21°C erősen fátyolfelhős
Budapest
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Mediterrán ciklon közelít Magyarország felé, ez határozza meg a hétvége időjárását
Gazdaság

Mediterrán ciklon közelít Magyarország felé, ez határozza meg a hétvége időjárását

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Az Alpok térségében kialakuló mediterrán ciklon határozza meg a hétvégi időjárást Magyarországon, ami elsősorban az ország délkeleti területein okozhat kiadósabb esőzést, míg az északnyugati országrész nagyrészt szárazon maradhat – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-bejegyzéséből.

A térségünket elérő időjárási változást egy hazánkon átvonuló hidegfront indítja el, amely az Alpok felett hullámot vetve önálló légörvényt hoz létre. Ez a mediterrán ciklon a hétvége folyamán

közelíti meg a Kárpát-medencét, jelentősen befolyásolva a következő napok időjárását.

BUDAPEST előrejelzés
Másik település
08
csütörtök
Fátyolfelhős
23°C
9°C
2.5 mm
09
péntek
Közepesen felhős
17°C
11°C
0.6 mm
10
szombat
Eső
16°C
7°C
1.7 mm
11
vasárnap
Eső
16°C
9°C
1.3 mm
12
hétfő
Erősen fátyolfelhős
17°C
7°C
0 mm
13
kedd
Derült
17°C
7°C
0 mm
14
szerda
Derült
17°C
5°C
0 mm
15
csütörtök
Közepesen felhős
16°C
5°C
0 mm
További részletek és 30 napos előrejelzés a Portfolio időjárás oldalán

A csapadék eloszlása a jelenlegi számítások szerint meglehetősen egyenetlennek ígérkezik. Míg az ország délkeleti felén haladva folyamatosan nő a jelentősebb, akár 5 millimétert meghaladó eső esélye, addig a más területeken élők szárazabb időre számíthatnak. A modellfutások többsége egyetért abban, hogy északnyugatra nem, vagy csak alig juthat az esőből.

Korábban a Weather on Maps meterológusai töltöttek fel egy videót, amelben kiemelték, hogy a várható csapadék pontos előrejelzését nagyban nehezíti az úgynevezett káoszelmélet gyakorlati érvényesülése. A földi légkör ugyanis rendkívül összetett, érzékeny rendszer, amelyben a kezdeti mérési pontatlanságok a modellezés végére jelentős eltéréseket eredményeznek Ilyen mérési pontatlanság például, hogy az amerikai GFS modell sok száz méterrel alacsonyabbnak ismeri el a szlovén-horvát hegyláncokat, amelyen így a modellfutásaikban

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A légkör sajátossága, hogy ha a mérésekben van egy kis hiba, akkor a végeredmény hibája még nagyobb lesz

– mutat rá a videó a meteorológiai modellek korlátaira. Ha például a szakemberek a mediterrán ciklon középpontját csupán 50–100 kilométeres eltéréssel lokalizálják – ami európai léptékben elenyésző távolságnak számít –, az általa hozott csapadék területi eloszlása teljesen átalakulhat.

Míg az Atlanti-óceán partvidékén az ilyen jellegű kezdeti mérési hibák kisebb bizonytalanságot okoznak, addig a Kárpát-medencében és a környező régiókban sokkal nehezebb dolguk van a szakembereknek. Közép-Európában a komplex domborzat és a tenger együttes hatása miatt a minimális kiindulási eltérések gyakran megkeserítik az előrejelzők életét,

és alapjaiban írhatják felül a csapadékra vonatkozó várakozásokat.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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