mint 40 hazai beszállítóval került kapcsolatba, közülük több vállalatot előminősítettek, illetve ajánlatkérési folyamatokba is bevontak.

Az együttműködés a hazai kutatóintézetekre és egyetemekre is kiterjed, miközben Pakson a helyi önkormányzati vezetők számára is tartottak tájékoztatókat az SMR-technológia lehetséges hatásairól. Honner szerint a magyar nukleáris szakértelem, a meglévő infrastruktúra és az ipari kapacitások egyaránt kedvező alapot teremtenek a részvételhez. A vállalat egész Európában több mint 1500 potenciális beszállítót azonosított, amelyek közül több mint 800 rendelkezik nukleáris ipari tapasztalattal.

A sorozatgyártás gazdasági előnyei az első reaktorok elkészülte után válhatnak igazán jelentőssé. Honner szerint az elsőként megépített és a későbbi, már rutinszerűen gyártott erőművek között 22–25 százalékos költségcsökkenés érhető el, amelyet külső szakértői vizsgálatok is alátámasztanak. A vállalat számításai alapján a tizedik reaktorra az ár 22 százalékkal, a megvalósítási idő pedig 19 százalékkal mérséklődhet. A Rolls-Royce ezért már a kezdetektől olyan programot épít, amelyben az egymást követő megrendelések révén a beszállítók folyamatosan termelhetnek, a gyártási tapasztalatok pedig közvetlenül csökkenthetik az újabb beruházások kockázatait.

Az üzletfejlesztési vezető szerint a szabványosítás és a költségek kiszámíthatóbbá válása a nukleáris beruházások finanszírozását is alapvetően megváltoztathatja.

A hagyományos, hosszú építési idejű és jelentős költségtúllépési kockázatot hordozó projektek jellemzően állami szerepvállalást igényelnek, a sorozatban építhető SMR-eknél azonban idővel lehetőség nyílhat a fix áras szerződések, valamint a vegyes állami-magán és tisztán magánfinanszírozási konstrukciók alkalmazására. Honner szerint az ipari nagyfogyasztók és az adatközpontok is potenciális partnerekké válhatnak, Magyarország pedig jó eséllyel kapcsolódhat be abba az európai reaktorprogramba, amelynek következő megrendelései már a kedvezőbb költségű sorozatgyártás felé vihetik a technológiát.

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Címlapkép forrása: Portfolio