Mediterrán ciklon közelít Magyarország felé, ez határozza meg a hétvége időjárását

A térségünket elérő időjárási változást egy hazánkon átvonuló hidegfront indítja el, amely az Alpok felett hullámot vetve önálló légörvényt hoz létre. Ez a mediterrán ciklon a hétvége folyamán

közelíti meg a Kárpát-medencét, jelentősen befolyásolva a következő napok időjárását.

A csapadék eloszlása a jelenlegi számítások szerint meglehetősen egyenetlennek ígérkezik. Míg az ország délkeleti felén haladva folyamatosan nő a jelentősebb, akár 5 millimétert meghaladó eső esélye, addig a más területeken élők szárazabb időre számíthatnak. A modellfutások többsége egyetért abban, hogy északnyugatra nem, vagy csak alig juthat az esőből.

Korábban a Weather on Maps meterológusai töltöttek fel egy videót, amelben kiemelték, hogy a várható csapadék pontos előrejelzését nagyban nehezíti az úgynevezett káoszelmélet gyakorlati érvényesülése. A földi légkör ugyanis rendkívül összetett, érzékeny rendszer, amelyben a kezdeti mérési pontatlanságok a modellezés végére jelentős eltéréseket eredményeznek Ilyen mérési pontatlanság például, hogy az amerikai GFS modell sok száz méterrel alacsonyabbnak ismeri el a szlovén-horvát hegyláncokat, amelyen így a modellfutásaikban

A légkör sajátossága, hogy ha a mérésekben van egy kis hiba, akkor a végeredmény hibája még nagyobb lesz

– mutat rá a videó a meteorológiai modellek korlátaira. Ha például a szakemberek a mediterrán ciklon középpontját csupán 50–100 kilométeres eltéréssel lokalizálják – ami európai léptékben elenyésző távolságnak számít –, az általa hozott csapadék területi eloszlása teljesen átalakulhat.

Míg az Atlanti-óceán partvidékén az ilyen jellegű kezdeti mérési hibák kisebb bizonytalanságot okoznak, addig a Kárpát-medencében és a környező régiókban sokkal nehezebb dolguk van a szakembereknek. Közép-Európában a komplex domborzat és a tenger együttes hatása miatt a minimális kiindulási eltérések gyakran megkeserítik az előrejelzők életét,

és alapjaiban írhatják felül a csapadékra vonatkozó várakozásokat.

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